Wall Street : la trajectoire des taux de la Fed commence à inquiéter

Déjà fortement bousculée hier, la Bourse de New York devrait à nouveau se trouver chahutée vendredi, les investisseurs semblant de plus en plus redouter que la Réserve fédérale ne baisse pas ses taux, comme prévu, le mois prochain.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains perdent entre 0,4% et 1,6%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Les investisseurs ont dû faire face, au cours des derniers jours, à un durcissement du discours de plusieurs gouverneurs de la Réserve fédérale qui sont venus tempérer les anticipations d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de l'institution et accentuer la nervosité de marchés déjà mis à mal par les errements concernant la valorisation élevée des marchés d'actions.



A ce sujet, de nombreux responsables de la Fed ont soufflé le chaud et le froid sur la question, à commencer par la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, qui a indiqué qu'elle gardait 'l'esprit ouvert' en vue de la réunion de décembre.



Quant à la président de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, elle a souligné que l'inflation restait 'persistante' et qu'il était 'crucial' de ramener l'inflation à 2% pour garantir la crédibilité de la banque centrale.



Enfin, le président de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, a ajouté qu'il fallait 'avancer avec prudence', estimant que 'la marge pour un assouplissement supplémentaire était limitée.



Toutes ces déclarations sont venues conforter le message moins accommodant que Jerome Powell, le patron de la Fed, avait livré le mois dernier en jugeant qu'une nouvelle baisse de taux en décembre était loin d'être acquise.



S'il est certain que la prochaine décision de la Fed dépendra beaucoup des nombreuses données économiques qui vont paraître avec la fin du 'shutdown' et la réouverture des administrations fédérales, ce contexte d'incertitudes sur l'orientation de la politique monétaire fait que la probabilité d'une réduction du loyer de l'argent de 25 points de base est retombée à 53% contre une probabilité de plus de 94% il y a un mois selon l'outil FedWatch.



Autre grand risque à venir, la publication trimestrielle de Nvidia, le géant des puces dédiées à l'IA, pourrait donner lieu à des prévisions de résultats inférieures aux attentes du marché.



'Si la Réserve fédérale ne réduisait pas les taux comme prévu ou si les investissements massifs dans l'intelligence artificielle ne généraient pas les rendements escomptés, les marchés boursiers américains, déjà très valorisés, pourraient être sous pression', avertit Vincenzo Vedda, le directeur des investissements chez DWS.



A l'inverse, si la Réserve fédérale procédait comme prévu à une baisse de taux le mois prochain et si Nvidia parvenait à maintenir son hypercroissance, les marchés pourraient reprendre leur trajectoire ascendante.



'Nous pensons que les résultats de Nvidia vont apporter une nouvelle validation importante témoignant de la révolution actuelle liée à l'IA et qu'ils constitueront un catalyseur positif pour les valeurs technologiques d'ici à la fin de l'année en montrant que les investisseurs sous-estiment encore l'ampleur et l'importance et investissements dans le domaine', assure de son côté Dan Ives, analyste chez Wedbush.



Au terme de cette nouvelle semaine agitée, les indices américains se dirigent vers des replis hebdomadaires relativement limités, compris entre 1% pour le Dow Jones et 0,6% pour le Nasdaq, au vu des enjeux du moment.

