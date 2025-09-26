Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Ils la tolèrent, la négocient, en tirent parfois profit, mais ne s'y complaisent jamais. Cette semaine, Wall street, l'incertitude a été le sentiment dominant. Les contrats à terme ont hésité, les indices ont fléchi, et les traders ont gardé les yeux rivés sur un seul chiffre : l'inflation. Avec la publication des données PCE en ligne avec les prévisions, l'humeur s'est améliorée ce matin.

L'indice des dépenses de consommation personnelle reste l'indicateur favori de la Réserve fédérale. Une statistique qui dicte le sort de milliards de dollars, rappelant que le pouls de l'économie mondiale se résume parfois à une décimale. Les investisseurs savent qu'un chiffre supérieur aux attentes pousserait la Fed à différer ses baisses de taux, prolongeant l'ère de l'argent cher. Un chiffre plus modéré, au contraire, offrirait aux marchés le signal tant attendu pour repartir de l'avant.

L'indice PCE "core" du mois d'août a été publié en début d'après-midi (8h30 heure de New York). Il ressort en hausse de 0,2% sur un mois et de 2,9% sur un an, exactement comme anticipé. Ces chiffres confirment que l'inflation ralentit de manière régulière, sans surprise majeure. Mais la progression des dépenses personnelles, en hausse de 0,6% contre un consensus de 0,5%, illustre la résistance du consommateur. Cette combinaison d'une inflation contenue et d'une consommation solide alimente le scénario de soft landing (atterrissage en douceur) : la croissance se maintient, tandis que l'inflation recule, dissipant le spectre de la stagflation et offrant un répit à la Fed.

Sur le plan monétaire, ces données ne devraient pas bouleverser la prudence de la banque centrale. Avec une inflation maîtrisée et une demande encore robuste, la Fed n'a pas d'urgence à réduire fortement ses taux, mais pas non plus de raison d'aller plus loin dans le resserrement. Elle peut patienter, en équilibrant le risque de couper trop tôt et celui d'étouffer la croissance. Les marchés ont salué ces données : le Dow Jones gagnait 0,5%, le S&P 500 0,4%, et le Nasdaq 100 0,4% après la publication.

Au final, cette semaine a ressemblé à une masterclass de nervosité. Les traders ont ajusté leurs positions au gré de chaque statistique et de chaque déclaration contradictoire des responsables de la Fed. Comme si les investisseurs avaient besoin d'un sujet d'inquiétude supplémentaire, Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane : 100% sur les médicaments de marque, 25% sur les poids lourds, 50% sur les armoires de cuisine, 30% sur le mobilier. Une liste de "tariffs" qui ressemble de moins en moins à une stratégie commerciale cohérente.

Ces mesures risquent de raviver les tensions commerciales avec l'Asie et l'Europe, alors que l'inflation reste un défi. Car des importations plus coûteuses signifient des prix domestiques plus élevés, compliquant encore la tâche de la Fed. Pour des marchés avides de baisses de taux, ces tarifs font figure de poids supplémentaire sur une balance déjà fragile.

Malgré tout, quelques poches d'optimisme ont subsisté. Le titre Intel a progressé sur des rumeurs de partenariats possibles avec Tsmc. Les valeurs pharmaceutiques ont également enregistré de modestes gains. En revanche, des distributeurs comme Wayfair et Bed bath & beyond ont trébuché, victimes collatérales du climat protectionniste. La technologie et la santé, avec leur portée mondiale et leurs perspectives quasi infinies, continuent de nourrir l'espoir. Le mobilier et les biens domestiques, eux, symbolisent la vulnérabilité : des secteurs dépendants de la confiance des ménages, des taux d'intérêt et du coût des importations.

L'autre préoccupation des investisseurs est de savoir combien de temps des valorisations aussi élevées peuvent tenir sans bases solides. Les actions restent chères par rapport aux standards historiques, ce qui transforme chaque saison de résultats en épreuve de vérité plutôt qu’en moteur de croissance. Dès le début de la saison des résultats en octobre, les investisseurs examineront donc les publications comme des enquêteurs, à la recherche du moindre signe pouvant justifier la hausse actuelle.

