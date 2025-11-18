Wall Street : la nervosité monte encore d'un cran dans l'attente de Nvidia

Wall Street amplifie son repli mardi matin faute d'éléments susceptibles d'apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant la vulnérabilité des marchés liée aux inquiétudes qui entourent toujours la poursuite de l'assouplissement monétaire de la Fed et les valorisations tendues du secteur des nouvelles technologies.



Vers 11h30 (heure de New York), le Dow Jones aligne une quatrième séance consécutive de baisse et lâche plus de 1% à 46.111,9 points, tout comme le S&P 500 qui enchaîne maintenant quatre reculs d'affilée en cédant 0,9% à 6614,2 points, tandis que le Nasdaq Composite chute de 1,2% à 22.440,7 points.



Les pertes se sont aggravées au fil de la matinée sans qu'aucune information apparente ne vienne le justifier, ce qui illustre bien la récente dégradation du sentiment des investisseurs.



Elément particulièrement préoccupant, l'indice de volatilité du CBOE, baromètre de la nervosité des investisseurs, se tend encore de 6% à près de 23,7, non loin du cap des 25 points, validant un scénario technique défavorable où la volatilité pourrait s'enflammer à tout moment en direction des 30 points, signe de stress maximum.



Plus inquiétant encore, le Dow Jones a validé à son tour un signal graphique baissier en s'enfonçant sous le seuil des 46.000 points, alors que le S&P 500 était déjà repassé hier sous sa moyenne mobile à 50 jours, considérée comme un important support technique.



Les investisseurs ne semblent plus placer beaucoup d'espoirs dans la publication trimestrielle de Nvidia, attendue demain soir, puisque le titre perd encore 1,8% pour revenir à des plus bas d'un mois.



'Peut-être que les résultats de Nvidia ne comptent plus tant que ça', relève aujourd'hui un trader. 'Le groupe en a déjà dit beaucoup sur ses perspectives à la fin du mois dernier lorsqu'il avait fait état de ses quelque 500 milliards de dollars de commandes', souligne le professionnel.



'De plus, il va maintenant falloir de grosses annonces pour faire bouger une capitalisation boursière qui dépasse désormais les 4 500 milliards de dollars', poursuit-il.



'Enfin, on constate aujourd'hui que les problématiques ayant trait à l'IA concernent moins les résultats que ses sources de financement ou la crainte d'un recours à un endettement massif, voire l'insuffisance des capacités électriques permettant de l'alimenter', conclut le trader.





