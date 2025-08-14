Wall Street : l'inflation a continué de soutenir le moral

La Bourse de New York a poursuivi son mouvement haussier mercredi, toujours à la faveur de la publication, la veille, de données sur l'inflation américaine ayant renforcé le scénario d'une baisse des taux dès le mois prochain.



A la clôture, le Dow Jones a progressé de plus de 1% à 44.922 points, tandis que le S&P 500 - plus large - a avancé d'environ 0,3% à plus 6.466 points et que le Nasdaq Composite a grignoté plus de 0,1% à 21.713 points.



Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estimaient désormais à 99,8% la probabilité d'une baisse de taux par la Fed à l'issue de sa réunion du 17 septembre, contre seulement 57,4% il y a un mois.



Avec cette quasi-certitude d'un prochain assouplissement monétaire, l'indice de volatilité VIX - souvent dénommé 'baromètre de la peur' - est retombé vers 14,5, son plus bas niveau depuis le début de l'année.



'Si son niveau reste modéré sur le court terme, la pente ascendante qui caractérise la courbe des contrats à terme montre qu'un peu de prudence reste de mise pour la suite du trimestre', tempéraient les analystes de Saxo Banque.



Seul indicateur paru en cours de séance, les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis se sont élevés à 426,7 millions de barils la semaine dernière, signalant une hausse de trois millions de barils par rapport à la précédente.



Aucun autre indicateur macroéconomique ne figurait à l'agenda du jour, mais certains mériteront d'être surveillé dans les jours qui viennent, à commencer par les ventes au détail pour le mois de juillet, attendues vendredi.



Au chapitre des valeurs, les investisseurs étaient dans l'expectative de la principale publication de résultats du jour, à savoir celle de l'équipementier de réseaux Cisco Systems, tombée après la clôture de Wall Street.



Pour son quatrième trimestre comptable, Cisco a vu son BPA ajusté augmenter de 14% à 0,99 dollar, un niveau globalement conforme aux attentes des analystes, et au-dessus de la fourchette-cible de sa direction.