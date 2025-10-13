Donald Trump a le pouvoir de faire bouger les marchés avec moins de mots qu'un banquier central. Un simple message sur Truth Social suffit à plonger les traders dans l'euphorie ou la panique. Vendredi, sa menace d'imposer des droits de douane de 100% sur les exportations chinoises a provoqué un vent de panique : le S&P 500 et le Nasdaq ont connu leur plus forte baisse hebdomadaire depuis des mois. Lundi matin, le soulagement est revenu. Non pas grâce à un virage politique ou à un accord commercial, mais par un simple message durant le week-end disant que "tout ira bien". En quelques mots, les contrats à terme de Wall Street ont bondi lundi, et les investisseurs respirent à nouveau.

Difficile d'imaginer une autre figure capable de provoquer une telle secousse économique avec si peu de syllabes. Un jour, il menace de bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales, le lendemain, il assure que blesser la Chine n'est pas vraiment le but. Les marchés à terme ont aussitôt obéi : ce matin le Dow Jones a gagné 0,7%, le S&P 500 1,1%, et le Nasdaq 1,6%. Le sentiment, cette force invisible plus puissante que les droits de douane, venait de basculer.

Vendredi, lorsque Washington a répliqué aux restrictions chinoises sur les terres rares, les investisseurs ont massivement vendu les valeurs technologiques et cycliques pour se réfugier dans les titres défensifs. Le Nasdaq 100 a subi la plus forte correction, clôturant en baisse de 3,49%.

Cette alternance entre menace et apaisement est devenue un trait distinctif du climat économique actuel. Pékin, qui a resserré ses contrôles sur les exportations de terres rares essentielles à la production de semi-conducteurs, a accusé Washington d'avoir provoqué l'escalade, tout en s'abstenant de riposte immédiate. Une rencontre possible entre Trump et son homologue chinois reste inscrite à l'agenda.

Pendant ce temps, les États-Unis entament leur treizième jour de paralysie budgétaire, bloquant la publication des données économiques officielles. Faute d'indicateurs, les marchés s'improvisent interprètes du ton présidentiel, scrutant chaque déclaration comme on lirait dans les entrailles d'un poulet. En l'absence de rapports sur l'emploi ou l'inflation, les messages de Trump sont devenus l'indicateur avancé de référence.

La saison des résultats du troisième trimestre s'ouvre cette semaine, menée par les géants bancaires JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo. Les analystes anticipent une croissance des bénéfices de 8,8% sur un an, un chiffre respectable mais inférieur aux 13,8% du trimestre précédent.

L'optimisme de fond demeure. L'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle et la perspective d'une baisse des taux continuent de soutenir les marchés, incitant les investisseurs à considérer les tensions commerciales comme de simples averses plutôt que comme des tempêtes. Les valeurs des semi-conducteurs en sont la parfaite illustration : Nvidia et ses pairs ont plongé vendredi, avant de rebondir lundi après les propos apaisants du week-end.

Lorsque le président a rallumé la guerre commerciale en annonçant des droits de douane de 100% sur les importations chinoises à partir du 1er novembre, les sociétés américaines de terres rares ont bondi: Critical Metals a gagné 19%, USA Rare Earth 23% et MP Materials près de 8%.

Le secteur technologique s'apprêtait lui aussi à rebondir lundi. Qualcomm est un cas à part et se retrouve dans une situation délicate : Pékin a révélé ce week-end que le groupe n'avait pas informé les autorités lors de l'acquisition de la société israélienne Autotalks en juin. Réponse immédiate : une enquête antitrust et une chute de 7% du titre. La séance de lundi s'annonçait donc sous haute surveillance pour les semi-conducteurs, les investisseurs scrutant non seulement les cours, mais aussi les humeurs réglementaires des deux côtés du Pacifique.

Au-delà de la tech, le paysage des grandes entreprises ressemblait lundi à un jeu d'équilibre entre ambition, contentieux et repositionnement stratégique. Le PDG d'Exxon Mobil, Darren Woods, a prévenu d'un resserrement du marché pétrolier à moyen et long terme, faute d'investissements dans les actifs non conventionnels. Warner Bros Discovery a rejeté l'offre de rachat de Paramount Skydance, jugée insuffisante, tandis que J.P. Morgan lançait un plan d'investissement de 1 500 milliards de dollars pour renforcer la défense, l'énergie et la production avancée américaines. Parallèlement, Blackstone envisage une offre sur Big Yellow Group tout en cédant ses actifs logistiques britanniques à Tritax Big Box pour 1,04 milliard de livres.

L'or et l'argent ont brièvement atteint des sommets historiques avant de se stabiliser, à mesure que les tensions commerciales s'apaisaient. Le pétrole progressait légèrement, tandis que le dollar s'affaiblissait.

Sur le plan macroéconomique, la fermeture partielle du gouvernement américain continue de perturber la publication des statistiques. Le Bureau of Labor Statistics a repoussé l'indice des prix à la consommation (CPI) de septembre au 24 octobre 2025, et aucun autre indicateur ne sera publié avant la reprise des services fédéraux. Plusieurs banquiers centraux doivent néanmoins prendre la parole cette semaine, dont le président de la Fed, Jerome Powell, mardi.

Les cotations du jour :

le Dollar Index : 99,240

99,240 Or: 4 077 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 63,24 USD (WTI) 59,41 USD

BRENT : 63,24 USD (WTI) 59,41 USD États-Unis 10 ans: 4,05 %

10 ans: 4,05 % BITCOIN: 114 577 USD

