Wall Street : la crainte d'un regain de tension entre Pékin et Washington s'accroît

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi, une nouvelle fois victime des craintes de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine alors que Pékin a dévoilé dans la nuit des mesures de représailles suite au récent durcissement de ton de Donald Trump.



A ce stade de la matinée, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,9% pour le Dow Jones et en repli de plus de 1% pour le S&P 500 comme pour le Nasdaq.



Après les déclarations de Donald Trump qui avait menacé vendredi d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits chinois importés, le ministère chinois du Commerce a exhorté mardi la partie américaine à 'corriger ses erreurs dès que possible' et à faire preuve de 'sincérité' dans les négociations commerciales toujours en cours.



Pékin a annoncé dans la foulée une série de contre-mesures à l'encontre de cinq filiales du chantier naval Hanwha Ocean liées aux Etats-Unis.



'La partie américaine ne peut d'un côté vouloir dialoguer tout en menaçant de l'autre d'introduire de nouvelles mesures restrictives. Ce n'est pas la bonne façon de s'entendre avec la Chine', a déclaré un porte-parole du ministère.



Ces facteurs devraient raviver l'aversion au risque sur les marchés américains, avec pour conséquence une baisse des actions et un repli sur les actifs jugés les plus sûrs.



La crainte d'un regain de tension entre les deux premières économies mondiales ne pèse pas seulement sur la tendance à Wall Street: les principaux indices boursiers européens ont creusé leurs pertes en réaction aux dernières déclarations de Pékin.



A l'heure de l'ouverture de New York, l'indice STOXX Europe 600 cédait 0,9%, le DAX de Francfort lâchait 1,3% et le CAC 40 perdait 0,9%.



L'optimisme autour de la saison des résultats, qui avait entraîné un rebond des actions hier, ne suffit plus par ailleurs à soutenir la tendance, d'autant que les publications des grandes banques américaines se sont avérées plutôt mitigées.



JPMorgan Chase, la première banque américaine par les actifs, a dévoilé mardi un profit trimestriel supérieur aux attentes, mais aussi fait état d'un certain degré d'incertitude dû aux conditions géopolitiques complexes, aux tarifs douaniers et aux incertitudes commerciales.



Les variations restent limitées sur les marchés des changes et des taux avant le discours de Jerome Powell, le président de la Fed, prévu à la mi-journée et qui sera consacré aux perspectives économiques et à la politique monétaire à l'occasion de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE) de Philadelphie.



Le dollar recule de moins de 0,1% face à l'euro, qui s'échange autour de 1,1560 dollar.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se tasse sous 4,03%, ce qui témoigne d'un retour vers les valeurs refuges.

