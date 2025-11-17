Après six semaines de silence administratif, la machine statistique américaine redémarre enfin. Le pays sort de son plus long "shutdown" gouvernemental, un record dont personne ne voulait vraiment. Investisseurs, décideurs publics et économistes blasés peuvent de nouveau guetter le retour des chiffres de l'emploi, de l'inflation et de ces indicateurs qui donnent l'illusion d'un monde prévisible. Ils pourraient ne pas aimer ce qu'ils verront.

Le rapport sur l'emploi de septembre, retardé, disséqué et déjà à demi anticipé par les enquêtes privées, devrait confirmer l'essoufflement du marché du travail. La croissance n'a pas disparu, mais elle respire moins bien. La Fed, qui avait passé l'année à signaler sa volonté d'entamer une baisse des taux, se retrouve dans une posture familière : attendre une clarté qui ne viendra jamais vraiment. Les marchés attribuent désormais une probabilité de 44% à une baisse en décembre, contre près de 90% il y a un mois.

Mais dans les marchés financiers, les projecteurs restent rarement braqués uniquement sur la macroéconomie. Cette semaine, ils éclairent pleinement Nvidia, passée du statut de simple fabricant de puces à icône de l'intelligence artificielle. Il y a deux ans, ses prévisions explosives avaient déclenché la frénésie d'investissement dans l'IA. Aujourd'hui, elle est valorisée moins comme une entreprise de semi-conducteurs que comme un oracle. Ses résultats sont désormais perçus comme un référendum sur la solidité de la révolution IA : renaissance durable ou bulle naissante ? Les chiffres de Nvidia testeront la capacité du marché à croire que l'avenir sera toujours plus vaste, plus rapide et plus coûteux en puissance de calcul.

Alphabet profite, quant à elle, du plaisir plus simple d'être la nouvelle coqueluche de Warren Buffett. La prise de participation de 4,3 milliards de dollars de Berkshire Hathaway a fait bondir l'action de plus de 4%. Apple, cette fois, a joué le rôle du favori négligé, ses actions reculant alors que Berkshire réduisait son exposition.

Les géants de la distribution (Walmart, Home depot et Target) dévoileront bientôt leurs résultats, offrant un aperçu concret de l'état du consommateur. Malgré les inquiétudes macroéconomiques, les bénéfices restent étonnamment robustes : plus de 80% des entreprises du S&P 500 ont dépassé les attentes ce trimestre. Un signe encourageant, si ce n'était cette impression tenace que les investisseurs ont déjà intégré la perfection dans bien des valorisations. La récente volatilité suggère que cette confiance commence à s'effriter.

Nous sommes entrés dans l'une de ces périodes particulières des marchés, où l'accumulation de signaux contradictoires déstabilise les investisseurs. Les cours du pétrole restent enfermés dans une fourchette étroite, l'or recule alors que l'espoir de baisses de taux s'amenuise, et les devises retiennent leur souffle. Le Bitcoin a effacé l'intégralité de ses gains de 2025 ce week-end et est désormais en marché baissier, après une chute de plus de 20% depuis son pic du 6 octobre.

Par ailleurs, les États-Unis et la Suisse ont conclu un accord commercial préliminaire visant à réduire les droits de douane sur les produits exportés par la Confédération helvétique.

À l'agenda macroéconomique : le Bureau of Labour Statistics a confirmé vendredi la publication de deux indicateurs retardés : le rapport mensuel sur l'emploi le 20 novembre et les données sur les salaires de septembre le 21 novembre. Les autres statistiques en attente seront publiées au fil du déblocage de l'arriéré. Wall Street reste stable à l'ouverture.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 99,458

: 99,458 Or : 4 076 USD

: 4 076 USD Pétrole brut (BRENT) : 64,2 USD ( WTI ) 60,32

: 64,2 USD ( ) 60,32 États-Unis 10 ans : 4,11%

: 4,11% BITCOIN: 94 175 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Emirates a passé une commande de 65 Boeing 777-9 supplémentaires pour 38 MdsUSD et a soutenu une étude de faisabilité pour une variante plus grande du 777-10.

GE Aerospace a annoncé un investissement de 50 MUSD pour la construction d'un centre de maintenance aéronautique à Dubaï.

XPeng a annoncé une perte nette de 380,9 millions de yuans, avec des ventes record et une marge brute dépassant 20%.

Les actions d’Alphabet ont bondi de 5,5% après que Berkshire Hathaway a révélé détenir une participation de 4,9 MdsUSD.

TRU Simulation, filiale de Textron, a obtenu la certification de la FAA pour son simulateur de vol complet Bell 525.

Incyte a reçu une recommandation positive de l'UE pour Minjuvi.

Sea a annoncé un programme de rachat d'actions de 1 MdsUSD, faisant grimper le titre de 2,4%.

Walt Disney et YouTube TV ont conclu un nouvel accord de distribution pluriannuel rétablissant les chaînes Disney.

Flydubai a signé un accord avec GE Aerospace pour 60 moteurs GEnx-1B destinés à sa flotte de Boeing 787-9.

Apple a été condamnée à verser 634 MUSD à Masimo pour violation de brevets.

Les constructeurs chinois BYD, Geely et GWM développent rapidement leurs ventes de véhicules électriques en Amérique du Sud.

Chandra Asri a décroché un financement de 750 MUSD de KKR pour acquérir les stations-service Esso d’Exxon Mobil.

ConocoPhillips a découvert du gaz au large du sud-est de l'Australie.

Les chauffeurs Uber en Nouvelle-Zélande ont été reconnus comme employés par la Cour suprême.

Alibaba a été accusée d'aider les opérations technologiques de l'armée chinoise, accusation démentie par l'entreprise.

Les prévisions de bénéfices de Nvidia devraient influencer la tendance haussière de l'IA.

Fischer Medical Ventures a lancé sa plateforme d'IRM à faible champ et temps de vol.

La filiale de Northern Ocean a finalisé la vente de la plate-forme Deepsea Bollsta pour 480 MUSD.

MS&AD Insurance est sur le point d'acquérir 18% de Barings pour 1,44 MdsUSD.

Tokyo Gas a cédé sa filiale américaine TVL LLC à Grayrock Energy pour 255 MUSD.

Recommandations des analystes :