Wall Street : la hausse se prolonge dans l'attente de nouveaux indicateurs

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi matin dans l'espoir que la série d'indicateurs attendus au cours de la seconde partie de semaine confirment une tendance au ralentissement de l'économie américaine susceptible de justifier une poursuite des baisses de taux de la Fed.



Autour de 12h30, l'indice Dow Jones gagne 0,5% à 49 199,6 points, le S&P 500 progresse de 0,2% à 6 917,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 23 416 points.



Wall Street a jusqu'ici commencé l'année et la semaine dans le vert, insensible aux soubresauts du dossier vénézuélien, mais les regards des investisseurs vont désormais se tourner vers les nombreux indicateurs économiques prévus dans les prochains jours afin de pouvoir mieux évaluer les prochaines décisions de la Réserve fédérale.



L'indice ISM des services, attendu demain tout comme comme le rapport ADP sur l'emploi privés, sera suivi de près même si ce sont les chiffres officiels du Département du travail qui seront les plus surveillés vendredi.



Toutes ces statistiques seront scrutées de près, les investisseurs voulant à la fois se rassurer sur la résilience de l'économie américaine tout en cherchant des signaux d'un ralentissement de l'emploi susceptibles de justifier de nouvelles baisses de taux d'intérêt de la part de la banque centrale américaine.



Publié ce matin, l'indice PMI composite de S&P Global est ressorti à 53 pour le mois de décembre, ayant montré que les taux de croissance ralentissait tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services.



Sur le compartiment obligataire, les taux se dégradent avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui se tend de 1,8 points de base à près de 4,19%.



Sur le NYMEX, le baril de WTI consolide à peine après sa remontée de la veille, perdant 0,5% à 58,1 dollars, victime du redressement du dollar qui remonte face à l'euro, qui revient sous 1,1690.



La progression du cours de l'once d'or se poursuit ce mardi mais s'affiche moins importante que celle d'hier (+2,6% à 4 445,75 dollars), même si le métal jaune continue de profiter de son statut de valeur refuge lors de troubles géopolitiques comme ceux du week-end passé.



A moyen terme, ce métal précieux reste soutenu par la perspective d'une Fed toujours accommodante: lorsque les taux baissent, les placements financiers deviennent moins attractifs, contrairement à l'or qui retrouve un peu de compétitivité et d'attrait.



