Difficile d'imaginer une autre figure capable de provoquer une telle secousse économique avec si peu de syllabes. Un jour, il menace de bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales, le lendemain, il assure que blesser la Chine n'est pas vraiment le but. Les marchés à terme ont aussitôt obéi : ce matin le Dow Jones a gagné 0,7%, le S&P 500 1,1%, et le Nasdaq 1,6%. Le sentiment, cette force invisible plus puissante que les droits de douane, venait de basculer.
Vendredi, lorsque Washington a répliqué aux restrictions chinoises sur les terres rares, les investisseurs ont massivement vendu les valeurs technologiques et cycliques pour se réfugier dans les titres défensifs. Le Nasdaq 100 a subi la plus forte correction, clôturant en baisse de 3,49%.
Cette alternance entre menace et apaisement est devenue un trait distinctif du climat économique actuel. Pékin, qui a resserré ses contrôles sur les exportations de terres rares essentielles à la production de semi-conducteurs, a accusé Washington d'avoir provoqué l'escalade, tout en s'abstenant de riposte immédiate. Une rencontre possible entre Trump et son homologue chinois reste inscrite à l'agenda.
Pendant ce temps, les États-Unis entament leur treizième jour de paralysie budgétaire, bloquant la publication des données économiques officielles. Faute d'indicateurs, les marchés s'improvisent interprètes du ton présidentiel, scrutant chaque déclaration comme on lirait dans les entrailles d'un poulet. En l'absence de rapports sur l'emploi ou l'inflation, les messages de Trump sont devenus l'indicateur avancé de référence.
La saison des résultats du troisième trimestre s'ouvre cette semaine, menée par les géants bancaires JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo. Les analystes anticipent une croissance des bénéfices de 8,8% sur un an, un chiffre respectable mais inférieur aux 13,8% du trimestre précédent.
L'optimisme de fond demeure. L'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle et la perspective d'une baisse des taux continuent de soutenir les marchés, incitant les investisseurs à considérer les tensions commerciales comme de simples averses plutôt que comme des tempêtes. Les valeurs des semi-conducteurs en sont la parfaite illustration : Nvidia et ses pairs ont plongé vendredi, avant de rebondir lundi après les propos apaisants du week-end.
Lorsque le président a rallumé la guerre commerciale en annonçant des droits de douane de 100% sur les importations chinoises à partir du 1er novembre, les sociétés américaines de terres rares ont bondi: Critical Metals a gagné 19%, USA Rare Earth 23% et MP Materials près de 8%.
Le secteur technologique s'apprêtait lui aussi à rebondir lundi. Qualcomm est un cas à part et se retrouve dans une situation délicate : Pékin a révélé ce week-end que le groupe n'avait pas informé les autorités lors de l'acquisition de la société israélienne Autotalks en juin. Réponse immédiate : une enquête antitrust et une chute de 7% du titre. La séance de lundi s'annonçait donc sous haute surveillance pour les semi-conducteurs, les investisseurs scrutant non seulement les cours, mais aussi les humeurs réglementaires des deux côtés du Pacifique.
Au-delà de la tech, le paysage des grandes entreprises ressemblait lundi à un jeu d'équilibre entre ambition, contentieux et repositionnement stratégique. Le PDG d'Exxon Mobil, Darren Woods, a prévenu d'un resserrement du marché pétrolier à moyen et long terme, faute d'investissements dans les actifs non conventionnels. Warner Bros Discovery a rejeté l'offre de rachat de Paramount Skydance, jugée insuffisante, tandis que J.P. Morgan lançait un plan d'investissement de 1 500 milliards de dollars pour renforcer la défense, l'énergie et la production avancée américaines. Parallèlement, Blackstone envisage une offre sur Big Yellow Group tout en cédant ses actifs logistiques britanniques à Tritax Big Box pour 1,04 milliard de livres.
L'or et l'argent ont brièvement atteint des sommets historiques avant de se stabiliser, à mesure que les tensions commerciales s'apaisaient. Le pétrole progressait légèrement, tandis que le dollar s'affaiblissait.
Sur le plan macroéconomique, la fermeture partielle du gouvernement américain continue de perturber la publication des statistiques. Le Bureau of Labor Statistics a repoussé l'indice des prix à la consommation (CPI) de septembre au 24 octobre 2025, et aucun autre indicateur ne sera publié avant la reprise des services fédéraux. Plusieurs banquiers centraux doivent néanmoins prendre la parole cette semaine, dont le président de la Fed, Jerome Powell, mardi.
Les cotations du jour :
- le Dollar Index : 99,240
- Or: 4 077 USD
- Pétrole brut (BRENT): 63,24 USD (WTI) 59,41 USD
- États-Unis 10 ans: 4,05 %
- BITCOIN: 114 577 USD
Dans l'actualité des entreprises :
- Blackstone a confirmé son intérêt pour une éventuelle acquisition de Big Yellow, tout en vendant ses actifs logistiques britanniques à Tritax Big Box pour 1,04 milliard de livres sterling et en acquérant une participation de 9% dans Tritax dans le cadre de cette transaction.
