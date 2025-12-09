Wall Street : la détente des rendements soutient la tendance avant la Fed

Après des débuts hésitants, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse mardi matin, soutenue par des statistiques économiques mitigées allant dans le sens d'une poursuite des baisses des taux aux Etats-Unis, ce qui permet aux rendements des bons du Trésor américain de se détendre un peu à la veille des décisions de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,3% à 47 899 points, le S&P 500 avance de 0,2% à 6 862,1 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,2% à 23 584,5 points.



Deux indicateurs sans grand éclat publiés dans la matinée ont fait refluer les taux longs après leurs plus hauts de deux mois et demi atteints lors de la séance précédente, ce qui offre un peu de répit aux marchés d'actions.



L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, est ainsi ressorti en baisse de 0,3% en septembre, selon le Conference Board qui le calcule à partir de différentes statistiques.



Quant aux ouvertures de postes, elles ont légèrement augmenté en octobre, mais les embauches se sont réduites, apportant un nouveau signe du ralentissement que connaît actuellement le marché américain du travail.



Suite à ces chiffres, les rendements des bons du Trésor sont repartis à la baisse, le dix ans étant revenu vers 4,14% après avoir atteint hier, à 4,19%, son plus haut niveau depuis la fin septembre.



Les intervenants font cependant preuve d'une certaine réserve alors qu'a débuté la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, qui devrait se conclure demain par une troisième baisse de taux en trois mois.



Une baisse des taux de 25 points de base étant désormais très largement intégrée dans les cours, les investisseurs vont surtout se focaliser sur la conférence de presse que tiendra son président, Jerome Powell, suite à la publication du communiqué de la banque centrale et de ses nouvelles prévisions économiques afin de déterminer comment évolue sa réflexion.



Entre une Fed qui risque de continuer à souffler le chaud et le froid et des indicateurs économiques qui semblent difficilement lisibles, les investisseurs préfèrent donc se montrer attentistes.



"On reste tiraillés entre un optimisme certain pour 2026 et la volonté très pragmatique de préserver des performances 2025 globalement bonnes", explique un trader.



Avec le recul des rendements des Treasuries, le dollar repart à la baisse, ce qui permet à l'euro de revenir au contact de la barre de 1,1640 face au billet vert.



Le prix du pétrole recule pour la troisième séance d'affilée en dépit de prévisions positives de l'IAE et de l'Opep, anticipant un raffermissement de la demande en 2026. Sur le NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,1% à 58,2 dollars.

