Wall Street : la hausse tient bon après l'ADP, mais tout pourrait changer avec l'ISM

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin suite à la publication d'une enquête faisant état d'une destruction d'emplois bien que fortes que prévu en attendant un indicateur d'activité très suivi dans le secteur des services.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats "futures" sur les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 affichent tous des gains de l'ordre de 0,2%, annonçant un début de séance dans le vert.



Publiée tôt ce matin, le rapport mensuel du cabinet ADP a montré que le secteur privé américain avait détruit 32 000 postes en novembre, alors que les économistes en anticipaient autour de 5 000.



Si cette statistique renforce la probabilité d'une nouvelle baisse de taux de la Fed la semaine prochaine, elle est aussi de nature à alimenter les craintes d'un ralentissement prononcé du marché du travail, au moment où les investisseurs ne disposent plus des chiffres officiels de l'emploi publiés par le Département du Travail pour cause de "shutdown" pour s'aiguillonner.



"On ne dispose pas des données officielles sur les deux derniers mois, mais toutes les informations alternatives pointent dans le sens d'un nouvel affaiblissement qui met le marché du travail à sa vitesse de calage", relèvent les analystes d'Oddo BHF, qui met en évidence une incertitude économique qui reste "élevée".



"Si rien n'est fait, le risque est que l'ajustement devienne plus brutal entraînant une baisse des effectifs et une nouvelle pression sur le pouvoir d'achat des ménages", s'inquiète Oddo, pour lequel la situation est devenue suffisamment fragile pour que la Fed donne la priorité à son mandat de plein-emploi.



"Une baisse des taux directeurs le mois prochain n'est pas un remède miracle mais serait bienvenue", estime la société de Bourse.



Si la faiblesse du marché du travail justifie une poursuite de l'assouplissement monétaire, la persistance de l'inflation - qui demeure toujours au-dessus de l'objectif de la Fed - constitue un signal contradictoire, qui pourrait également guider l'action de la Réserve Fédérale dans les prochains mois.



Elément plutôt rassurant sur ce point, les prix à l'importation - eux aussi publiés dans la matinée - sont ressortis stables en septembre par rapport au mois précédent, une baisse de 1,5% des prix des carburants ayant contrebalancé une augmentation de 0,2% des prix hors carburants.



Selon le Département du Travail, les prix à l'exportation sont eux aussi restés atones d'un mois sur l'autre, malgré une augmentation de 0,3% des prix des denrées agricoles, catégorie sans laquelle ils sont aussi restés stables.



La tendance pourrait cependant évoluer une demi-heure après l'ouverture avec la parution de l'indice très attendu des services de l'Institute for Supply Management (ISM) pour le mois de novembre, qui devrait montrer que l'activité demeure en expansion dans le secteur tertiaire.



Comme l'avait montré la réaction de Wall Street à l'ISM manufacturier décevant paru lundi dernier, un indicateur très inférieur aux attentes constituerait sans doute une mauvaise surprise et pourrait inciter les marchés à revoir leur scénario idéal d'un atterrissage en douceur de l'économie, une hypothèse à l'origine du récent rebond des marchés suite aux turbulences qui avaient agité le début du mois de novembre.

