Les très attendues données de l'IPC ont réservé une bonne surprise aux investisseurs. L'inflation a fait ce qu'ils suppliaient qu'elle fasse : elle s'est tenue tranquille. Les prix ont augmenté en novembre, mais doucement. L'inflation globale s'est établie à 2,7% et l'inflation sous-jacente à 2,6%. Les deux sont nettement inférieures aux attentes (3,1% et 3,0%). Les nouvelles demandes d'allocations chômage, elles, sont tombées pile où elles devaient. Rien n'a surchauffé.

Le soulagement a été immédiat. Les contrats à terme ont bondi. Depuis des mois, les investisseurs redoutent que les droits de douane ne fassent flamber les prix, plaçant la Réserve fédérale face à un choix inconfortable entre la lutte contre l'inflation et le soutien à la croissance. Les données de novembre suggèrent que, pour l'instant, les tarifs douaniers grignotent plus qu'ils ne mordent. Les coûts augmentent, mais sans dérapage. Le choc inflationniste tant redouté n'est pas encore au rendez-vous.

La prudence reste toutefois de mise. L'inflation alimentée par les droits de douane est la plus délicate : elle naît de la politique et non de la demande, des frontières plutôt que des salaires. Elle progresse souvent lentement au début, avant de surgir d'un seul coup. Le fait qu'elle ne se manifeste pas encore avec force ne signifie pas qu'elle ne le fera pas.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, publiées elles aussi ce matin, sont restées stables, sans signal d'alarme ni feu vert franc. L'emploi ralentit, mais ne s'effondre pas. Un point clé, car la Fed a clairement affiché ses priorités. Avec une inflation en repli et un marché du travail qui tient encore, les décideurs peuvent se permettre d'attendre. Les marchés ont intégré ce message, anticipant des baisses de taux l'an prochain et débattant non plus de leur principe, mais de leur ampleur et de leur calendrier.

Ce climat intervient après des prévisions solides de Micron, fabricant de puces mémoire habituellement discret, qui ont contribué à calmer des nerfs encore à vif après des semaines de ventes. Ses perspectives étaient réellement impressionnantes. La demande de mémoires explose, portée par les centres de données qui alimentent la frénésie autour de l'IA. L'offre est contrainte. Les prix montent. Des investisseurs en quête de preuves que l'intelligence artificielle peut justifier des valorisations vertigineuses s'en sont saisis avec soulagement.

Ailleurs, le marché s'est montré moins indulgent. Birkenstock a trébuché. Lululemon a bondi, non pas grâce à une amélioration de ses produits, mais parce qu'un investisseur activiste est arrivé avec des idées… et un CV. Les valeurs du cannabis ont flambé sur fond de rumeurs réglementaires.

Le malaise des investisseurs face à la fête de l'IA continue de peser sur le moral. Oracle est devenu l'homme malade de l'intelligence artificielle. L'entreprise cristallise les craintes du marché et a, à elle seule, déclenché un retournement de sentiment à Wall Street hier.

La séance de jeudi sera également dominée par une saison des résultats d'entreprises qui bat son plein, avec les publications de Accenture, Nike et Fedex, susceptibles d'éclairer les tendances de la consommation et des dépenses des entreprises.

Les cotations du jour :

Dollar index : 98,535

: 98,535 Or : 4 335 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 59,74 USD (WTI) 55,93 USD

BRENT : 59,74 USD (WTI) 55,93 USD Etats-Unis 10 ans : 4,13%

10 ans : 4,13% BITCOIN : 87 390 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Le fondateur de Standard General, Soo Kim, est en discussions pour acheter ou investir dans les chaînes de télévision de Warner Bros. Discovery, selon le Financial Times.

Boeing et le syndicat SPEEA ont mis en pause les négociations contractuelles jusqu'au 5 janvier pour les ingénieurs de Spirit AeroSystems après son acquisition.

Robinhood a facilité 11 milliards de contrats événementiels dans les paris sportifs, tandis que Coinbase entre sur les marchés de prédiction via un partenariat avec Kalshi.

Eli Lilly baisse de plus de 20% le prix de ses médicaments contre le diabète et la perte de poids Mounjaro et Zepbound au Canada, à compter du 29 décembre.

Micron prévoit des bénéfices trimestriels presque deux fois supérieurs aux attentes de Wall Street et annonce une hausse de 57% de ses ventes au T1, portée par une forte demande de mémoires liées à l'IA, l'action gagnant 12%.

La FTC enquête sur l'outil de tarification Eversight dopé à l'IA d'Instacart après des signalements d'écarts de prix pour des produits d'épicerie identiques.

Elliott Investment Management a pris une participation de plus de 1 MdUSD dans Lululemon, plaidant pour la nomination de Jane Nielsen comme CEO.

Johnson & Johnson a reçu l'approbation de la FDA pour Rybrevant Faspro, un traitement sous-cutané du cancer du poumon pour les patients atteints d'un CBNPC avec mutation EGFR.

Apple autorisera des boutiques d'applications alternatives sur iPhone au Japon dans le cadre des nouvelles lois sur la concurrence, réduisant les frais de l'App Store et permettant des options de paiement externes.

OpenAI est en discussions pour lever jusqu'à 100 MdUSD sur une valorisation de 750 MdUSD, envisageant possiblement une IPO en 2026, et a lancé les soumissions d'apps ainsi qu'un annuaire pour ChatGPT.

Le président de Delta Air Lines, Glen Hauenstein, prendra sa retraite en février mais restera conseiller jusqu'en 2026.

Amazon, Walmart et Alphabet sont pressés par SOC Investment Group d'expliquer comment les politiques migratoires de Trump pourraient affecter leurs opérations.

Ford a annulé un accord de batteries pour VE avec LG Energy Solution, entraînant une chute de plus de 7% du titre LGES.

Goldman Sachs a nommé Brian Cayne à la tête de son pôle banque logicielle.

Le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a démenti les rumeurs de financement d'OpenAI au milieu des spéculations récentes du marché.

