Wall Street : l'inflation renforce les espoirs sur la Fed

Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin suite à la publication de chiffres de l'inflation renforçant l'espoir d'une reprise prochaine de la politique d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent d'autour de 0,5%, signalant un début de séance favorable.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à la consommation aux Etats-Unis avaient progressé conformément aux attentes en juillet, voire à un rythme un peu moins prononcé que prévu, signe d'une inflation mieux maîtrisée qui pourrait convaincre la Fed d'abaisser ses taux d'intérêt le mois prochain.



L'indice CPI a augmenté de 2,7% en juillet par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur au consensus et stable par rapport à juin.



Hors énergie (-1,6%) et produits alimentaires (+2,9%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux cette fois en ligne avec les prévisions des économistes.



Ces chiffres, qui montrent que le nouveau régime de droits de douane mis en place par l'administration Trump n'a pour l'instant pas beaucoup d'impact sur les prix, ne semblent pas susceptibles de remettre en question le scénario d'une réduction du loyer de l'argent à la rentrée.



Selon l'outil FedWatch fourni par le CME, les traders évaluent désormais à près de 94% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base des taux de la Fed le 17 septembre prochain, contre autour de 86% hier.



Suite à la parution de la statistique, le dollar s'est retourné à la baisse, ce qui permet à l'euro de rebondir à près de 1,1640 et les contrats à terme sur les indices boursiers ont pris la direction inverse.



L'indice de volatilité VIX du CBOE, souvent surnommé 'baromètre de la peur', retombe soudainement de 5,5% vers 15,3 tandis que les chiffres de l'inflation pèsent clairement sur le rendement des Treasuries à 10 ans, qui accentue son repli en direction de 4,26%.

