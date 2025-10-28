Wall Street : la hausse se fait plus timide à la veille de la Fed

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, même si les investisseurs pourraient commencer à faire preuve d'une certaine prudence à l'approche des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale attendues demain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant une progression modérée après la forte hausse de la veille, qui avait propulsé les marchés à des nouveaux records.



La réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed débute aujourd'hui et se terminera demain par une conférence de presse de son président Jerome Powell.



La banque centrale américaine devrait annoncer à l'occasion une deuxième baisse consécutive de 25 points de base de ses taux directeurs, une mesure préventive visant à anticiper une éventuelle détérioration du marché du travail.



Par ailleurs, si l'inflation demeure élevée, les économistes estiment que la statistique des prix à la consommation marque une meilleure maîtrise des prix propre à encourager l'institution à poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire.



'La Fed adoptera une approche prudente et fondée sur la gestion des risques, en ajustant sa politique vers une posture plus neutre pour soutenir durablement l'économie', pronostique François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.



'Jerome Powell devrait décrire une croissance solide, un marché du travail globalement équilibré mais exposé à des risques baissiers modérés, ainsi qu'a une inflation élevée, en partie liée aux tarifs douaniers', ajoute l'analyste.



Les investisseurs attendent par ailleurs de nouveaux indices concernant l'évolution des discussions entre les Etats-Unis et la Chine, à deux jours de la rencontre cruciale entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois.



Leur optimisme sur la question s'est largement renforcé hier à la suite des déclarations de la part des délégations des deux premières puissances économiques mondiales, qui avaient évoqué la réalisation de progrès dans l'optique de la signature prochaine d'un accord commercial.



Les marchés espèrent que le sommet prévu jeudi en Corée du Sud permettra de prolonger la trêve commerciale et que Pékin reportera les contrôles à l'exportation sur les terres rares.



Du côté des indicateurs, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board sera surveillé avec une attention particulière après plus de trois semaines de silence statistique dû à la fermeture des administrations.



Peu de résultats de premier plan figurent au menu du jour, mais les publications vont s'accélérer à partir de demain soir avec les résultats d'Alphabet, Mera et Microsoft puis ceux d'Apple jeudi.



Parmi les sociétés ayant publié leurs comptes ce matin, le géant de la messagerie UPS a dévoilé un BPA ajusté de 1,74 dollar au titre du troisième trimestre 2025, contre 1,76 dollar un an auparavant, avec une marge d'exploitation ajustée de 10% pour des revenus en retrait de 3,7% à 21,4 milliards de dollars.



L'assureur santé UnitedHealth a quant à lui relevé ses perspectives malgré la nette contraction de son bénéfice ajusté au troisième trimestre.

