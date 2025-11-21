Wall Street : la FED rassure mais la semaine et le mois s'achèvent dans le rouge vif

Wall Street sauve un peu cette séance des "3 sorcières" sans grands enjeux (pas de volumes massifs sur les dérivés à "rouler" sur décembre).

Des gains moyens de +1% viennent amoindrir des pertes hebdomadaires qui dépassaient -3 à -4% jeudi soir, et plus de 4,5% sur le Nasdaq vers 16H, avant que des acheteurs à bon compte se remobilisent, bien encouragés par des propos "colombe" de John William, patron de la FED de New York.

Le S&P500 qui reprend +1% réduit sa perte hebdo à -1,95%, le Nasdaq Composite avec +0,9% perd -2,75% en hebdo et -3% depuis le 20 octobre dernier.

Le Nasdaq-100 a profité de rachats sur Ross Stores +8,4%, Paccar +5,5%, Global Foundries +5,4%... et aucune "GAFAM" ne finit dans le "Top-10', Nvidia perd encore -1%, Broadcom -2%.



De façon un peu inattendue, le terme boursier de novembre qui vient de s'achever -et qui aurait dû être la rampe de lancement du "rallye de fin d'année"- marque un coup d'arrêt brutal à une série haussière de 6 mois, les indices se trouvant ramenés sur leurs niveaux de début septembre.



Il est également inhabituel de voir des indices US corriger de plus de 3% à 1 semaine de "Thanksgiving", la bonne tenue de Wall Street étant de rigueur pour stimuler "l'effet richesse" avant les soldes du "black friday".



Le rebond du jour doit beaucoup à John William qui a restauré l'espoir d'une baisse de taux le 10 décembre prochain, malgré des chiffres de l'emploi qui ne traduisent d'amorce de ralentissement de l'économie.

Il déclaré dans le milieu de l'après-midi que "la FED pouvait encore baisser ses taux d'intérêt "à court terme" sans compromettre son objectif d'inflation".



J.Williams prend ainsi le contrepied de 4 de ses collègues qui se sont récemment exprimés (depuis mardi dernier) pour mettre en doute un 3ème assouplissement monétaire en décembre (à l'issue du FOMC des 9 et 10 décembre).

Le "Livre Beige " de la FED publié mercredi traduisait en effet des divergences sur la stratégie monétaire, la crainte étant que les braises de l'inflation ne se rallument avec les tarifs douaniers.

L'état d'esprit des investisseurs a bien changé en quelques heures puisque l'outil CME FedWatch, les anticipations viennent de rebondir de 35 vers 70% de probabilité d'une baisse de taux directeur dans 4 semaines.



Mais Wall Street ne s'emballe pas pour autant car les questionnements sur une "bulle de l'IA" ne vont pas disparaître avec une nouvelle baisse de taux.



Après plus de six mois de hausse quasi continue, la volatilité semble bel et bien de retour sur les marchés et pourrait s'imposer comme la norme jusqu'à la fin de l'année.

Le "VIX" a fini par se détendre de façon plus affirmée dans l'après-midi : il efface -11% mais en termine vers 23,5, sur une flambée de +18% en hebdo.



Malgré un petit retour du "risk-on", les T-Bonds US connaissent une embellie : le "10 ans" se détend de -4Pts vers 4,065%, le "30 ans" de -1,5Pt vers 4,717% et le "2 ans" efface -5Pts vers 3,508% (sa hausse s'est accélérée dans la soirée).