Enfin, les tensions géopolitiques ajoutent un degré d'incertitude supplémentaire. Les Etats-Unis durcissent leur posture face à la Russie, et des rumeurs indiquent que les Européens auraient prévenu Moscou, par canaux diplomatiques, qu'ils étaient prêts à abattre des avions russes en cas de provocations.

Les cotations du jour:

le Dollar Index : 98,288

: 98,288 Or: 3 754 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 68,45 USD (WTI) 64,80 USD

BRENT : 68,45 USD (WTI) 64,80 USD États-Unis 10 ans: 4,16%

10 ans: 4,16% BITCOIN: 109 444 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Apollo Global Management est en pourparlers pour acquérir une participation de 50% dans le projet éolien offshore Hornsea 3 d'Orsted, d'une valeur de 11,3 MdsUSD, alors qu'Orsted cherche à lever des capitaux.

Regeneron Pharmaceuticals a reçu l'autorisation de la FDA pour étendre l'utilisation d'Evkeeza aux enfants dès l'âge d'un an atteints d'une forme rare d'hypercholestérolémie.

Meta Platforms et Reliance Industries ont reçu l'autorisation de l'UE pour créer une coentreprise axée sur les services d'IA pour les entreprises.

Accenture procède au licenciement des employés incapables de s'adapter aux outils d'IA dans le cadre d'un plan de restructuration de 865 MUSD, tout en prévoyant un ralentissement de la croissance de ses revenus l'année prochaine.

Intel est en pourparlers avec Tsmc au sujet d'investissements ou de partenariats potentiels, ce qui a fait grimper ses actions de 4,6% avant l'ouverture du marché.

Concentrix a enregistré une baisse de 21,8% avant l'ouverture de la bourse après avoir publié des résultats décevants pour le troisième trimestre.

Costco Wholesale a dépassé les attentes pour le quatrième trimestre et a vu le nombre de ses membres augmenter après avoir prolongé les heures d'ouverture pour les membres exécutifs.

Citigroup cherche à attirer davantage d'investisseurs minoritaires pour sa filiale mexicaine Banamex avant une éventuelle introduction en bourse.

Paramount Skydance a nommé Makan Delrahim au poste de directeur juridique alors qu'il prépare une offre d'achat sur Warner Bros Discovery.

Donald Trump a signé un décret approuvant la vente des activités américaines de TikTok pour 14 MdsUSD à des investisseurs, dont Oracle et Silver Lake, ByteDance conservant moins de 20% des parts.

Eli Lilly a obtenu l'autorisation de commercialisation de Kisunla dans l'Union européenne pour le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, ainsi que l'autorisation de la FDA pour Inluriyo dans le traitement du cancer du sein ER+, HER2-.

Boeing a décroché des commandes massives d'avions de la part de Turkish Airlines (jusqu'à 225 appareils) et de Norwegian Air (30 737 MAX 8 supplémentaires), ce qui marque une victoire majeure dans le cadre de ses efforts de redressement.

Amazon a accepté un règlement de 2,5 MdsUSD avec la FTC concernant des inscriptions trompeuses à Prime et pourrait bénéficier du projet de proposition indien visant à assouplir les règles d'investissement dans le commerce électronique.

Microsoft a suspendu certains services d'intelligence artificielle et de cloud computing destinés à l'armée israélienne en raison de préoccupations liées à la surveillance à Gaza.

La NHTSA américaine a ouvert une enquête sur les fourgonnettes de livraison de Rivian en raison de défaillances potentielles des ceintures de sécurité.

CoreWeave a étendu son contrat d'infrastructure d'IA avec OpenAI de 6,5 MdsUSD, portant le total à 22,4 MdsUSD.

Starbucks a annoncé la suppression d'environ 900 emplois et la fermeture de magasins dans le cadre de sa stratégie de redressement en cours.

Les actions de Constellation Software ont chuté après la démission du président Mark Leonard pour raisons de santé.

Six Flags subit la pression de l'investisseur activiste Land & Buildings pour monétiser ses actifs immobiliers.

Meta est en pourparlers avec Google au sujet de Gemini AI et a lancé le flux vidéo IA Vibes.

