L'économie américaine offre aujourd'hui deux salles deux ambiances : d'un côté, un marché du travail qui ralentit, de l'autre, un secteur technologique qui refuse obstinément d'en prendre acte. Le rapport sur l'emploi de septembre suggère une phase de croissance plus douce, tandis que les résultats fulgurants de Nvidia ravivent l'enthousiasme pour tout ce qui touche à l'IA. Reste à comprendre quelle histoire prendra le dessus dans les mois à venir, et si l'optimisme des marchés pourra vraiment dépasser le rythme plus mesuré de l'économie réelle.

Le rapport sur l'emploi de septembre, publié avec un mois de retard en raison des dernières turbulences politiques à Washington, délivre un message nuancé : les créations d'emplois non agricoles ont atteint 119 000, soit plus du double des attentes, mais les révisions ont retranché 33 000 postes aux mois précédents. Parallèlement, le taux de chômage est monté à 4,4%, son plus haut niveau en quatre ans.

Pour un marché du travail longtemps considéré comme le pilier de la résilience post-pandémique américaine, cet affaiblissement compte. La montée des demandes d'allocations chômage à 220 000 à la mi-novembre suggère que le ralentissement n'est pas un accident statistique, mais bien une nouvelle normalité. Après des années où les entreprises se livraient une bataille féroce pour attirer les travailleurs avec hausses salariales et primes de bienvenue, le rapport de force semble désormais s'inverser en faveur des employeurs.

En temps normal, une telle statistique aurait dominé les conversations de marché. Mais ces temps-ci n'ont rien de normal. Mercredi soir, Nvidia a fait ce que seules les industries du bon côté de l'histoire savent faire : rendre un changement conjoncturel momentanément insignifiant. Le premier fabricant mondial de puces a largement dépassé les attentes trimestrielles et offert des prévisions réjouissantes, propulsant les contrats à terme dans le vert. Une hausse de 4,9% avant l'ouverture a suffi à raviver la flamme de l'IA, qui ces dernières semaines semblait étrangement vulnérable.

Le soulagement est palpable. Les investisseurs ont passé l'année à osciller entre deux craintes : que l'intelligence artificielle soit surévaluée, ou qu'ils y soient sous-exposés. Les résultats de Nvidia ont favorisé la seconde. Jensen Huang, son directeur général flamboyant, a balayé les inquiétudes de bulle : " Nous voyons quelque chose de très différent ", a-t-il déclaré. Il a même assumé sans détour l'écosystème de plus en plus intriqué qui se met en place, où quelques acteurs se retrouvent à la fois financeurs, actionnaires et clients des mêmes entreprises. Pour Huang, aucun problème à ce qu'Nvidia utilise sa trésorerie pour financer la croissance. Autrement dit, pour soutenir des sociétés qui utiliseront ensuite ce capital pour acheter ses puces. Tant que les investisseurs y voient une nouvelle ruée vers l'or pour les hyperscalers et leurs fournisseurs, tout va bien.

Les marchés ont compris le message. Les actions de Amd, Broadcom et d'autres fabricants de semi-conducteurs ont bondi. Alphabet et Meta se sont jointes à la fête. La dynamique de l'IA, qui avait perdu de sa superbe au fil des interrogations sur la monétisation, l'endettement et la capacité de tous ces GPU à couvrir un jour leur facture énergétique, a soudain retrouvé de l'allant. Les baissiers, en quête de confirmation, ont dû se contenter de maugréer à propos d'une "réaction excessive".

Pourtant, les investisseurs devraient se garder de conclusions trop commodes. Un solide rapport de résultats ne fait pas disparaître les réalités structurelles. Les États-Unis doivent toujours composer avec un marché du travail qui refroidit sans s'effondrer, une Réserve fédérale divisée sur la trajectoire des taux cette année, et des consommateurs qui restent disposés à dépenser mais plus aussi librement qu'avant.

Considérez la Fed. Les investisseurs n'accordent plus qu'une chance sur trois à une baisse des taux en décembre, en fort recul par rapport à la veille. Les minutes de la dernière réunion montrent un comité partagé entre ceux qui redoutent une inflation persistante et ceux qui s'inquiètent du ralentissement de la demande. Aucun camp ne détient la vérité absolue, et chacun peut s'appuyer sur des éléments tangibles. Mais cette absence de clarté garantit que la volatilité restera au rendez-vous.

L'histoire la plus intéressante se situe à l'intersection de ces deux dynamiques. Un marché du travail en refroidissement annonce généralement des bénéfices d'entreprise plus modestes. Mais si les gains de productivité liés à l'IA sont réels et extensibles, ils pourraient compenser une partie de ce frein. Pour l'heure, Nvidia incarne un secteur encore en pleine phase d'investissement, insensible au bruit macroéconomique. Reste à savoir si cela marque le début d'une nouvelle vague de croissance de meilleure qualité, ou simplement le point culminant avant que la réalité ne reprenne ses droits.

Les cotations du jour :

Indice du dollar : 100,183

: 100,183 Or: 4 089 USD

Pétrole brut (BRENT ) : 64,10 USD (WTI) 59,80 USD

(BRENT : 64,10 USD (WTI) 59,80 USD Taux US 10 ans : 4,1%

10 ans 4,1% BITCOIN: 91 255 USD

Dans l'actualité des entreprises :

• Walmart a relevé ses prévisions annuelles et annoncé son passage au Nasdaq, grâce à de solides ventes en ligne malgré un contexte consommateur difficile.