- Le PDG d'Exxon Mobil a mis en garde contre un resserrement à moyen et long terme du marché pétrolier en raison de la baisse des investissements dans le pétrole et le gaz non conventionnels.
- SystImmune recevra un paiement d'étape de 250 MUSD de Bristol-Myers Squibb et pourrait gagner jusqu'à 7,1 MdsUSD dans le cadre de leur collaboration sur le traitement du cancer Iza-Bren.
- Strava prévoit une introduction en bourse aux États-Unis afin de lever des capitaux pour d'éventuelles acquisitions, selon son PDG.
- Caterpillar a annoncé qu'elle allait acquérir la société de logiciels miniers RPMGlobal, la transaction devant être finalisée au premier trimestre 2026.
- Regeneron a indiqué que sa thérapie génique expérimentale DB-OTO avait amélioré l'audition de 11 enfants sur 12 atteints d'une perte auditive génétique profonde dans le cadre d'une étude de phase 1/2.
- Le London Stock Exchange Group a étendu son partenariat avec Microsoft afin d'intégrer des données financières dans Microsoft 365 Copilot pour une prise de décision basée sur l'intelligence artificielle.
- Moderna présentera des données préliminaires prometteuses à l'ESMO pour son traitement anticancéreux mRNA-4359, qui en est actuellement à la phase 2 des essais cliniques.
- Bristol-Myers Squibb présentera les données relatives au mRNA-4359 lors du congrès de l'ESMO, en partenariat avec Moderna, démontrant un profil de sécurité gérable chez les patients atteints de cancer.
- Le traitement anticancéreux Carvykti de Johnson & Johnson et Legend Biotech a reçu une nouvelle mise en garde de la FDA concernant un risque rare mais grave d'inflammation intestinale.
- Des sociétés pharmaceutiques telles qu'AbbVie, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Pfizer et Novo Nordisk ont annoncé la vente directe de médicaments aux consommateurs et des baisses de prix aux États-Unis en réponse à la pression du gouvernement.
- Jefferies a déclaré que son exposition au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands était limitée et absorbable, bien que cet incident ait eu un impact sur sa valorisation boursière.
- La SAMR chinoise a déclaré que son enquête sur l'acquisition d'Autotalks par Qualcomm relevait de l'application habituelle des règles antitrust, invoquant des préoccupations en matière de concurrence malgré le fait que l'opération soit inférieure aux seuils de déclaration.
- Air India a reçu l'ordre de l'autorité de régulation aérienne indienne d'inspecter le système d'alimentation électrique de secours de certains Boeing 787 après un incident de déploiement intempestif.
- Le marché automobile chinois a progressé de 6,6% en septembre, BYD enregistrant sa première baisse mensuelle des ventes depuis début 2024, tandis que ses concurrents tels que Geely et Xpeng ont affiché des ventes record.
- Tabby a investi dans les systèmes Nvidia HGX pour alimenter son infrastructure d'IA avancée.
- CVS et UnitedHealth ont obtenu des notes élevées dans les classements de qualité américains 2026, ce qui leur permet de bénéficier d'importantes primes versées par le gouvernement.
Recommandations des analystes :
- AMD (Advanced Micro Devices) : KGI Securities Co Ltd relève sa note de " neutre " à " surperformance " et augmente son objectif de cours de 150 à 260 USD.
- Apa Corporation: Evercore ISI maintient sa recommandation " en ligne " et relève son objectif de cours de 16 à 21 USD.
- Bloom Energy Corporation: Baird maintient sa note " surperformance " et relève son objectif de cours de 76 USD à 94 USD.
- Cleveland-Cliffs Inc. : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève son objectif de cours de 10 USD à 13 USD.
- Comfort Systems Usa, Inc. : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève le prix cible de 746 USD à 917 USD.
- Fiserv, Inc. : Goldman Sachs maintient sa recommandation " acheter " et réduit son objectif de cours de 192 USD à 149 USD.
- Mid-America Apartment Community, Inc. : Wolfe Research maintient sa recommandation " sous-performant " et réduit le prix cible de 152 USD à 121 USD.
- Mks Inc. : Morgan Stanley maintient sa recommandation " surpondérer " et relève son objectif de cours de 120 USD à 151 USD.
- Robert Half Inc. : BMO Capital Markets maintient sa recommandation " performance conforme au marché " et réduit son objectif de cours de 47 USD à 36 USD.
- Rocket Lab Corporation: Morgan Stanley maintient sa recommandation " neutre " et relève son objectif de cours de 20 USD à 68 USD.
- Sandisk Corporation: Wells Fargo maintient sa recommandation " neutre " et relève son objectif de cours de 50 USD à 115 USD.