Wall Street : la pression vendeuse se confirme après des indicateurs décevants

La Bourse de New York s'inscrit dans le rouge mardi matin à la suite de la parution de statistiques sur l'emploi et la consommation ayant dressé un tableau étonnamment maussade de l'économie américaine.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones perd 0,5% à 48 176,4 points, le S&P 500 recule de 0,6% à 6 778 points et le Nasdaq Composite lâche 0,4% à 22 974,5 points.



L'économie américaine a crééquelque 64 000 emplois non agricoles en novembre, d'après les chiffres publiés ce matin par le Département du Travail, un nombre légèrement supérieur aux attentes des économistes, qui n'étaient que de l'ordre de 50 000.



Mais le taux de chômage est remonté dans l'intervalle à 4,6%, contre 4,4% en septembre, ce qui correspond à un plus haut depuis 2021, lorsque les Etats-Unis sortaient de la crise du Covid, ce qui semble renforcer la probabilité que la Réserve fédérale poursuive son cycle de baisses des taux.



"Ces chiffres devraient soutenir les actifs risqués, à la faveur de l'anticipation d'une orientation monétaire légèrement plus accommodante, dans un contexte de poursuite de l'assouplissement du marché du travail", réagissent les équipes de Franklin Templeton.



Chez CPRAM, on estime que ce rapport sur l'emploi est décevant, quelles que soient les métriques considérées.



"Le marché du travail est tout simplement à l'arrêt depuis le début de la guerre commerciale en avril. Il n'arrive plus à absorber les nouveaux entrants, le nombre de chômeurs ayant progressé d'un million depuis le début de l'année", souligne le gestionnaire d'actifs.



L'atonie de la consommation, le principal moteur de la croissance américaine, semble par ailleurs préoccuper les investisseurs.



Les ventes au détail sont en effet restées inchangées en octobre, les ménages américains ayant notamment réduit leurs achats de voitures et d'essence, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3%.



Ces données décevantes n'ont pas contribué à faire beaucoup bouger les anticipations en matière d'évolution des taux.



Suite à ces chiffres, les traders considèrent toujours qu'il n'y a que 24,4% de chances que les taux de la Fed réduisent à nouveau ses taux le mois prochain, soit le même niveau qu'hier, selon l'outil FedWatch du CME.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans, parmi les plus sensibles aux changements d'attentes sur les taux, se replie en direction de 4,16%.



L'indice CBOE de la volatilité, considéré comme un baromètre de l'anxiété des investisseurs, continue de se tendre pour afficher une hausse de 3,7% à 17,1.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut se dirigent vers une quatrième séance consécutive de repli, avec un WTI qui perd 2,5% à 55,2 dollars pour revenir à de nouveaux plus bas depuis 2021.



Les investisseurs se délestent de l'or noir alors que les espoirs de paix en Ukraine laissent entrevoir un retour sur le marché du pétrole russe, aggravant les perspectives de surplus de l'offre, tandis que les derniers indicateurs chinois suggèrent, eux, un affaiblissement de la demande.



Même l'or ne parvient pas à tirer son épingle du jeu, le métal précieux se repliant de 0,2% à 4 328,2 dollars, victime de quelques prises de profits après son mouvement haussier des dernières séances.