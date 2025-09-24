La Réserve fédérale évolue sur une corde raide, et Jerome Powell en est conscient. Mardi, le président de la banque centrale a rappelé aux marchés qu'il n'existe "aucun chemin monétaire sans risque". Cette déclaration, à la fois évidente et inquiétante, a eu un impact non négligeable sur des marchés déjà mis à rude épreuve par la tension entre une inflation persistante et un marché du travail en perte de vitesse. Les investisseurs, habitués à considérer le moindre signal de la Fed comme une prophétie, n'ont pas tardé à réagir.

Les indices boursiers, tout juste sortis de records historiques, ont vacillé mardi : le S&P 500 a reculé de 0,55%, le Nasdaq 100 de 0,73% et le Dow Jones a terminé en léger repli. Powell n'a annoncé aucune nouvelle décision, ni pris d'engagement précis. Mais en matière de politique monétaire, ce qui n'est pas dit compte souvent autant que ce qui l'est.

Les marchés vivent de confiance, et celle-ci reste fragile. La récente baisse de 0,25 point des taux directeurs a soutenu les actions et renforcé l'idée que d'autres assouplissements suivraient. Les marchés à terme anticipent désormais à plus de 90% une nouvelle baisse en octobre, malgré le refus de Powell d'en donner la garantie.

Le marché obligataire a vu les rendements des Treasuries à dix ans légèrement refluer, signal d'attentes accommodantes. Les actions, en revanche, ont baissé. Une divergence qui traduit un doute : oui, les marchés croient à de nouvelles baisses de taux, mais ils s'interrogent sur leur efficacité face à une inflation encore élevée et une croissance de l'emploi en berne.

L'inquiétude tient aussi à la nature du récent rally. Derrière les records, la hausse repose sur un socle étroit : au cours des trois derniers mois, seuls 17% des titres du S&P 500 ont surperformé l'indice, selon Charles Schwab. En clair, une poignée de géants technologiques a tiré le marché vers le haut, tandis que la majorité des valeurs restaient à la traîne.

Une telle concentration est risquée. Quand une minorité de titres porte l'ensemble, l'euphorie peut vite basculer en fragilité. Les investisseurs (enfin, ceux qui n’étaient pas au lycée dans les années 2010) se souviennent de la bulle internet de la fin des années 90. Je me demande si le marché actuel n'est pas plus vulnérable encore, précisément parce qu'il repose sur moins de valeurs. Les algorithmes et les fonds indiciels accentuent cette dépendance, gonflant les valorisations d'un petit nombre de sociétés.

Au centre du dilemme de Powell se trouve toujours la question de l'inflation. Le département du Commerce doit publier cette semaine l'indice des dépenses de consommation hors énergie et alimentation, l'indicateur privilégié par la Fed. Un chiffre supérieur aux attentes compliquerait la voie vers un assouplissement rapide, tandis qu'un chiffre plus modéré renforcerait au contraire les partisans d'une baisse accélérée. Le souvenir du choc de 2021–2022 reste vif dans l'esprit des ménages, influençant demandes salariales et comportements de consommation. Même si les chiffres officiels marquent un ralentissement, le spectre de l'inflation continue de hanter l'économie.

Sur le terrain, le marché immobilier souffre toujours de coûts d'emprunt élevés, freinant la demande et refroidissant les promoteurs. L'emploi, bien que résilient, donne des signes de fatigue : moins d'offres, progression salariale en repli et licenciements plus fréquents. Pour les travailleurs, l'équation est simple : des taux plus bas préservent l'emploi mais grignotent le pouvoir d'achat, alors que des taux plus élevés stabilisent les prix mais menacent l'activité. Pour Powell, il n'existe pas de solution parfaite, seulement des arbitrages. Son constat qu'" il n'existe pas de chemin sans risque" n'était pas qu'une formule : c'était l'aveu des limites du pouvoir de la Fed.

Sur un autre front, Donald Trump, qui a récemment réaffirmé à l'ONU une ligne dure en matière de politique étrangère, a durci sa position vis-à-vis de la Russie. Il a aussi laissé entrevoir une intervention plus directe de Washington dans l'industrie, avec l'hypothèse d'une prise de participation dans Lithium Americas, acteur clé d'un grand projet de lithium au Nevada. Les cours du pétrole ont déjà progressé, anticipant des tensions géopolitiques accrues.

