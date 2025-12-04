Wall Street : la tendance devient plus incertaine à la veille de l'inflation PCE

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en ordre dispersé jeudi matin, les dernières statistiques relatives au marché du travail ayant dressé un tableau toujours mitigé de l'économie en attendant la parution, demain, de données cruciales concernant l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats "futures" sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de leur point d'équilibre, laissant entrevoir un début de séance pour le moins incertain.



Le Département du Travail a annoncé ce matin avoir enregistré 191 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 24 novembre, un chiffre en repli de 27 000 par rapport à la semaine précédente, soit leur niveau le plus faible depuis septembre 2022.



La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme plus représentative de la tendance de fond - ressort quant à elle en repli de 9 500 à 214 750, ce qui témoigne a priori de la résistance de l'emploi.



Sauf qu'une enquête distincte des consultants de Challenger, Gray & Christmas montre, elle, que le nombre prévu de licenciements par les sociétés américaines a atteint 71 321 en novembre, soit une hausse de 24% sur un an.



Il s'agit d'un plus haut de trois ans pour cette période de l'année.



Ces données contradictoires alimentent un certain flou concernant la dynamisme de l'activité Outre-Atlantique, d'autant que les intervenants ne disposent plus des données officielles mensuelles publiées par le Département du Travail depuis le "shutdown" qui a frappé les administrations fédérales cet automne.



Si les plus optimistes veulent voir dans les dernières statistiques les signes d'un "atterrissage en douceur" de la croissance susceptible de motiver de nouvelles baisses de taux de la part de la Fed, certains estiment que ces chiffres témoignent de l'émergence d'une économie en forme de "K", où cohabiteraient boom des dépenses liées à l'IA et signes de récession.



"La "K-economy" évoque une économie américaine à deux vitesses, avec l'IA qui flambe et le reste de l'économie qui souffre", rappellent les équipes de Dorval Asset Management.



Afin de se rassurer, les investisseurs scruteront avec grand intérêt a parution, demain, de l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui revêtira une importance capitale à moins d'une semaine des décisions de politique monétaire de l'institution.



Ces chiffres sont d'autant plus attendus que ceux publiés ces derniers mois avaient montré une persistance des prix élevés du fait de l'impact des nouveaux droits de douane décidés par l'administration Trump.



Côté résultats, Salesforce est attendu en hausse de 2% après avoir relevé, à l'occasion de l'annonce de ses résultats trimestriels, ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en raison du dynamisme de ses activités dans l'IA agentique.