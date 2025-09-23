Les investisseurs ont passé le mois de septembre à faire grimper les actions grâce aux promesses de l'intelligence artificielle, tout en fermant les yeux sur les tarifs douaniers, la politique et la possibilité que la Réserve fédérale vienne gâcher la fête. Aujourd'hui, avec des contrats à terme stables et Jerome Powell sur le point de s'exprimer, Wall street commencerait-elle à douter ?

Après trois séances consécutives de records, les contrats à terme à Wall Street sont restés quasi immobiles ce matin. Ce calme apparent n'a rien d'apaisant : il ressemble plutôt au silence qui précède une intervention très attendue. Car Powell, devenu malgré lui l'oracle de Wall Street, s'apprête à livrer des remarques susceptibles de déterminer le rythme et la crédibilité du rally porté par les valeurs technologiques.

Cette envolée a été spectaculaire, tant par sa rapidité que par son indifférence aux risques environnants. L'ascension de Nvidia, couronnée par un partenariat censé canaliser 100 milliards de dollars vers les besoins matériels de l'intelligence artificielle, incarne cette frénésie. La progression du groupe, aux côtés de ses pairs de la Silicon Valley, a permis au S&P 500 de gagner plus de 3% en septembre, un mois qui pourtant rime souvent avec repli sur les marchés.

Ce que les investisseurs recherchent, ce n'est pas tant la clarté que la probabilité. Les mots de Powell seront décortiqués non pour leur contenu, mais pour ce qu'ils laissent entendre sur les taux d'intérêt au cours de l'année à venir. La division interne de la Fed est nette. Certains responsables, encouragés par les progrès sur l'inflation, plaident pour des baisses prudentes afin de préserver la crédibilité sans étouffer la croissance. D'autres, à l'instar du nouveau gouverneur Stephen Miran, estiment que l'attentisme constitue lui-même un danger et que maintenir une politique trop restrictive risquerait d'asphyxier le marché du travail au moment même où il retrouve son équilibre. Au fond, la Fed tente de piloter une économie encore déboussolée par les chocs inflationnistes de 2022, désormais compliquée par de nouveaux tarifs douaniers et une imprévisibilité politique accrue.

Cette imprévisibilité dépasse la sphère économique. Le retour de Donald Trump sur la scène politique a injecté une autre forme de volatilité : une incertitude que les opérateurs ne peuvent pas couvrir avec des options. Ses déclarations liant, sans fondement, vaccins infantiles et antidouleurs à l'autisme ont secoué Kenvue, le fabricant du Tylenol (Paracétamol américain) issu de Johnson & Johnson. L'action a plongé lundi, avant de rebondir dès le lendemain matin. Les valorisations restent vulnérables aux dérapages rhétoriques, même lorsqu'ils s'affranchissent de toute base scientifique.

Parallèlement, l'abaissement d'une recommandation sur Lam research a rappelé l'inquiétude des analystes face à des valorisations jugées excessives dans la tech. Le marché récompense les récits de transformation portés par les mégacaps, tout en sanctionnant presque tout le reste. Cette concentration des gains au sein d'une poignée de sociétés donne aux indices une allure solide, alors même que la largeur du marché se rétrécit. La résilience observée en septembre, bien qu'impressionnante, masque un déséquilibre : l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle joue le rôle de rempart, mais un rempart fragile. Si les tarifs se prolongent, si l'emploi faiblit ou si les décideurs se trompent de moment, la correction pourrait être aussi brutale que la hausse.

Powell, lui, ne résoudra sans doute pas cette contradiction. Les banquiers centraux préfèrent souvent rester vagues pour garder toutes leurs options ouvertes. Il pourra insister sur la vigilance, la patience ou la nécessité de "rester sur la bonne trajectoire". Les traders ajusteront les marchés à terme au gré de quelques points de base, tandis que la presse tranchera : discours de faucon ou de colombe, selon l’angle retenu.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 97,300

: 97,300 Or: 3 785 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 67,17 USD (WTI) 63,01 USD

BRENT : 67,17 USD (WTI) 63,01 USD États-Unis 1 0 ans: 4,13%

0 ans: 4,13% BITCOIN: 112 990 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Sempra vend une participation de 45% dans Sempra Infrastructure Partners à des filiales de KKR pour 10 MdsUSD, tout en approuvant une expansion de 14 MdsUSD de son projet Port Arthur LNG avec des co-investissements de Blackstone, Apollo et Goldman Sachs.

