Wall Street : la semaine commence dans le rouge malgré les M&A

La Bourse de New York recule en début de séance lundi, l'appétit pour le risque se réduisant à deux jours d'une très vraisemblable nouvelle baisse des taux de la Fed qui apparaît désormais largement intégrée dans les cours.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,3% à 47 799,8 points, le S&P 500 cède 0,3% à 6 848,6 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 23 534,7 points.



Le prudence domine largement sur les marchés d'actions dans l'attente des décisions de politique monétaire que rendra la Fed mercredi.



D'après la grande majorité des investisseurs, la banque centrale se prépare à réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires afin de redynamiser un marché du travail en perte de vitesse depuis quelques mois, et alors que l'inflation apparaît désormais mieux maîtrisée.



Cela porterait à un total de 1,75 point de base l'assouplissement monétaire opéré par la banque centrale américaine depuis septembre 2024, du jamais vu Outre-Atlantique en dehors de périodes de récession.



Après une telle trajectoire, certains analystes commencent à s'inquiéter de l'arrivée probable de Kevin Hassett, un proche conseiller économique de Donald Trump, à la tête de la Fed l'an prochain, et de la possibilité d'une approche toujours plus bienveillante de la part de l'institution.



D'après eux, la multiplication récente des baisses de taux risque de placer l'économie américaine, qui affiche toujours une bonne résistance, dans une situation de "surchauffe" qui pourrait conduire la Fed à devoir lever le pied dans son cycle d'assouplissement, voire à relever de nouveau ses taux au risque d'entraîner une rechute des Etats-Unis en récession.



"Nous voyons de bonnes raisons pour que la Fed commence à se montrer plus prudente et à ralentir ses baisses de taux", pronostiquait la semaine dernière Henry Allen, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Alors que le baromètre FedWatch anticipe à plus de 87% une baisse de taux ce mercredi, suivie de deux nouvelles réductions en 2026, les rendements obligataires ne cessent, de façon contre-intuitive, de se tendre depuis deux semaines.



Le taux des T-Bonds à dix ans remonte ainsi de 4,8 points au-delà de 4,18%, soit le même niveau qu'à la mi-novembre lorsqu'une troisième baisse de taux semblait beaucoup plus improbable.



L'actualité sur le front des fusions-acquisitions (M&A), pourtant soutenue ce lundi, n'apporte pas le soutien espéré aux places boursières.



IBM (+1%) signe cependant l'une des hausses les plus notables du Dow suite à l'annonce du rachat pour 11 milliards de dollars de Confluent, un spécialiste du traitement des données, une opération saluée par les analystes qui y voient un développement "stratégique" en vue de permettre au groupe de se renforcer dans l'IA.



Warner Bros. Discovery (WBD) - qui fait déjà l'objet d'une proposition de rachat de quelque 82 milliards de dollars de la part de Netlix - gagne près de 4% alors que Paramount a dévoilé dans la matinée une offre concurrente de plus de 108 milliards de dollars s'adressant directement aux actionnaires de la société.