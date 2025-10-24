Wall Street : la semaine s'achève sur un carton plein de records

Les trois principaux indices de Wall Street inscrivent de nouveaux records vendredi, soutenus par des données sur l'inflation ayant conforté les espoirs de nouvelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année et, dans une moindre mesure, par quelques résultats d'entreprise favorables.



Autour de 11h00 (heure de New York), l'indice Dow Jones des 30 grandes valeurs gagne 0,8% à 47.126,1 points, le S&P 500, plus large, prend 0,7% à 6789 points et le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, avance d'environ 1% à 23.168,3 points.



Tous trois ont établi de nouveaux plus hauts historiques dans le courant de la matinée.



Les investisseurs avaient été rassurés, une heure avant l'ouverture, par la publication de statistiques confirmant que l'inflation est désormais mieux maîtrisée aux Etats-Unis.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 3% en septembre par rapport au même mois de 2024, un taux annuel certes en hausse de 0,1 point par rapport à août, mais inférieur au consensus qui visait 3,1%.



Parallèlement, le taux d'inflation annuel sous-jacent, c'est-à-dire hors énergie (+2,8%) et produits alimentaires (+3,1%), deux catégories souvent volatiles, est lui aussi ressorti à 3% le mois dernier, un niveau là encore inférieur à l'estimation moyenne du marché, qui s'était établie à 3,1%.



'Le rapport CPI de septembre confirme que les hausses de droits de douane n'auront eu qu'un effet limité sur l'inflation en 2025 et en tout cas très largement inférieur que ce qui avait été anticipé', souligne Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Ce rapport est également très rassurant pour les autres composantes de l'inflation sous-jacente, à savoir le logement et les services hors logement, et va donc permettre à la Fed de se focaliser sur la dégradation du marché du travail', ajoute l'analyste.



'Les baisses de taux d'octobre et décembre semblent acquises', en déduit-il.



L'attention va maintenant se porter sur la prochaine réunion du comité de politique monétaire, qui débutera mardi prochain et qui devrait se solder le lendemain par une baisse de taux de 25 points de base selon près de 97% des traders, à en croire l'outil FedWatch du CME Group.



La journée a aussi vu la publication de plusieurs résultats d'entreprises toujours solides, confirmant la bonne santé des entreprises américaines grâce à la faiblesse du dollar, et en dépit de l'impact des nouveaux droits de douane.



Procter & Gamble (+1,1%) signe l'une des plus fortes hausses du Dow suite à la présentation de comptes meilleurs que prévu et de la confirmation de ses prévisions annuelles.



Toujours dans l'actualité des résultats, Intel gagne 0,4% dans le sillage de résultats trimestriels meilleurs que prévu, qui ont redonné foi dans l'éventualité d'un redressement du fabricant de processeurs, en difficulté depuis qu'il a raté le virage de l'IA en début de décennie.



Huit des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent dans le vert, emmenés par les technologiques (+1,5%), les services collectifs (+1,2%), les financières (+1,3%) et la communication (+1,2%).



L'appétit pour les actions et la perspective d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la Fed, confortée par les indicateurs du jour, n'ont pas beaucoup d'effet sur les rendements des emprunts d'Etat, celui du dix ans restant stable autour de 3,99%, tandis que le dollar cède du terrain face à l'euro, qui remonte au-delà de 1,1630.



Les cours du pétrole, eux, confirment leur regain de forme suite aux sanctions américaines contre les sociétés énergétiques russes. Avec un gain de 0,8% à 62,3 dollars, le WTI se dirige vers une hausse de plus de 8% sur la semaine.



Le bilan hebdomadaire est également favorable pour les actions: le Dow gagne pour l'instant plus de 2% cette semaine, le S&P de 1,9% et le Nasdaq autour de 2,1%.