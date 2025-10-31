Après la forte correction de jeudi, la plus importante depuis plus de trois semaines, Wall street a retrouvé le sourire. Les prévisions optimistes d'Apple et d'Amazon ont rassuré les investisseurs : les poids lourds américains savent encore délivrer quand il le faut. L'action Amazon bondissait avant l'ouverture, portée par la croissance la plus rapide de sa division cloud depuis près de trois ans. Apple progressait également après avoir annoncé des ventes d'iPhone robustes pour le trimestre des fêtes. La Big Tech reste le moteur de la confiance boursière, tout en se réinventant à marche forcée grâce à l'intelligence artificielle.

Mais cette réinvention a un coût. Les "Magnificent Seven", ce groupe de géants technologiques qui pèsent désormais près de 35% du S&P 500, affichent un même enthousiasme pour les dépenses massives en IA. Les investisseurs commencent à craindre que ces investissements ne se traduise pas par des bénéfices tangibles à court terme.

À la veille d'Halloween, la Bourse américaine s'est offert sa propre frayeur. Les valeurs technologiques ont vacillé, avant qu'Apple et Amazon n'apportent un sursaut de réconfort. Ce genre de montagnes russes est devenu la norme. Les variations à deux chiffres, même sur les plus grandes capitalisations, sont le nouveau quotidien des marchés.

Les valorisations ajoutent une tension supplémentaire. Le ratio cours/bénéfices anticipés du S&P 500 dépasse désormais 23, un niveau inédit depuis la bulle Internet. Autrement dit, les investisseurs paient déjà très cher les profits futurs. À moins de nouvelles surprises positives, le risque grandit que la réalité ne rattrape l'euphorie.

La Réserve fédérale n'arrange rien en refusant d'endosser le rôle de bienfaiteur. Après une baisse de taux d'un quart de point largement anticipée, Jerome Powell a prévenu qu'une nouvelle détente en décembre n'était "pas acquise". De quoi calmer les ardeurs : la probabilité d'une nouvelle baisse est retombée à 68%, contre près de 90% en début de semaine.

Pourtant, le rallye boursier américain tient bon. Le S&P 500 et le Dow Jones s'acheminent vers un sixième mois consécutif de hausse, le Nasdaq vers un septième, une série inédite depuis 2017. Environ 83% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes, avec des bénéfices en progression de plus de 12% sur un an.

L'engouement pour l'intelligence artificielle a propulsé le S&P 500 de 90% depuis la fin du dernier marché baissier. Mais l'enthousiasme se heurte désormais à un obstacle concret : la facture. Meta, Microsoft et Alphabet ont toutes annoncé des hausses d'investissements dans les infrastructures d'IA. Amazon et Apple se montrent plus prudentes, mais participent elles aussi à cette course coûteuse à l'innovation.

Historiquement, novembre et décembre sourient aux investisseurs : depuis 1950, ces deux mois comptent parmi les plus performants pour le S&P 500. Mais après des gains de 16% pour l'indice et de 22% pour le Nasdaq cette année, la question est de savoir si l'optimisme des fêtes n'est pas déjà intégré dans les cours.

Les marchés pourraient continuer leur ascension si les résultats justifient cet élan, mais la marge d'erreur se rétrécit dangereusement.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 99,555

: 99,555 Or: 4 012 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 63,94 USD (WTI) 60,15 USD

BRENT : 63,94 USD (WTI) 60,15 USD États-Unis 10 ans: 4,1%

10 ans: 4,1% BITCOIN: 110 021 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Exxon Mobil a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre avec 8,1 milliards de dollars de bénéfices, grâce à une production record en Guyane et dans le bassin permien, malgré la baisse des prix du pétrole.

Apple a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice par action records pour son trimestre de septembre, grâce à la forte croissance de ses revenus liés aux services.

Google Cloud est devenu un moteur de croissance essentiel avec un chiffre d'affaires de 15 MdsUSD au troisième trimestre, grâce à la demande stimulée par l'intelligence artificielle et à des années d'investissement dans les infrastructures.

