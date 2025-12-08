La réunion de la Fed cette semaine s'annonce comme l'une des plus indécises de mémoire récente, les marchés anticipant une baisse des taux tandis que les responsables monétaires affichent toujours leurs réticences. Les investisseurs misent largement sur un mouvement de 25 points de base, convaincus que le refroidissement des indicateurs offre à la Fed une marge de manoeuvre pour assouplir. Pourtant, la banque centrale semble prête à contrer les attentes d'un cycle plus rapide, illustrant l'écart persistant entre les marchés et les responsables de la politique monétaire.

Les investisseurs ont déjà pris position : les contrats à terme américains ont progressé légèrement lundi, soutenus par une probabilité estimée à 86–87% que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base. Une perspective autrefois lointaine : en novembre, les marchés n'accordaient guère plus de 30% à un tel scénario. Mais une consommation en perte de vitesse, un marché du travail en demi-teinte et l'impression que l'inflation tenace commence à perdre de sa vigueur ont suffi à renverser les anticipations.

Rien ne garantit toutefois l'unanimité. Pour les analystes de Société générale, la dissidence est probable, et le camp faucon paraît déterminé à utiliser le dot plot pour envoyer un signal clair : la baisse de décembre pourrait bien être la dernière avant une pause prolongée. La Fed semble donc prête à délivrer un message de retenue, en net décalage avec les attentes des marchés, qui parient sur un rythme d'assouplissement plus rapide. Les ajustements des projections économiques devraient demeurer modestes, afin d'éviter d'alimenter l'espoir d'un pivot imminent.

Cette prudence se fonde sur une série de statistiques américaines peu rassurantes. Le rapport ADP de novembre a révélé une contraction de 32 000 emplois privés, la plus forte depuis début 2023, tandis que la progression des salaires s'est ralentie à son rythme le plus faible depuis 2021. Dans le même temps, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont reculé de manière inattendue à 191 000, alors que les demandes continues restent élevées, renforçant l'idée d'un marché du travail figé dans un équilibre sans embauche, ni licenciement. Pour une Fed soucieuse de préserver sa marge de manœuvre, cette ambiguïté plaide davantage pour une avance prudente que pour une accélération.

La baisse des taux n'est pourtant que la moitié du sujet : les déclarations de Jerome Powell seront le vrai temps fort. Comme évoqué ci-dessus, les traders veulent y voir la confirmation que d'autres assouplissements suivront. Plusieurs économistes estiment que Powell pourrait, au contraire, renvoyer à 2026 l'essentiel des baisses, conditionnant leur ampleur à une décélération durable de l'économie. Les signaux contradictoires du marché du travail, ajoutés aux retards de publication liés au shutdown, n'ont fait qu'épaissir le brouillard.

Cette ambiguïté a plongé les marchés dans un pas de deux hésitant : l'optimisme domine un jour, tandis que les interrogations sur l'inflation reprennent le dessus le lendemain. Les petites capitalisations, sensibles au coût de l'emprunt, ont encore avancé la semaine passée. Le S&P 500 et le Nasdaq ont eux aussi aligné une deuxième semaine dans le vert. Les rendements obligataires ont légèrement progressé.

La semaine place aussi les valorisations technologiques sous les projecteurs. Le titre Broadcom s'est envolé après des révélations sur des discussions avec Microsoft autour de puces conçues sur mesure. Oracle a progressé également, porté par l'espoir que ses ambitions dans l'IA puissent finalement justifier une stratégie largement financée par la dette. L'enthousiasme reste toutefois mesuré : les dégagements boursiers observés plus tôt dans l'année rappellent que les investisseurs restent nerveux face aux groupes misant sur l'IA au moyen de bilans dont la structure s’alourdit dangereusement.

Après une course haussière fulgurante, l'intelligence artificielle semble d'ailleurs marquer une pause. L'emballement récent a même poussé Ed Yardeni, pourtant bull de longue date, à réduire son surpoids technologique, une position maintenue depuis 2010. Il se montre particulièrement prudent envers les "Magnificent Seven", dont la dynamique de bénéfices évolue. Il conserve toutefois une vision globalement favorable du secteur, estimant que de nouveaux acteurs viendront défier la domination des hyperscalers. Pour rééquilibrer son allocation, Yardeni a augmenté son exposition aux financières ainsi qu'aux industrielles et à la santé.

Ailleurs à Wall Street, IBM se rapproche d'un accord à 11 milliards de dollars pour racheter Confluent, propulsant le titre de cette dernière de près de 30%. Marvell, en revanche, a été écartée du S&P 500 et a perdu plus de 6%. Carvana, qui y fait son entrée, a bondi de plus de 9%. Tesla, elle, n'a pas bénéficié du même élan : une dégradation de Morgan Stanley a pesé sur le titre.

