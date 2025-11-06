Wall Street : la situation s'est vite dégradée après l'ouverture

La Bourse de New York s'est enfoncée dans le rouge jeudi matin, déjouant les anticipations initiales d'une ouverture dans le vert, ce qui trahit un manque de conviction de la part des investisseurs sur la légitimité de poursuivre le rebond amorcé la veille suite au trou d'air de mardi.



Autour de 11h00, le Dow Jones perd 0,8% à 46.937,5 points, le S&P 500 cède 1% à 6731,9 points tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,5% à 23.135,2 points.



Si le début de séance décevant signé par Wall Street témoignait déjà d'une réticence des acheteurs à profiter du récent accès de faiblesse des cours, la tendance s'est encore un peu plus alourdie avec les déclarations d'un responsable de la Réserve fédérale.



Interrogé sur la chaîne d'informations financières CNBC, le président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee a estimé qu'il fallait se montrer 'prudent' et 'ralentir' le cycle d'assouplissement monétaire actuel tant que la banque centrale ne disposait pas de données sur l'inflation pour cause de fermeture des administrations fédérales ('shutdown').







Deux autres gouverneurs de l'institution, Michael Barr et Christopher Waller, doivent s'exprimer dans la journée.





Pour que les marchés se remettent véritablement dans le bon sens de la marche, il faudrait sans doute que les intervenants bénéficient de davantage de visibilité sur la prochaine décision de la Fed et les perspectives de rentabilité des dépenses dans l'IA, deux conditions qui semblent difficiles à remplir pour le moment, d'où l'incapacité des marchés à prolonger le redressement opéré hier.



Parallèlement, une enquête des consultants Challenger, Gray & Christmas a montré que le nombre prévu de licenciements par les sociétés américaines avait atteint plus de 153 000 en octobre, un record depuis 2003, ce qui semble plaider pour de nouvelles mesures de soutien à l'économie.



Les marchés se montrent par ailleurs attentistes en attendant l'avis que doit rendre la Cour Suprême américaine sur la légalité des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump, même si les opérateurs n'attendent pas de décision sur le sujet avant de longues semaines et ne semblent pas croire à un avis négatif susceptible de remettre en cause l'avenir des surtaxes douanières au vu des autres solutions qui se profilent pour le gouvernement.



En outre, les résultats plutôt mitigés de deux grands fabricants de semi-conducteurs n'ont rient fait pour dissiper les inquiétudes concernant les valorisations tendues des valeurs de la 'tech'.



Le spécialiste des puces mobiles Qualcomm a fait état de solides résultats et de prévisions encourageantes hier soir, mais les investisseurs sanctionnaient la perspective d'un ralentissement de sa croissance, ce qui entraînait à la baisse des titres comme Nvidia (-2,8%) ou AMD (-7,3%).



Même le concepteur de processeurs britannique Arm repart à la baisse (-2,5%) malgré des comptes largement supérieurs aux attentes et des prévisions meilleures que prévu, ce qui témoigne de la défiance désormais éprouvée par les traders à l'égard du segment des hautes technologies.



Tesla perd de son côté plus de 5% en attendant l'ouverture, dans l'après-midi, de l'assemblée générale annuelle du groupe, qui doit permettre aux actionnaires de se prononcer sur le plan de gigarémunération (autour de 1.000 milliards de dollars) devant être proposé à Elon Musk afin de le convaincre de rester aux manettes de la société.