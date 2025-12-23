Wall Street : la vigueur de la croissance ne fait pas dérailler le rally de Noël

Wall Street semble bien partie pour aligner une quatrième séance de hausse d'affilée mardi, les investisseurs semblant vouloir passer outre les craintes suscitées par la vigueur de la croissance économique qui pourrait conduire la Fed à lever le pied dans son cycle de détente monétaire.



A 11h00 (heure de New York), l'indice Dow Jones gagne 0,1% à 48 431,3 points, le S&P 500 prend 0,2% à 6 894,5 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,3% à 23 491,1 points.



Les marchés d'actions américains avaient ouvert la séance sur une note de faiblesse suite à la publication, tôt ce matin, des solides chiffres de la croissance au 3ème trimestre, qui ont provoqué un bref mouvement baissier avant que la cote ne se reprenne.



Le produit intérieur brut (PIB) s'est accru de 4,3% en rythme annualisé sur la période allant de juillet à septembre, selon la toute première estimation du Département du Commerce, après une augmentation de 3,8% au 2ème trimestre, là où les analystes s'attendaient plutôt à un ralentissement de la croissance, autour de 3,2%.



Ces bons chiffres semblent plaider en faveur d'une pause dans le cycle de détente monétaire orchestrée depuis plusieurs mois par la Réserve fédérale, contrairement aux chiffres rassurants de l'inflation de la semaine dernière qui paraissaient la voie à de nouvelles baisses de taux.



Mais l'indice de confiance du consommateur du Conference Board s'est encore dégradé au mois de décembre, et à un rythme plus prononcé qu'attendu, ce qui est venu apaiser les craintes des investisseurs redoutant un élan trop expansionniste.



Parallèlement, le repli plus marqué que prévu des commandes de biens durables, qui ont reculé de 2,2% en octobre, alors que les économistes attendaient un repli de l'ordre de 1,5%, tendent à confirmer le scénario d'une activité ni trop solide, ni trop faible, suivant le modèle des "goldilocks" privilégié par les investisseurs et la Fed.



Au point de vue volatilité, l'indice du CBOE recule de 2,7% à 13,7 points.



Les volumes d'échanges pourraient se faire de plus en plus faibles au cours de la séance puisque Wall Street fermera à la mi-journée demain pour rester toute la journée de jeudi pour les festivités de Noël.



Certains observateurs commencent par ailleurs à s'inquiéter de la situation sur le marché des taux, où les récents développements racontent une toute histoire concernant les anticipations d'assouplissement monétaire des investisseurs.



Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'emprunt à 10 ans, référence absolue de son univers, s'établit à presque 4,18% alors qu'il ressortait en-dessous du seuil des 4% il y a encore deux mois.



L'or poursuit tranquillement son ascension et gagne 0,3% à 4 483.2 dollars l'once après avoir établi de nouveaux pics, une situation là encore assez inhabituelle sachant que les marchés d'actions n'évoluent qu'à quelques points de pourcentage de leurs plus hauts historiques et que le métal précieux constitue habituellement une valeur refuge.