The Carlyle Group a annoncé un bénéfice lié aux commissions de 312 MUSD au troisième trimestre, ses actifs sous gestion ayant atteint 474 MdsUSD, stimulés par de forts afflux vers AlpInvest et le crédit mondial.

Les actions Dexcom ont subi une baisse de 12 % avant l'ouverture du marché après que les dirigeants aient indiqué que la croissance en 2026 pourrait être inférieure aux attentes, malgré des résultats supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre.

Nvidia fournira plus de 260 000 puces IA à la Corée du Sud dans le cadre de partenariats avec Samsung, Hyundai et SK Group afin d'alimenter les usines et les infrastructures IA.

Chevron a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre avec un bénéfice ajusté de 3,6 MdsUSD, grâce à une production record après l'acquisition de Hess et à des marges de raffinage plus élevées.

Coinbase a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à l'augmentation des volumes de transactions, mais fait face à une concurrence croissante à mesure que la clarification de la réglementation attire de nouvelles bourses publiques de cryptomonnaies.

Pfizer pourrait utiliser ses relations politiques au sein de l'administration Trump pour contester l'offre concurrente de Novo Nordisk sur le fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera.

LyondellBasell a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à des marges plus élevées sur les oléfines, malgré une dépréciation de 1,2 milliard de dollars et une faiblesse persistante en Europe.

Aon a dépassé les attentes au troisième trimestre avec une croissance organique de 7% de son chiffre d'affaires, grâce à sa stratégie Aon United et à sa solidité dans les segments du risque et du capital humain.

Meta Platforms a levé jusqu'à 30 MdsUSD grâce à la vente d'obligations afin de financer des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Netflix a annoncé une division de son action par dix et envisage de faire une offre pour le studio et l'activité de streaming de Warner Bros Discovery.

Edwards Lifesciences Corp a annoncé un changement de directeur financier et a publié des résultats solides pour le troisième trimestre, revoyant à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Brighthouse Financial est en cours d'acquisition par des sociétés de capital-investissement.

Walmart, Smithfield Foods et d'autres distributeurs alimentaires pourraient perdre jusqu'à 8 MdsUSD de chiffre d'affaires en novembre si l'aide alimentaire américaine venait à être suspendue en raison de la fermeture des services publics.

Linde a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre avec un BPA de 4,21 dollars, grâce à la hausse des prix et aux gains de productivité, et a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les actions d'Amazon ont bondi de près de 12 % après l'annonce d'une forte croissance des revenus du cloud AWS au troisième trimestre et de prévisions optimistes pour le trimestre des fêtes.

Ford a annoncé un investissement de 370 MUSD pour relancer la fabrication de moteurs en Inde à des fins d'exportation, créant ainsi 600 emplois d'ici 2029.

Uber investira 200 MUSD sur cinq ans dans un nouveau centre de développement technologique à Istanbul, son quatrième site de ce type en dehors des États-Unis.

Bloom Energy a fixé le prix d'une offre de 2,2 MdsUSD d'obligations convertibles senior à échéance en 2030.

Les chaînes Walt Disney, notamment ESPN et ABC, ont été retirées de YouTube TV après l'échec des négociations sur les licences, ce qui a conduit à proposer un crédit de 20 dollars aux abonnés.

Twilio a bondi de plus de 7 % après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, invoquant une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.

Reddit a prévu un chiffre d'affaires solide pour le quatrième trimestre et a enregistré une croissance de 68% au troisième trimestre, sa stratégie publicitaire basée sur l'intelligence artificielle ayant stimulé le nombre d'annonceurs et la monétisation des utilisateurs.

First Solar a dépassé les estimations de ventes du troisième trimestre et a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine aux États-Unis, malgré la révision à la baisse de ses prévisions de ventes et de volume pour 2025 en raison de la résiliation de contrats.

Stryker a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, grâce à une forte demande en appareils chirurgicaux et neurotechnologiques.

