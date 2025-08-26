Wall Street : la tendance plombée par la polémique autour de la Fed

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin, les investisseurs s'inquiétant des répercussions de la polémique entourant le brusque limogeage de Lisa Cook, une gouverneure de la Fed réputée proche de Jerome Powell, le président de l'institution, un licenciement qui semble de nature à remettre en cause l'indépendance de la banque centrale américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains perdent autour de 0,1%, signalant une poursuite de la consolidation entamée la veille.



Dans une lettre rendue publique hier soir, Donald Trump a affirmé qu'il disposait des 'éléments suffisants' en vue de démettre la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook de ses fonctions, annonçant son départ 'avec effet immédiat'.



Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles Cook aurait contracté en 2021 - c'est-à-dire avant son entrée à la Fed - deux prêts immobiliers déclarés comme 'résidence principale' pour des biens pourtant différents, et ce à seulement deux semaines d'intervalle.



Dans un communiqué diffusé dans la nuit, Cook a formellement contesté ce choix, affirmant qu'elle ne quitterait pas son poste pas pour la simple raison que le président américain ne disposait d'aucune autorité pour la faire partir.



L'épisode pourrait donc rapidement se transformer en un test majeur pour les marchés financiers, en posant la question de la capacité du président à révoquer des responsables d'agences gouvernementales censées être indépendantes.



'La stratégie est on ne peut plus claire: forcer un assouplissement monétaire rapide en poussant les membres récalcitrants à la démission', commente Thomas Giudici, le responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion.



Si la révocation de Cook devait être validée, Trump disposerait cependant d'un siège supplémentaire à pourvoir au sein du conseil des gouverneurs de la Fed, qui compte au total sept membres.



Suite à la récente nomination de Stephen Miran, l'un de ses proches conseillers, et dans un contexte où les gouverneurs Christopher Waller et Michelle Bowman ont voté en faveur d'une baisse de taux lors de la réunion de juillet, cette recomposition accroîtrait les chances de voir émerger une majorité plus accommodante au sein de la banque centrale.



Les investisseurs craignent néanmoins que la multiplication des scandales politiques, après le récent renvoi immédiat de la responsable des statistiques du BLS (Bureau of Labor Statistics), accusée d'avoir manipulé les chiffres de l'emploi, viennent accroître la probabilité d'une erreur en matière de politique monétaire et créer un mouvement de défiance des marchés.



Ces multiples signaux d'alarme favorisent d'ailleurs la poursuite du repli du marché obligataire, ce qui fait remonter le rendement des Treasuries à dix ans à près de 4,28%, ce qui montre que les investisseurs évitent les obligations du Trésor.



Avec les remous autour de la Fed, le dollar se replie face à l'euro, qui en profite pour revenir en direction de 1,1640.



En dépit de la faiblesse du dollar, les cours du brut repartent à la baisse après leur rebond de la semaine passée, le WTI texan lâchant actuellement 1,6% à 63,7 dollars.

