Wall Street : la statistique de l'emploi ADP favorise un rebond fragile

La Bourse de New York devrait amorcer un timide redressement mercredi matin suite à la publication d'un indicateur sur l'emploi qui confirme la bonne santé de l'économie américaine.



Un peu plus d'une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats 'futures' sur les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 affichent tous des gains de l'ordre de 0,1%, laissant entrevoir un modeste rebond en tout début de séance.



Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 42.000 emplois en octobre, selon l'enquête mensuelle d'ADP, alors que les économistes anticipaient en général 30.000 créations de postes.



L'éducation et la santé, ainsi que le commerce, les transports et les services collectifs ont mené la croissance, alors que les employeurs ont supprimé des emplois dans les services aux entreprises, l'information, les loisirs et l'hôtellerie, précise le cabinet spécialisé dans les ressources humaines.



Ce chiffre, nettement supérieur aux attentes, a été bien accueilli sachant que le précédent rapport avait fait état de la destruction de 32.000 postes en septembre, un niveau jamais observé depuis 2023.



Il permet aussi aux investisseurs d'y voir plus clair sur la vigueur de l'activité alors que le 'shutdown' des administrations fédérales, qui se prolonge depuis maintenant un mois, les empêche de disposer de la moindre donnée officielle permettant de jauger la conjoncture actuelle.



Il n'est pas sûr cependant que cette bonne surprise fasse disparaître la crainte d'une correction plus profonde après le trou d'air de la veille, motivé par des prises de bénéfices appuyées sur les valeurs de l'IA, qui ont joué un rôle moteur dans la séquence haussière des six derniers mois, mais dont les valorisations extrêmement tendues inquiètent les investisseurs.



La vraie question, au vu de ces interrogations persistantes, est de savoir si les marchés d'actions américains vont poursuivre leur consolidation ou s'ils vont vite trouver la capacité de relever la tête.



'Quelle que soit la raison à l'origine du récent mouvement de repli, il ne s'agit que d'une simple pause, et pas d'un retournement de tendance susceptible de piéger les acheteurs, qui restent fermement aux commandes des marchés', assure un trader.



Autre élément encourageant, selon les spécialistes, le S&P 500 demeure solidement ancré au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, un niveau qui n'a plus été enfoncé depuis le début du 'rally' haussier, au printemps dernier.



Le climat reste néanmoins à la prudence en attendant la publication, en début de séance, de l'indice ISM des services qui sera lui aussi décortiqué soigneusement par les investisseurs en l'absence de tout autre statistique officielle.