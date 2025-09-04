Wall Street : la hausse s'impose après deux statistiques sur l'emploi

Après un début de séance hésitant, la Bourse de New York s'est orientée à la hausse jeudi matin dans le sillage d'indicateurs économique venus cimenter les anticipations d'une baisse de taux imminente de la part de la Fed.



Autour de 11h30 (heure locale), le Dow Jones avance de 0,4% à 45.456;5 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,3% à 21.553,7 points.



A la veille du rapport très attendu sur l'emploi américain pour le mois d'août, les investisseurs ont appris ce matin avant l'ouverture que le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage avaient augmenté pour s'établir à 237.000 la semaine passée, contre 229.000 la semaine précédente, alors que le consensus les attendaient à 232.000.



Parallèlement, le secteur privé américain a créé 54.000 emplois en août, un chiffre là encore en-dessous du consensus, à en croire l'enquête mensuelle publiée par ADP.



Ces statistiques inférieures aux attentes viennent s'ajouter aux récents indicateurs venus suggérer que le marché du travail commençait à s'essouffler, ce qui, avec les remarques plutôt accommodantes du président de la Réserve fédérale Jerome Powell de Jackson Hole, ont accentué la perspective que l'institution assouplisse sa politique à l'issue de sa prochaine réunion, prévue dans deux semaines.



La probabilité estimée d'une hausse des taux de la Fed d'un quart de point ce mois-ci avoisine désormais 98%, selon le baromètre CME FedWatch.



Wall Street a toutefois un peu vacillé au moment de la publication de l'indice ISM, ressorti au-dessus des attentes, ce qui témoigne du dynamisme de l'activité aux Etats-Unis mais affaiblit aussi le besoin de mesures de soutien à l'activité.



Les rendements des bons du Trésor américains se sont orientés à la baisse et le dollar a creusé ses pertes en réaction aux statistiques ayant trait à l'emploi.



Le taux du papier à dix ans repasse sous la barre des 4,20% pour se tasser vers 4,19% tandis que le billet vert s'affaiblit de nouveau face à l'euro, qui remonte non loin de 1,1650.



Du côté des valeurs, le concepteur de logiciels d'entreprise Salesforce décroche de plus de 5% après avoir fait état de résultats trimestriels solides, mais aussi de perspectives jugées décevantes par les analystes, ce qui brisait quelque peu l'élan favorable dont avaient bénéficié les valeurs technologiques hier.