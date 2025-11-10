Wall Street : la semaine devrait bien démarrer dans l'espoir d'un accord budgétaire

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert lundi matin, portée par la perspective d'une prochaine réouverture des administrations fédérales aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,4% à 1,4%, signalant un début de séance et de semaine en territoire positif.



Wall Street avait mis fin vendredi à une série de trois semaines consécutives de gains, les investisseurs ayant fini par remettre en question leur optimisme jusqu'ici sans faille autour des valeurs liées à l'IA, mais aussi revu leurs anticipations concernant de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale



L'indice S&P 500 avait ainsi perdu autour de 1,6% et le Nasdaq chuté de 3%.



Les marchés d'actions américains devraient parvenir à retrouver le chemin de la hausse lundi alors que la teneur des dernières discussions entre parlementaires démocrates et républicains semblent aller dans le sens d'un accord qui pourrait permettre de débloquer l'administration fédérale.



Alors que des milliers de vols ont été annulés en raison de l'absence de contrôleurs aériens et que l'aide alimentaire à destination de 42 millions d'Américains a été réduite, un petit groupe de sénateurs démocrates aurait accepté d'unir leurs voix à celles des républicains sur un texte de loi susceptible de mettre fin au plus long 'shutdown' de l'histoire d'une pays avec une durée qui dépasse désormais les 40 jours.



D'après les calculs des analystes, le coût d'une 'shutdown' en termes de croissance se situe autour de 0,2 point de pourcentage en trimestre sur trimestre annualisé par semaine. Celui en cours pourrait déjà donc pénaliser la croissance du 4ème trimestre de plus d'un point de croissance.



Les investisseurs commencent par ailleurs à déplorer l'absence de publications d'indicateurs économiques, là encore due à la fermeture des administrations fédérales, qui les empêchent de se rassurer sur la vigueur de la croissance aux Etats-Unis, alors que le moteur que constituait jusqu'ici la progression des valeurs liées à l'IA s'est largement grippé la semaine passée.



A ce titre, si la perspective de la fin du 'shutdown' pourrait être à l'origine d'un rebond aujourd'hui, il faudra que les investisseurs puissent s'appuyer sur davantage d'éléments solides pour espérer une remontée durable des indices boursiers après les turbulences de la semaine passée.



Les interrogations concernant les valorisations tendues des spécialistes de l'IA, et de la sphère technologique, se sont avérées plus persistantes que prévu et il faudra sans doute attendre la publication des résultats trimestriels de Nvidia, le mercredi 19 novembre, pour apaiser les craintes des investisseurs.



'Les dernières publications des entreprises technologiques ont montré que la demande autour de l'IA restait soutenue et qu'elle continuait de dépasser les attentes, mais aussi que la monétisation issue de l'IA s'accélérait', souligne Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth

Management.



'Les géants du secteur affichent par ailleurs des marges résilientes, des positions de trésorerie solides et des bilans robustes et se négocient en Bourse à des multiples bien inférieurs à ceux observés au sommet de la bulle Internet', ajoute le stratège.



'Nous considérons donc que les investisseurs devraient se concentrer sur la croissance des profits des entreprises comme principal moteur de performance', souligne Mark Haefele.



Pour le reste, les investisseurs devront de nouveau composer avec l'absence de statistiques économiques pour cause de 'shutdown'.



Par ailleurs, les quelques résultats d'entreprises figurant au calendrier de la semaine, dont ceux de Cisco ou Disney, ne devraient pas suffire à rassurer les investisseurs.

