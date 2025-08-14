Wall Street : la rouge revient avant l'inflation qui inquiète

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi suite à la publication de nouvelles données sur l'inflation ayant montré une nette accélération de la hausse des prix aux Etats-Unis



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 44.693,1 points, tandis que le S&P 500 se replie de 0,3% à 6445,4 points après avoir établi un nouveau plus haut historique hier. Le Nasdaq Composite, qui avait lui aussi inscrit un zénith la veille, cède 0,3% à 21.666,8 points.



Les marchés sont affectés par la hausse des prix à la production qui s'est accentuée au mois de juillet, ce qui renforce les craintes d'une nouvelle pause dans la politique monétaire de la Réserve fédérale au mois de septembre.



Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le Département du Travail a indiqué que l'indice des prix producteurs (PPI) avait bondi plus que prévu le mois dernier, à 0,9% d'un mois sur l'autre contre seulement 0,2% attendus.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré de 0,9 point de pourcentage le mois dernier, pour atteindre 3,3% en données brutes.



Ces chiffres supérieurs aux attentes, qui tranchent avec la statistique plus modérée des prix à la consommation (CPI) parue mardi, viennent raviver la crainte que les pressions inflationnistes se révèlent plus importantes qu'estimé, notamment en raison de l'impact des nouvelles surtaxes douanières, ce qui pourrait conduire la Fed à retarder de nouveau son assouplissement monétaire.



En hausse de 0,3 point de pourcentage à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux, l'inflation sous-jacente s'éloigne encore davantage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, selon les statistiques publiées ce matin.



Les données en provenance du marché de l'emploi ont également affaibli les paris sur la possibilité d'une baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de rentrée du FOMC.



Le Département du Travail a recensé 224.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 août, un chiffre en baisse de 3000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 226.000 à 227.000.



Ces statistiques contrastent avec la récente série de statistiques décevantes, qui tendaient à suggérer que le marché du travail américain commençait à s'essouffler.



Conséquence, le marché table désormais avec une probabilité de 90,6% sur une réduction du loyer de l'argent de 25 points de base le 17 septembre, selon le baromètre FedWatch,à comparer avec encore 99,9% hier.



Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans remonte au-delà de 4,29% suite à ces chiffres.



Le brut léger américain rebondit de 1,8% à plus de 63,7 dollars, ce qui le remet quasiment à l'équilibre sur l'ensemble de la semaine.