• Abbott va acquérir Exact sciences pour jusqu'à 23 MdsUSD afin de se développer dans le diagnostic du cancer, en ajoutant Cologuard et Oncotype DX à son portefeuille.

• Verizon envisage de supprimer plus de 13 000 postes et de franchiser de nombreux magasins afin de réduire les coûts et renforcer sa compétitivité.

• Meta a été condamnée par un tribunal espagnol à verser 550 MUSD à des médias numériques pour avantages publicitaires déloyaux et violations de la vie privée.

• Kkr a lancé une levée de 15 MdsUSD pour son cinquième fonds asiatique de private equity, ciblant la santé et les services financiers.

• Exxon mobil va acquérir 40% du gazoduc Bahia NGL d'Enterprise products et contribuer à augmenter sa capacité pour répondre à la hausse de production dans le bassin permien.

• Nvidia a dépassé les attentes et dissipé les craintes de bulle IA, entraînant une hausse de son action et des valeurs technologiques mondiales.

• Ibm et Cisco ont présenté un plan visant à interconnecter des ordinateurs quantiques sur longue distance d'ici 2030 pour préparer l'internet quantique.

• Transunion indique que 42% des consommateurs américains utiliseront des cartes de crédit durant la saison hivernale, contre 38% l'an dernier, l'inflation restant un sujet majeur.

• Palo alto networks va acquérir Chronosphere pour 3,35 MdsUSD afin de renforcer ses offres de cybersécurité dopées à l'IA, et relève ses prévisions de revenus et bénéfices.

• Warner music group, Universal music et Sony music ont signé des accords de licences avec la startup IA Klay ; Warner a aussi réglé un litige avec Udio et prépare une plateforme commune de contenus musicaux IA pour 2026.

• Prothena présentera son programme TDP-43 Cytope® lors de la conférence Neuroscience 2025.

• Edenred s'est associée à Tesla pour intégrer des Superchargers dans son réseau européen de mobilité électrique.

• Senior a relevé ses prévisions annuelles grâce à une forte demande dans l'aérospatiale et la défense, malgré des tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement.

• Les États-Unis pourraient retarder les droits de douane proposés par Trump sur les semi-conducteurs afin d'éviter les tensions avec la Chine, tout en autorisant les exportations de Nvidia vers des entreprises IA en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

• Google a ouvert son plus grand centre d'ingénierie matériel IA hors des États-Unis, à Taïwan, renforçant sa chaîne d'approvisionnement et ses liens avec l'île.

• Les États-Unis ont approuvé une vente de 93 MUSD de matériel Rtx et Nvidia pour l'exportation de microprocesseurs IA vers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

• Google a également inauguré son plus grand centre matériel IA à Taïwan, consolidant encore ses capacités régionales.

• Lockheed martin va fournir des munitions Javelin et Excalibur à l'Inde, relançant la coopération militaire après un différend commercial.

• Les emprunts liés à l'IA et les inquiétudes sur le crédit privé poussent les investisseurs à se détourner des obligations investment-grade, ce qui pourrait augmenter les coûts de financement des entreprises.

• Larry Summers a démissionné de ses fonctions chez Openai et Harvard après un examen des liens avec Jeffrey Epstein.

• Netflix a assuré Warner bros. discovery qu'elle maintiendrait les sorties cinéma en cas d'acquisition, selon Bloomberg.

• Amkor a vu son action progresser après avoir été désigné par Nvidia comme partenaire dans des efforts d'emballage de puces aux États-Unis.

• Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé 270 MdsUSD de nouveaux accords, incluant des achats de puces Nvidia par Humain et des projets conjoints de centres de données avec Xai.

• Des chercheurs américains, après analyse de plus de 135 000 cas, ont identifié des prédicteurs de réponse aux traitements GLP-1 comme Wegovy et Zepbound, ouvrant la voie à une médecine personnalisée de l'obésité.

• Firstenergy a été condamnée à verser plus de 250 MUSD en pénalités et remboursements pour avoir détourné des fonds clients dans un scandale de corruption dans l'Ohio.

Recommandations des analystes :

• Apollo global management — Morgan Stanley rehausse à overweight depuis equalweight et relève le cours cible de 151 USD à 180 USD.

• Eversource energy — Mizuho Securities abaisse à neutral depuis outperform et réduit le cours cible de 81 USD à 68 USD.

• Globant — Jefferies abaisse à hold depuis buy et réduit le cours cible de 80 USD à 61 USD.

• Jack henry & associates — Raymond James relève à strong buy depuis market perform avec un cours cible de 198 USD.

• Marketaxess holdings — Morgan Stanley abaisse à market weight depuis overweight et réduit le cours cible de 247 USD à 209 USD.

• Nasdaq — Morgan Stanley relève à overweight depuis equalweight et porte le cours cible de 97 USD à 110 USD.

• Range resources — Gerdes Energy Research LLC abaisse à neutral depuis buy avec un cours cible de 43 USD.

• Circle internet group — President Capital Management Corp maintient son conseil d'achat et réduit le cours cible de 229 USD à 136 USD.

• Dycom industries — D.A. Davidson maintient son conseil d'achat et porte le cours cible de 300 USD à 390 USD.

• Nvidia — Baird maintient sa recommandation outperform et porte le cours cible de 225 USD à 275 USD.

• Valvoline — JP Morgan maintient sa recommandation neutre et abaisse le cours cible de 38 USD à 30 USD.