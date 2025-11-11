Wall Street : la menace budgétaire écartée, les inquiétudes sur l'IA reviennent

La Bourse de New York semble bien partie pour reprendre le chemin de la baisse mardi matin, les inquiétudes entourant les valorisations jugées élevées du secteur technologique reprenant le dessus après le bref soulagement suscité la veille par les dernières avancées réalisées sur les questions budgétaires.



Une demi-heure environ avant le coup d'envoi des échanges, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais se replient de 0,2% à 0,7%, laissant entrevoir un mouvement de retrait à l'ouverture.



Après les fortes turbulences essuyées la semaine passée, Wall Street avait réussi à amorcer un vigoureux rebond hier grâce à la perspective d'une résolution du 'shutdown', cette fermeture partielle des administrations fédérales qui se prolonge maintenant depuis une quarantaine de jours, un record dans l'histoire du pays.



L'accord conclu hier soir au Sénat en vue de mettre fin au blocage des services publics doit cependant encore être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité, avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump, ce qui pourrait permettre une réouverture de certaines administrations à partir de demain.



Après le psychodrame du 'shutdown', qui a tenu en haleine les marchés ces derniers jours, les investisseurs s'apprêtent à revenir aujourd'hui à des préoccupations qu'ils ne connaissent que trop bien, celles ayant trait aux niveaux de valorisations des spécialistes de l'IA, avec des nouvelles qui ne sont guère réjouissantes sur ce point aujourd'hui.



Après l'avertissement lancé la semaine passée par Michael Burry, l'une des stars de la planète finance, concernant la bulle de titres comme Nvidia ou Palantir, un nouveau signal d'alarme s'est déclenché aujourd'hui avec l'annonce par le conglomérat japonais SoftBank de la cession de l'intégralité de sa participation, soit 32,1 millions d'actions pour un montant total de quelque 5,8 milliards de dollars.



Cette annonce est venue raviver les craintes du moment, qui entourent tout à la fois la nécessité de prendre ses profits après l'envolée des valeurs technologiques ces derniers mois, la forte dépendance des marchés américains au segment de la tech ou encore la rentabilité à attendre des investissements réalisés dans l'IA, des motifs d'inquiétudes auxquelles les intervenants sont désormais habitués.



'Il faut bien comprendre que nous nous inscrivons actuellement dans une véritable course à l'IA qui va alimenter le prochain chapitre de croissance des 'Big Tech' et qui n'est pas près de ralentir en 2026', tempère cependant Dan Ives, l'analyste en charge des valeurs technologiques chez Wedbush Securities.



'Il s'agit d'un élément extrêmement positif qui vient valider notre théorie selon laquelle nous vivons actuellement une révolution liée à l'IA, en dépit des préoccupations manifestées par certains investisseurs ces dernières semaines', ajoute-t-il.



A en croire le professionnel, les résultats trimestriels de Nvidia, prévus la semaine prochaine, viendront confirmer cette dynamique et constituer un catalyseur favorable pour les valeurs technologiques d'ici à la fin de l'année, en faisant comprendre aux investisseurs qu'ils sous-estiment encore la portée et l'ampleur du phénomène.



Les marchés s'annoncent, pour le reste, relativement calmes en cette journée fériée de 'Veterans Day' durant laquelle le compartiment obligataire américain sera fermé.