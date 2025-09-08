Wall Street : la semaine devrait débuter dans le vert



























Wall Street devrait ouvrir en légère hausse lundi pour la première séance d'une semaine qui s'annonce moins animée que les précédentes, la tendance restant portée par le regain d'optimisme qui entoure l'évolution de la politique monétaires suite aux statistiques publiées la semaine dernière.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices boursiers affichent des gains allant de 0,2% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



Après avoir établi de nouveaux records vendredi matin dans le sillage de la parution de chiffres de l'emploi plus faibles que prévu en août, les marchés d'actions américains s'étaient retournés à la baisse, victimes de quelques prises de bénéfices, selon le schéma classique consistant à 'vendre la nouvelle' sachant que ces données décevantes avaient déjà été bien intégrées par le marché.



Par ailleurs, ce rapport inférieur aux attentes traduit aussi la santé moins vigoureuse de la première économie du monde.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow a perdu 0,3%, mais le S&P 500 a crû de 0,4% et le Nasdaq a progressé de 1,2%.



Si les chiffres de l'emploi n'ont pas été applaudis vendredi dernier à New York, ils ont eu pour effet de faire chuter les rendements obligataires et le dollar et surtout de conduire à des spéculations de baisses de taux plus agressives de la part de la Fed.



Si les traders parient désormais à 90% sur une réduction du loyer de l'argent de 25 points de base à l'issue de la réunion de la semaine prochaine, 10% d'entre eux prévoient maintenant une baisse plus importante de 50 points de base.



Les investisseurs parient par ailleurs sur deux nouvelles baisses de taux avant la fin de l'année, avec des probabilités estimées à 73% pour octobre et 67% pour septembre, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Les données sur l'inflation attendues cette semaine (PPI mercredi puis CPI jeudi) devraient permettre aux opérateurs d'affiner leurs prévisions.



Autre fait marquant du jour, les cours pétroliers repartent en forte hausse ce matin après la confirmation ce dimanche par l'Opep+ d'une augmentation de production plus limitée qu'anticipé, l'organisation ayant par ailleurs laissé la porte ouverte à de nouveaux ajustements qui seront effectués 'en fonction des conditions de marché ', un signe de prudence face aux incertitudes économiques mondiales et au ralentissement attendu de la demande américaine.



Le WTI reprend en conséquence 1,7% à 62,9 dollars ce matin.





























