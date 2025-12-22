Wall Street : la hausse se prolonge avant la pause de Noël

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert lundi matin, dans des volumes qui s'annoncent toutefois très peu étoffés à trois jours de Noël, toujours portée par les éléments de soutien qui lui avait permis de reprendre une trajectoire haussière à la fin de la semaine dernière.



Une demi-heure avant l'ouverture, les "futures" sur les principaux indices gagnent entre 0,1% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



La séance de lundi sera l'avant-dernière journée de transactions complète avant les festivités de Noël, puisque Wall Street n'ouvrira mercredi que pour une séance écourtée avant de rester fermée toute la journée de jeudi.



Les marchés d'actions américains ont profité ces derniers jours de signes de ralentissement de l'inflation américaine, ce a permis de renforcer la perspective d'un maintien de la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale.



Si le S&P 500 n'a fini que sur des gains symboliques la semaine passée (+0,1%), l'indice de référence des gérants américains n'évolue qu'à moins de 1% de son record absolu inscrit le 11 décembre.



Porté par l'essor de l'IA, la résistance de l'économie américaine et la perspective d'une poursuite des baisses de taux de la Fed, l'indice affiche déjà un gain de près de 20% depuis le début de l'année et il ne semble pas impossible qu'il progresser encore d'ici à la fin de l'année.



Selon bon nombres de stratèges, il n'y a pas grand-chose qui pourrait, à ce stade, venir briser l'élan haussier du marché



D'après les analystes techniques, le franchissement des 6 900 points préfigurerait sans doute un test des 7 000 points, un score "rond" qui pourrait être visé d'ici le 31 décembre pour clôturer l'année en beauté.



Le S&P pourrait ainsi enchaîner en décembre son huitième mois de hausse de suite, ce qui serait du jamais vu au 21ème siècle.



Maintenant que le reflux de l'inflation laisse envisager une prolongation des mesures de soutien à l'économie américaine, les indicateurs économiques pourraient de nouveau être susceptibles d'avoir un effet positif sur les marchés.









Les chiffres du PIB, attendus demain, devraient montrer que la croissance américaine est restée solide au troisième trimestre, à 3,2% contre 3,8% au deuxième, avant que le "shutdown" pèse sur l'activité du quatrième trimestre en pénalisant la consommation et en différant certaines dépenses gouvernementales.



Sur les autres marchés, les taux continuent de se tendre, avec un rendement du papier à dix ans qui remonte désormais au-delà de 4,16%.



Du côté des changes, le dollar revient en direction de ses plus bas de trois mois face à l'euro, qui se maintient au-dessus du seuil de 1,1750, en raison du sentiment que la politique accommodante de la Fed devrait se poursuivre dans les mois à venir.



Sur le marché du pétrole, le WTI amplifie son rebond des dernières séances sur fond de tensions croissantes entre les Etats-Unis et le Venezuela sur les questions d'approvisionnement en or noir. Le baril de brut texan progresse de 2,2% à 57,8 dollars.



L'or gagne de son côté 1,6% à 4 459,6 dollars, établissant de nouveaux pics, une situation assez inhabituelle alors que les marchés d'actions sont au plus haut et que le métal précieux constitue habituellement une valeur refuge.