Alors que les États-Unis s'orientent vers un assouplissement, les investisseurs anticipent un resserrement monétaire au Japon, au Canada et en Australie d'ici 2026. La Chine, elle, a annoncé un excédent commercial dépassant pour la première fois le seuil du trillion de dollars, soutenu par des exportations allant des véhicules électriques haut de gamme aux T-shirts. Mais tout n'est pas rose : les ventes automobiles chinoises continuent de reculer sur le marché domestique, même si les exportations restent dynamiques.

Les cotations du jour :

Dollar index : 98,945

: 98,945 Or : 4 207 USD

: 4 207 USD Pétrole brut (BRENT) : 62,98 USD ( WTI ) 59,34 USD

: 62,98 USD ( ) 59,34 USD États-Unis 10 ans : 4,13%

: 4,13% BITCOIN : 91 618 USD

Dans l'actualité des entreprises :

L'accord de Netflix d'une valeur de 72 MdsUSD pour acquérir Warner Bros. Discovery fait l'objet d'un examen politique et réglementaire croissant, notamment des préoccupations exprimées par le président Trump et des législateurs bipartites quant à la concentration du marché et à l'impact sur les consommateurs.

De plus, Paramount a lancé une offre hostile tout en espèces à 30 dollars par action pour Warner Bros. Discovery, se présentant comme plus riche, plus rapide et plus susceptible d'obtenir l'aval des régulateurs que l'offre concurrente de Netflix à 27,75 dollars par action.

NextEra Energy a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2025 et 2026, tirées par la demande croissante d'électricité des centres de données et par des plans de croissance stratégiques.

Tata Electronics a obtenu Intel comme premier grand client pour sa coentreprise de semi-conducteurs de 14 MdsUSD en Inde, signe de confiance dans les ambitions de fabrication de puces en Inde.

Structure Therapeutics a annoncé que son médicament contre l'obésité a permis une perte de poids allant jusqu'à 11,3% lors d'un essai de phase médiane, le positionnant pour rivaliser avec Novo Nordisk et Eli Lilly dans un marché prévu à 150 MdsUSD.

IBM va acquérir Confluent dans le cadre d'une opération de 11 MdsUSD pour renforcer son offre d'infrastructure cloud et IA, la finalisation étant attendue d'ici la mi-2026.

Meta offrira à ses utilisateurs européens plus de contrôle sur les publicités personnalisées sur Facebook et Instagram afin de se conformer au Digital Markets Act, après la pression et les amendes antérieures des régulateurs européens.

Bank of America a déposé une demande d'émission de dette allant jusqu'à 30 MdsUSD, tandis que son unité BofA Finance pourrait émettre jusqu'à 50 MdsUSD de dette senior non garantie.

Recursion Pharmaceuticals, soutenue par Nvidia, a annoncé que sa thérapie développée par IA a significativement réduit la croissance des polypes colorectaux dans une maladie rare, validant sa plateforme de découverte de médicaments par IA.

SPX Technologies s'apprête à acquérir Crawford United dans le cadre d'une opération de 300 MUSD, les actionnaires recevant 83,42 dollars par action.

JPMorgan Chase a nommé Todd Combs, l'un des hauts dirigeants de Berkshire Hathaway, pour diriger son initiative nationale de sécurité et a formé un conseil consultatif de haut niveau présidé par le PDG Jamie Dimon.

NextEra Energy et Google Cloud ont étendu leur partenariat stratégique pour développer des campus de centres de données alimentés par l'IA et des produits énergétiques, avec des offres attendues vers le milieu de 2026.

L'Australie signera un contrat de 1 milliard de dollars australiens avec Boeing Australia pour fabriquer six drones Ghost Bat, marquant le premier avion militaire conçu localement en plus de 50 ans.

ServiceNow a annoncé un investissement de 110 MUSD canadiens dans le secteur public du Canada pour soutenir l'adoption de l'IA et l'infrastructure numérique, y compris la création de 100 emplois.

Meta s'est engagé à proposer à partir de janvier 2026 de nouvelles options de publicités personnalisées pour les utilisateurs européens, en ligne avec les régulations DMA.

Antero Resources va acquérir les actifs en amont de HG Energy et vendre ses actifs du bassin de l'Ohio Utica, opérant une réorganisation stratégique de 2,8 MdsUSD incluant des transactions d'actifs middstream par Antero Midstream.

CRH va rejoindre l'indice S&P 500 le 22 décembre, après son déplacement de son listing principal de Londres à New York.

Carvana entrera dans le S&P 500 après une reprise spectaculaire, avec des actions en hausse de plus de 8 000% par rapport aux creux de 2022 et dépassant GM et Ford en valeur boursière.

Eli Lilly inclura Mounjaro dans la liste de remboursement de l'assurance maladie nationale de Chine à partir du 1er janvier 2025.

Brookfield Asset Management et GIC ont accepté une prise de contrôle de 4,5 MdsUSD de National Storage, une REIT australienne spécialisée dans le self-stockage.

