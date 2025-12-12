Wall Street : la lourdeur s'accentue, les technologiques en souffrance

Après une entame de séance mitigée, la Bourse de New York s'enfonce dans le rouge vendredi, avec des valeurs technologiques toujours malmenées en dépit de la perspective d'une poursuite de la politique monétaire agressive de la Réserve fédérale.



Vers 11h00, le Dow Jones avance de 0,1% à 48 744,9 points, après avoir établi en tout début de matinée un nouveau plus haut à 48 886,8 points, tandis que le S&P 500 lâche plus de 1% à 6 830,2 points et que le Nasdaq Composite chute de 1,6% à 23 217,2 points.



Sur l'ensemble de cette semaine essentiellement marquée par les annonces de la Fed, le Dow affiche encore un gain de 1,6% mais le S&P limite son repli à 0,1% mais le Nasdaq 0,9%.



Les marchés continuent de digérer les dernières décisions de la banque centrale, qui a certes adopté un ton un peu moins accommodant, mais aussi pris le soin d'éviter un discours trop restrictif qui aurait effrayé les investisseurs.



"La Fed conserve un biais baissier sur le taux, le risque sur l'emploi étant jugé un peu plus élevé que le risque sur l'inflation à court terme", relèvent les stratèges de LBPAM.



Mais les valeurs technologiques continuent de pâtir des inquiétudes des investisseurs sur le rythme soutenu des dépenses d'investissement dans l'IA, qui relancent les craintes ayant trait à la constitution d'une bulle spéculative.



Broadcom aurait pu rassurer les acheteurs avec la publication, hier soir, de ses résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais le titre chutait de 11% dans le sillage de prévisions jugées décevantes.



Oracle, qui avait déjà perdu 10% hier, abandonne encore 3% aujourd'hui sur des informations évoquant le report de la construction de plusieurs centres de données destinés à fournir des capacités à OpenAI.



Signe d'une brusque poussée de stress, le VIX remonte en flèche de 18% à 17,5 tandis que les rendements obligataires repartent à la hausse, témoignant des incertitudes qui entourent la trajectoire des taux de la Fed. Le taux du papier à dix ans



Sur les autres marchés, c'est toujours la grande divergence entre les métaux qui explosent d'une part et l'énergie qui sombre de l'autre.



L'or revient, au-delà de 4 311,1 dollars l'once, vers ses niveaux records grâce aux achats toujours marqués des banques centrales et aux tensions géopolitiques qui alimentent son statut de valeur refuge.



Les prix du pétrole restent en revanche sous pression avec les craintes entourant un important excédent d'offre d'ici 2026, qui ne sont pas compensées par les risques bien identifiés du moment, comme le Venezuela. Le WTI revient en conséquence en direction de ses plus bas annuels en rétrocédant 0,5% à 57,3 dollars.



Si la fin de l'année approche, elle est loin encore d'être terminée pour les marchés qui devront faire face la semaine prochaine à la publication des derniers de l'emploi et de l'inflation, qui auront un gros impact sur la Fed après deux mois sans données.