Moderna a annoncé des résultats préliminaires positifs pour son vaccin mNEXSPIKE COVID-19 2025-2026, qui montre une forte réponse immunitaire dans toutes les tranches d'âge contre le variant LP.8.1.

Royal Caribbean a décroché des créneaux de construction navale auprès de Meyer Turku en Finlande jusqu'en 2036, soutenant ainsi l'expansion de sa gamme de navires de croisière Icon Class.

Veritone a signé un accord pour obtenir la licence du contenu audio du championnat NCAA auprès d'ESPN, filiale de Walt Disney, permettant ainsi une plus large monétisation des archives d'ESPN pour les créateurs de contenu.

McKesson a relevé ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'exercice 2026 et ses objectifs de croissance à long terme, ce qui a entraîné une hausse du cours de ses actions avant l'ouverture du marché.

Kratos Defense a signé un accord de cinq ans pour fabriquer le drone cargo autonome Chaparral d'Elroy Air aux États-Unis, dont la production devrait débuter en 2026.

IonQ a dévoilé un prototype de conversion de fréquence quantique permettant l'interconnectivité à longue distance des ordinateurs quantiques via les infrastructures de télécommunications existantes.

Jacobs Solutions a obtenu une prolongation de cinq ans de son contrat pour la gestion de projets d'infrastructure d'une valeur de plus de 3,3 MdsUSD pour le Los Angeles Community College District.

NRG Energy et LandBridge ont conclu un accord stratégique pour la création d'un centre de données au Texas, alimenté par une centrale électrique au gaz de 1 100 MW, dont l'ouverture est prévue en 2029.

Meta étend l'accès à ses modèles d'IA Llama à ses principaux alliés américains, à l'OTAN et aux institutions de l'UE, élargissant ainsi la collaboration internationale.

Amazon ferme tous ses magasins d'alimentation Amazon Fresh au Royaume-Uni, ce qui pourrait affecter 250 emplois, tout en se concentrant davantage sur Whole Foods et sur ce qu'il propose en matière d'alimentation en ligne.

Quest Diagnostics s'est associé à Epic pour améliorer les flux de travail des tests de laboratoire grâce au projet Nova, dans le but d'améliorer l'expérience des prestataires et des patients.

Bristol-Myers Squibb a annoncé que son essai de phase 3 sur l'iberdomide pour le traitement du myélome multiple avait montré une amélioration statistiquement significative de la réponse à la maladie.

L'Union européenne va enquêter sur Microsoft, Apple, Google et Booking pour ne pas avoir empêché des escroqueries financières en ligne.

Exxon Mobil a approuvé son septième projet offshore en Guyane, le FPSO Hammerhead d'une valeur de 6,8 MdsUSD, dont la production est prévue pour 2029 avec ses partenaires de coentreprise Hess et CNOOC.

Accenture prévoit d'ouvrir un nouveau campus dans l'Andhra Pradesh, en Inde, créant jusqu'à 12 000 emplois, dans le cadre d'une initiative gouvernementale en faveur de l'emploi.

AutoZone a annoncé une hausse de ses ventes et de ses bénéfices au quatrième trimestre, mais les deux ont manqué les attentes des analystes, et les actions ont chuté avant l'ouverture du marché.

Eli Lilly a vendu Imclone Systems à Celltrion pour 330 MUSD, permettant ainsi un accès sans droits de douane pour les ventes aux États-Unis à partir d'installations modernisées.

Altria et KT&G ont signé un accord non contraignant pour collaborer à l'échelle mondiale sur des initiatives liées aux sachets de nicotine et aux produits de bien-être.

L'investissement prévu de 100 MdsUSD de Nvidia dans OpenAI a suscité des inquiétudes en matière d'antitrust en raison des risques potentiels de traitement préférentiel et de concentration du marché.

Amazon fait l'objet d'un procès suite aux accusations de la FTC selon lesquelles elle aurait induit en erreur les abonnés Prime pour les inciter à s'inscrire et aurait rendu la procédure d'annulation excessivement complexe.

Johnson & Johnson va cesser la commercialisation de son dispositif Linx contre les reflux acides en dehors des États-Unis pour des raisons commerciales et non de sécurité.

Advanced Drainage Systems acquiert l'activité de gestion de l'eau de Norma Group pour 1 MdUSD afin de se développer sur le marché de l'irrigation paysagère.

Walt Disney a rétabli l'émission " Jimmy Kimmel Live " après une suspension due à des commentaires controversés sur Charlie Kirk.

Boeing décroche des accords avec Uzbekistan Airways pour la vente de 22 Dreamliners d'une valeur de plus de 8 MdsUSD.

Recommandations des analystes :