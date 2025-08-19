Le trimestre décevant de Home depot a assombri l'humeur estivale des marchés. Le distributeur, souvent perçu comme un baromètre de la consommation américaine, a publié des ventes en repli, les ménages ayant réduit leurs projets de rénovation d'ampleur pour privilégier des réparations plus modestes et moins coûteuses. Le titre a reculé en début de séance, entraînant dans son sillage son rival Lowe's, qui publiera ses résultats demain. Le signal est clair pour les investisseurs : la prudence gagne les foyers américains.

Cette prudence mérite d'être soulignée, car la consommation des ménages représente 70% de l'économie américaine. Quand un géant comme Home depot constate que les mèches et autres outils de forage se vendent, mais que les cuisines ne se refont plus, le message dépasse largement les rayons de bricolage. Un plan de travail en granit traduit une vision à long terme, tandis qu'un pistolet à mastic représente une solution temporaire. Les Américains semblent opter pour la seconde.

Cette inflexion dans les habitudes de consommation s'ajoute cette semaine à deux autres forces qui pèsent sur les marchés : les hésitations de la Réserve fédérale sur la trajectoire des taux d'intérêt et la persistance des tensions commerciales. Mardi matin, les contrats à terme sont restés quasiment inchangés, avec un Dow légèrement en hausse, un S&P et un Nasdaq en léger repli : signe que les investisseurs attendent un signal fort.

Il pourrait venir de la Fed. Sa vice-présidente Michelle Bowman, pressentie pour succéder à Jerome Powell, a plaidé pour trois baisses de taux cette année, reprenant à son compte l'appel du président Trump en faveur d'un crédit meilleur marché. Le marché, lui, n'en anticipe que deux. Le symposium annuel de Jackson Hole, qui s'ouvre cette semaine, sera scruté à la loupe : chaque mot de Powell sera disséqué pour évaluer jusqu'où la Fed est prête à aller. Pour l'heure, cette ambiguïté entretient le calme plat des marchés.

L'incertitude demeure aussi sur le front tarifaire. Les droits de douane introduits par l'administration Trump ont déjà érodé la confiance des ménages. Pourtant, S&P Global a maintenu la note AA+ des États-Unis, arguant que les recettes douanières compensaient le coût budgétaire des baisses d'impôts et des nouvelles dépenses.

Sur le plan des entreprises, les mouvements ont été plus nets. Intel a bondi de plus de 5% après l'investissement de 2 milliards de dollars de Softbank, confirmant la place centrale des semi-conducteurs dans les rapports de force géopolitiques et financiers. Palo alto networks a rassuré en projetant une forte croissance de son chiffre d'affaires jusqu'en 2026, dopant l'ensemble du secteur de la cybersécurité. Medtronic, de son côté, a réorganisé son conseil d'administration sous la pression des activistes d'Elliott management.

À l'international, les prix du pétrole ont chuté sur fond de rumeurs de pourparlers de paix entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Une levée des sanctions sur le brut russe ferait bondir l'offre mondiale, bouleversant du jour au lendemain l'équilibre du marché de l'énergie. Ironie du sort : les traders redoutent autant la guerre que son absence, si celle-ci devait provoquer un afflux d'or noir.

Les marchés aiment la clarté, et celle-ci fait aujourd'hui cruellement défaut. Les consommateurs américains font-ils simplement une pause, ou se replient-ils durablement ? La Fed réduira-t-elle ses taux une, deux ou trois fois ? Les droits de douane vont-ils stabiliser le navire ou l’ébranler davantage ?

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98 094

: 98 094 Or : 3 334 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 65,74 USD (WTI) 61,80 USD

BRENT : 65,74 USD (WTI) 61,80 USD États-Unis 10 ans: 4,28%

10 ans: 4,28% BITCOIN : 115 648 USD

Actualités des entreprises :

Xpeng a réduit sa perte au deuxième trimestre à 477,8 millions de yuans, contre 1,28 milliard de yuans l'année dernière, grâce à un chiffre d'affaires qui a plus que doublé pour atteindre 18,3 milliards de yuans, à la suite de livraisons record de véhicules et d'une amélioration des marges.

Home Depot a enregistré une hausse de 4,9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 45,28 MdsUSD, grâce à la vigueur des petits projets de rénovation domiciliaire et à la croissance de la clientèle professionnelle, tout en réaffirmant ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré les difficultés macroéconomiques et les pressions tarifaires.

Steel Dynamics va acquérir les 55% restants de New Process Steel, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Viper Energy, une filiale de Diamondback Energy, a finalisé l'acquisition de Sitio Royalties pour 4,1 MdsUSD en actions et a relevé ses prévisions de production pour le troisième trimestre.

Medtronic a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 et a annoncé la nomination de nouveaux membres au conseil d'administration et la création de comités de croissance après qu'Elliott Investment Management soit devenu un actionnaire important.

Amer Sports a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant désormais sur une croissance de 20 à 21% de son chiffre d'affaires et un BPA de 0,77 à 0,82 dollar.

Intel a décroché un investissement en capital de 2 MdsUSD de SoftBank, qui devient ainsi le sixième actionnaire du fabricant de puces, alors que celui-ci s'efforce de regagner sa compétitivité dans le domaine des puces pour l'IA.

Nvidia développe une puce IA plus puissante que le modèle H20 actuel pour le marché chinois, en attendant l'autorisation des autorités réglementaires américaines.

Databricks serait en train de porter sa valorisation à plus de 100 MdsUSD dans le cadre d'un nouveau tour de table, reflétant l'enthousiasme des investisseurs pour les entreprises spécialisées dans l'IA.

Best Buy a élargi sa place de marché en ligne, doublant sa gamme de produits grâce à des offres de vendeurs tiers.

L'acquisition de Deliveroo par DoorDash sera examinée par la Commission européenne dans le cadre d'une procédure simplifiée, et une décision est attendue d'ici le 19 septembre.

Glencore a déposé des demandes RIGI pour deux projets cuprifères en Argentine, dans le but d'étendre ses activités minières dans la région.

Tesla a lancé le Model Y L à six places en Chine, avec des commandes à partir d'environ 339 000 yuans (47 184 dollars).

Palo Alto Networks prévoit une augmentation de 1 milliard de dollars de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal, grâce à la vigueur des ventes et des revenus d'abonnement, ainsi qu'au départ à la retraite de son fondateur et directeur technique, Nir Zuk.

