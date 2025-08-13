C'est le rythme particulier de la fin de l'été sur les marchés américains : la chaleur est encore présente, les traders oscillent entre leurs terminaux et le bord de mer, et les actualités financières, d'apparence calme, sont en effervescence. Cette semaine, cette effervescence est presque imperceptible. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des niveaux records, progressant de quelques fractions de pour cent, tandis que l'indice de volatilité du CBOE, baromètre de l'anxiété à Wall street, a atteint son plus bas niveau depuis janvier. Pour l'instant, le calme règne.

A 98% de probabilité, c'est plié : la Réserve fédérale coupera ses taux d'un quart de point en septembre. Non pas parce que l'économie galope, mais parce qu'elle commence à boiter.

Le raisonnement est simple. L'inflation "core" a progressé plus que prévu, au rythme le plus fort depuis janvier, mais les chiffres globaux ont été épargnés par le gros des droits de douane récents. En parallèle, le marché de l'emploi donne des signes de fatigue : faibles créations de postes hors agriculture (non farm payrolls), rumeurs de remous internes à la Fed… Tout cela alimente l'idée que la banque centrale est prête, politiquement et institutionnellement, à rouvrir le robinet monétaire.

Un VIX au plancher n'est pas synonyme de stabilité, mais le reflet des attentes… lesquelles peuvent basculer du jour au lendemain. En ce moment, une baisse de taux en septembre semble gravée dans le marbre, mais en Bourse, tout va très vite : un chiffre d'inflation qui dérape, un rapport sur l'emploi qui surprend, un événement politique qui explose, et tout est à refaire.

L'ironie est que plus on anticipe la baisse, plus on la "price" dans les actions, moins il reste de marge pour grimper quand elle arrive. Si la Fed coupe ses taux, Wall Street haussera à peine un sourcil et si elle conserve le statut quo, ce sera la soupe à la grimace.

Dans ce calme relatif, certains trinquent : CoreWeave, chouchou des data centers IA dopé par Nvidia, a perdu plus de 9% après des pertes trimestrielles plus lourdes que prévu. À l'inverse, Eli Lilly marque un point en Inde avec un stylo-injecteur simplifié pour son blockbuster minceur, Mounjaro. Et dans l'énergie, Venture Global s'envole après une victoire judiciaire contre Shell sur des contrats de GNL.

Au-delà des résultats d'entreprise, la politique s'invite dans l'humeur des marchés, avec toujours Donald Trump au centre. La Maison-Blanche concocte un accord de partage de revenus avec les fabricants de puces (Nvidia et AMD inclus) signalant un virage plus interventionniste face à la Chine. Le président américain prépare aussi une tournée européenne sur le conflit russo-ukrainien avant un sommet avec Vladimir Poutine.

Trump vient par ailleurs de nommer un économiste fidèle à la tête du département qui compile les statistiques officielles. EJ Antoni propose de suspendre la publication mensuelle du rapport sur l'emploi pour privilégier des données plus fiables à plus long terme. Idée intéressante sur le papier, mais diablement opportune politiquement. Trump en profite pour se payer la tête du patron de Goldman Sachs après une étude alarmiste sur les effets des tarifs douaniers, et pour relancer sa pression hebdomadaire sur le président de la Fed, qu'il juge trop tiède, en ressortant un vieux dossier juridique sur la construction du siège de la banque centrale. Et pour enfoncer le clou, il martèle que les droits de douane sont "payés par les autres" et rapportent "des trillions". En réalité, on parle de quelques centaines de milliards et nul ne sait vraiment qui paie, si ce n'est que nombre de consommateurs américains en font les frais. Mais peu importe : l'essentiel, c'est le message.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 97,830

97,830 Or: 3 357 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,1 USD (WTI) 63,12 USD

BRENT : 66,1 USD (WTI) 63,12 USD États-Unis 10 ans: 4,22%

10 ans: 4,22% BITCOIN: 120 640 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Simon Property Group a lancé une offre de 1,5 milliards de dollars d'obligations pour refinancer sa dette et pour le fonctionnement général, dont la clôture est prévue le 19 août.

Brigade Hotel Ventures a signé un accord avec Marriott pour développer six nouveaux hôtels.

Apollo Global Management va acquérir une participation majoritaire dans Kelvion, une société allemande de services d'échange thermique, auprès de Triton. La transaction devrait être finalisée entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026.

Figma et Motiff ont réglé leurs litiges en matière de propriété intellectuelle aux États-Unis et à Singapour, Motiff acceptant de cesser la vente de son outil d'édition dans le monde entier, à l'exception de la Chine.

Les actions de CoreWeave ont baissé de plus de 9% après avoir affiché une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre, ce qui a suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à la viabilité financière de l'entreprise, malgré une forte croissance de ses revenus grâce à l'intelligence artificielle.

Le gouvernement américain a secrètement intégré des dispositifs de suivi dans les livraisons de puces IA afin d'empêcher leur détournement illégal vers la Chine, en se concentrant sur les livraisons à haut risque impliquant des produits d'entreprises telles que Dell, Super Micro, Nvidia et AMD.

Le Caspian Pipeline Consortium a augmenté ses exportations de pétrole de 6% en juillet, pour atteindre 6,551 millions de tonnes par rapport à juin.

Eli Lilly a lancé en Inde son stylo injecteur de médicament amaigrissant Mounjaro au prix de 160 dollars, intensifiant ainsi la concurrence avec Novo Nordisk.

Devyani International, l'exploitant de KFC et Pizza Hut en Inde, a annoncé une baisse significative de ses bénéfices au premier trimestre en raison de la hausse des coûts et de la faiblesse de la demande.

KKR prévoit de vendre Viridor pour 7 milliards de livres sterling le mois prochain.

Ameriprise Financial a révélé détenir 4,919% du capital de RS Group.

Insmed a reçu l'autorisation de la FDA pour son médicament contre la bronchectasie non liée à la mucoviscidose.

Exxon Mobil s'est vu attribuer des blocs en eaux profondes à Trinité-et-Tobago et prévoit d'investir 21,7 MdsUSD.

Recommandations des analystes :