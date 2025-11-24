Wall Street : la Fed rassure mais la semaine s'achève dans le rouge vif

Wall Street sauve un peu cette séance des "3 sorcières" sans grands enjeux (pas de volumes massifs sur les dérivés à "rouler" sur décembre).



Des gains moyens de +1% viennent amoindrir des pertes hebdomadaires qui dépassaient -3 à -4% jeudi soir, et plus de 4,5% sur le Nasdaq vers 16H, avant que des acheteurs à bon compte se remobilisent, bien encouragés par des propos "colombe" de John William, patron de la Fed de New York.



Le S&P 500, qui reprend +1% à 6603 sur la séance de vendredi, réduit sa perte hebdomadaire à -1,95%, et le Nasdaq Composite avec un gain de +0,9% à 22 273 sur la séance, perd -2,75% sur la semaine et -3% depuis le 20 octobre dernier.



Le Nasdaq-100 a profité de rachats sur Ross Stores +8,4%, Paccar +5,5%, Global Foundries +5,4%... et aucune "GAFAM" ne finit dans le "Top-10", Nvidia perd encore -1%, Broadcom -2%.



De façon un peu inattendue, le terme boursier de novembre qui vient de s'achever -et qui aurait dû être la rampe de lancement du "rallye de fin d'année"- marque un coup d'arrêt brutal à une série haussière de 6 mois, les indices se trouvant ramenés sur leurs niveaux de début septembre.



Il est également inhabituel de voir des indices US corriger de plus de 3% à 1 semaine de Thanksgiving, la bonne tenue de Wall Street étant de rigueur pour stimuler "l'effet richesse" avant les soldes du "black friday".



Le rebond du jour doit beaucoup à John William qui a restauré l'espoir d'une baisse de taux le 10 décembre prochain, malgré des chiffres de l'emploi qui ne traduisent pas d'amorce de ralentissement de l'économie.



Il a déclaré dans le milieu de l'après-midi que "la Fed pouvait encore baisser ses taux d'intérêt "à court terme" sans compromettre son objectif d'inflation".



Il prend ainsi le contrepied de 4 de ses collègues qui se sont récemment exprimés (depuis mardi dernier) pour mettre en doute un 3e assouplissement monétaire à l'issue du FOMC des 9 et 10 décembre.



Les minutes de la dernière réunion de la Fed publiées mercredi traduisaient en effet des divergences sur la stratégie monétaire, la crainte étant que les braises de l'inflation ne se rallument avec les tarifs douaniers.



L'état d'esprit des investisseurs a bien changé en quelques heures puisque selon l'outil CME FedWatch, les anticipations viennent de rebondir de 35% vers 70% de probabilité d'une baisse de taux directeur dans 4 semaines.



Mais Wall Street ne s'emballe pas pour autant car les questionnements sur une "bulle de l'IA" ne vont pas disparaître avec une nouvelle baisse de taux.



Après plus de 6 mois de hausse quasi continue, la volatilité semble bel et bien de retour sur les marchés et pourrait s'imposer comme la norme jusqu'à la fin de l'année.



Le "VIX" a fini par se détendre de façon plus affirmée dans l'après-midi : il efface -11,3% mais termine vers 23,4, mais affiche une flambée de +18% en hebdomadaire.



Malgré un petit retour du "risk-on", les T-Bonds US connaissent une embellie : le "10 ans" se détend de -4 points de base vers 4,065%, le "30 ans" de -1,5 pb vers 4,717% et le "2 ans" efface -5 pbs vers 3,508% (sa hausse s'est accélérée dans la soirée).