Wall Street : la lourdeur domine, les -4,2% de JP-Morgan ont pesé

Publié le 13/01/2026 à 23:25

Wall Street met un terme à une série de 6 séances de hausse sur 7 : une entame d'année qui voyait la dynamique haussière d'avril à novembre repartir de plus belle après la pause à l'horizontal du mois de décembre.

Ce soir, le Dow Jones a perdu 0,80%, l'indice Nasdaq 0,10% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de -0,2%, le Russell-2000 finit stable à 2.635, après avoir établi un nouveau record absolu en intraday à 2.650Pts.



La publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis conforme aux attentes (à +2,7% en décembre) s'est imposé comme un "non-événement" sur fond de contexte géopolitique tendu, de duel à distance entre la Maison Blanche et la FED, qui ne devrait pas faire évoluer son calendrier monétaire d'ici mi-mars (en dépit des pressions de Donald Trump, dont W-Street ne tient aucun compte).



Face aux rumeurs de massacres de manifestants en Iran (les bilans sont sujets à cautions, certains donnent froid dans le dos) qui font penser à une "répression par la terreur" (crainte de "massacres d'état" selon la terminologie du Quai d'Orsay), Donald Trump a exhorté ce mardi les "patriotes iraniens" à poursuivre leur mouvement et affirme que "l'aide est en route, les secours arrivent", sans expliquer ce qu'il envisage (pas de mouvements de la flotte américaine vers le Golfe Persique ou la Méditerranée reportés).



Ce mardi a également maqué le coup d'envoi de la nouvelle saison des résultats trimestriels: ceux de JPMorgan et Delta Air Lines sont apparus décevants et le rouge l'emporte nettement pour le N°1 du secteur bancaire (-4,2%) puis la compagnie aérienne (-2,4%),

JPMorgan Chase enregistré une baisse de son bénéfice de -1Md$ au 4ème trimestre (à 13Mds$), affecté par une charge exceptionnelle liée à un accord avec Goldman Sachs.



Les publications vont s'accélérer ce mercredi avec les publications de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, avant celles de Goldman Sachs et Morgan Stanley jeudi.



Revenons-en aux "chiffres du jour" (il n'y avait pas que le CPI) : selon le "BLS" (Bureau of Labor Statistics), l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé comme prévu à un rythme annualisé de 2,7% en données brutes en décembre (stable par rapport à novembre) tandis que le "CPI Core" ressort à +2,6% (2,6% le mois précédent), contre +2,8% anticipé.



L'indice CPI "de base", qui exclut les secteurs volatils de l'alimentation et de l'énergie affiche +0,2% en "séquentiel" contre +0,3% au mois de décembre, le CPI "brut" affiche +0,3%, conformément aux attentes et au même niveau qu'en novembre.



L'autre chiffre du jour concernait les ventes de logements neufs : elles se sont élevées à 737 000 unités aux Etats-Unis, contre 716 000 attendu, mais en recul de -10,5% par rapport à septembre où elles avaient atteint 800 000.



Les Taux longs US ont peu varié (avec -0,5Pt sur le "30 ans" à 4,835%), les taux hypothécaires pour les meilleures signatures se situent autour de 6%, malgré une tendance à la remontée progressive des rendements depuis fin novembre.

La journée a été marquée par une poursuite de la remontée du prix du baril à New York, avec +2,2% à 61$, au plus haut de 2026 mais aussi depuis le 27 octobre 2025 (une résistance se dessine vers 62$).



Dernier sujet qui reste en guise de "fil rouge", Wall Street continue de tenter de deviner le nom du successeur de "Jay" Powell : les 2 "Kevin" sont à égalité sur les sites de paris en Ligne, soit 40% pour K.Hassett et 40% pour K.Warsh (les autres prétendants peinent à dépasser les 10%).