Mercredi matin, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq repartaient à la hausse, effaçant partiellement les pertes de la veille.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 97,725

: 97,725 Or: 3 768 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 68,44 USD (WTI) 64,22 USD

BRENT : 68,44 USD (WTI) 64,22 USD États-Unis 10 ans: 4,13%

10 ans: 4,13% BITCOIN: 113 030 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Fidelity National Information Services a finalisé l'acquisition d'Amount, une société de technologie bancaire numérique basée à Chicago et dotée de capacités de création de comptes basées sur l'intelligence artificielle.

Rivian Automotive fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par les autorités américaines chargées de la sécurité automobile concernant des défaillances des ceintures de sécurité dans environ 17 200 fourgonnettes électriques construites entre 2022 et 2023.

Biogen et Eisai ont obtenu l'autorisation de commercialisation en Australie pour Leqembi, leur médicament contre la maladie d'Alzheimer ciblant les plaques amyloïdes, après un premier refus en février.

Selon Bloomberg, Oracle prévoit de lever 15 MdsUSD grâce à la vente d'obligations d'entreprise.

Eli Lilly investira 6,5 MdsUSD dans la construction d'une usine de fabrication de médicaments à Houston, dans le but de soutenir la production de l'orforglipron, un traitement contre l'obésité, et de créer des milliers d'emplois.

GE Aerospace et Merlin s'associent pour développer une plateforme de vol autonome basée sur l'IA, en commençant par la modernisation des avions ravitailleurs KC-135 de l'armée de l'air américaine.

PayPal et Blue Owl Capital ont conclu un accord de 7 MdsUSD sur deux ans pour l'achat des créances BNPL " Pay in 4 " de PayPal aux États-Unis, PayPal continuant à gérer les opérations clients.

NRG Energy a lancé des offres de titres garantis et d'obligations non garanties de premier rang afin de financer des acquisitions et de rembourser la dette existante, y compris un titre de 500 millions de dollars arrivant à échéance en 2025.

OpenAI et SAP s'associent pour lancer un service d'IA souverain, " OpenAI for Germany ", axé sur la protection des données et les infrastructures nationales.

Alibaba accélère son expansion dans le domaine de l'IA avec de nouveaux centres de données au Brésil, en France et aux Pays-Bas, un plan d'investissement de plus de 53 MdsUSD et le lancement de son modèle d'IA Qwen3-Max.

BYD pourrait construire une usine de batteries en Europe afin de soutenir la production croissante de véhicules électriques sur le continent, alors qu'elle intensifie sa production locale pour éviter les droits de douane.

Microsoft prévoit de créer une nouvelle place de marché IA permettant aux éditeurs de concéder sous licence leur contenu à des outils tels que Copilot, avec l'intention de le tester prochainement auprès d'éditeurs américains.

La NFL envisage de renégocier prématurément ses contrats de droits médiatiques de plus de 100 MdsUSD, potentiellement à partir de 2026, soit quatre ans avant la date d'expiration actuelle.

YouTube, propriété d'Alphabet, permettra aux créateurs de contenu bannis de présenter une nouvelle demande de réintégration dans le cadre des politiques révisées relatives au COVID-19 et au contenu électoral.

Les fabricants de médicaments indiens Dr Reddy's et Hetero commercialiseront une version générique du médicament de prévention du VIH Lenacapavir de Gilead au prix de 40 dollars par an à partir de 2027, ce qui améliorera l'accès à ce traitement dans les pays à faible revenu.

PayPal a également annoncé une initiative d'investissement distincte de 100 MUSD visant à développer l'inclusion numérique et à soutenir les start-ups au Moyen-Orient et en Afrique.

Chevron a réduit de moitié ses exportations de pétrole vénézuélien en raison des nouvelles règles du Trésor américain limitant les paiements au gouvernement vénézuélien.

Eli Lilly a vendu son usine Imclone Systems à Celltrion pour 330 MUSD dans le cadre d'un changement de stratégie de fabrication mondiale.

Amazon a entamé un procès avec la FTC américaine pour avoir prétendument inscrit de manière trompeuse des utilisateurs à Prime et rendu les annulations difficiles, avec des dommages potentiels s'élevant à plusieurs centaines de millions de dollars.

United Airlines a dû faire face à de multiples immobilisations au sol en raison d'un problème technique, ce qui a entraîné l'annulation de tous ses vols réguliers.

Micron Technology prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre en raison de la demande croissante en matière d'intelligence artificielle.

Boeing s'associe à Palantir pour stimuler l'adoption de l'IA dans les secteurs de la défense et de l'espace.

OpenAI, SoftBank et Oracle collaborent à la construction de cinq nouveaux centres de données IA à travers les États-Unis.

