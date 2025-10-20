Wall Street : la saison des résultats va donner le ton cette semaine

Les marchés d'actions américains devraient poursuivre leur mouvement de hausse de la semaine passée lundi matin dans un climat d'optimisme relatif alors que la saison des résultats est appelée à nettement s'accélérer au cours des jours qui viennent.



Une demi-heure environ avant le coup d'envoi des échanges, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,6%, annonçant un début de semaine dans le vert.



En dépit du retour des inquiétudes concernant la santé des banques régionales et des incertitudes sur les relations commerciales sino-américaines, Wall Street était parvenue à retrouver le chemin de la hausse la semaine dernière, avec des gains hebdomadaires qui s'étageaient entre 1,6% pour le Dow Jones et 2,1% pour le Nasdaq à la clôture de vendredi.



Après les banques en hors d'oeuvre la semaine dernière, les investisseurs dont l'humeur a surtout varié au gré des déclarations de Donald Trump sur le commerce et des commentaires de Jerome Powell concernant la politique monétaire de la Fed ces derniers temps, vont à présent pouvoir éprouver les fondamentaux du marché par le biais des comptes des sociétés.



Quelque 90 sociétés de l'indice S&P 500 doivent ainsi publier leurs comptes trimestriels cette semaine, dont cinq composantes du Dow, à savoir Coca-Cola, IBM, Honeywell, Procter & Gamble et Verizon.



S'il s'avère que ces résultats étaient bien plus faibles que prévu, alors que les valorisations des actions sont jugées tendues, Wall Street risquerait un sérieux retour de bâton après les 30% gagnés ces six derniers mois.



Selon des données publiées par FactSet, parmi la cinquantaine de sociétés du S&P à avoir déjà publié leurs résultats, 86% ont battu le consensus des analystes, un chiffre largement supérieur à la moyenne de 75% enregistrée ces dix dernières années.



Les société technologiques qui présenteront leurs états financiers, comme Netflix, Tesla et Intel seront particulièrement surveillées au vu du rôle moteur qu'elles ont joué au niveau des marchés ces dernières années.



Il faudra cependant attendre un peu pour prendre connaissance des publications les plus attendues par le marché, à savoir celles des 'Sept Magnifiques', qui ne tomberont pas avant la semaine prochaine.



Pour ce qui concerne les indicateurs économiques, le calendrier s'annonce encore une fois très allégé cette semaine du fait du 'shutdown' qui frappe actuellement les administrations américaines.



Le Département du Travail publiera malgré tout vendredi son rapport très attendu sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois de septembre, celui-ci étant indispensable pour déterminer l'ajustement du coût de la vie nécessaire au calcul des prestations versées par la Sécurité sociale.



L'indice des indicateurs avancés du Conference Board, censé préfigurer l'évolution de la conjoncture américaine, sera également surveillé de près aujourd'hui dans le courant de la matinée.