Wall Street : la décrue du pétrole avant "l'ultimatum" permet un retour à l'équilibre

Wall Street enchaine une seconde séance sans véritable tendance avec un Nasdaq-100 qui s'accroche aux "24.000" et le S&P500 aux "6.600" : ces 2 indices ont refait surface sur le coup de cloche final : ils alignent même une 5ème séance de hausse consécutive (un exploit vu les circonstances et la prédominance des valeurs en baisse) grâce à une excellente dernière heure où les 3 principaux indices ont repris 0,8% (après avoir affiché collectivement entre -1 et -1,5% à l'issue de la première heure).

Publié le 07/04/2026 à 23:11 Partager





Quelques rachats ciblés (United Health +9,4%, Broadcom +6,2%, Intel +4,2%) qui n'ont pas suffi pour le Dow Jones qui s'effrite de -0,2% mais au final, la situation a été figée sur des niveaux "médians".

La remontée a été rendue possible par une décrue du "WTI" qui flirtait avec les 117,5$ et qui a accéléré à la baisse sous les 114$ pour tester dans la foulée les 110$ (sans nouvelle particulière) avant d'en terminer vers 112$.

A noter tout de même que le "VIX" est resté accroché au-dessus des 25 avec une hausse de +6,5% (25,75), preuve que les opérateurs sont loins d'être sereins.

Les marchés obligataires ont bien résisté grâce à la détente du pétrole de la dernière heure, le "3 ans" est revenu de +5Pts à 4,94 vers 4,88 (-1Pt), le "10 ans" de 4,38% vers 4,30% (-3,4Pts).



Les menaces apocalyptiques de Trump n'ont impressionné ni les iraniens ni les traders qui ne croient pas a au bombardement massif des infrastructures civiles iraniennes cette nuit (ce serait un "crime de guerre" caractérisé) à l'expiration de son ultimatum concernant la réouverture du détroit d'Ormuz (2H mercredi matin).

Le "pire n'étant jamais certain" et personne n'ayant intérêt au scénario de l'apocalypse, les marchés s'attendent à un "twist" salvateur d'ici 20H heure de Washington, comme dans une bonne fiction hollywoodienne.

Le scénario serait "tellement affreux" et irréversible en termes de pénuries massives de toutes sortes si Trump allait au bout de ses intentions qu'une issue moins destructrice est espérée.

Cette journée aura tout de même été marquée par de nombreuses attaques sur des infrastructures civiles iraniennes, dans la foulée des menaces de "faire disparaître une civilisation, pour toujours", ce qui a entrainé la rupture de toute négociation directe entre les US et les leaders des Gardiens de la Révolution.



Il est permis dans ces conditions de se demander quel miracle va permettre d'éviter le chaos : une reculade de Trump acterait une défaite stratégique majeure et fragiliserait le rôle du Dollar dans le système financier mondial... au moment où les USA doivent refinancer une dette record de 39.000Mds$.

Ce qui se joue semble dépasser de loin le seul périmètre du détroit d'Ormuz.