Wall Street : le 'buy the dips' fonctionné, doublé record pour le Nasdaq et zénith égalé sur S&P500

Publié le 08/08/2025 à 23:56

C'est bien un nouveau 'V-bottom' qui se confirme à Wall Street, avec 4 séances de hausse sur 4 pour le Nasdaq (+3,8% hebdo) et le S&P500 (+2,5% hebdo).

Le Nasdaq-100 (+0,95% à 23.611) et le 'Composite (+1% à 21.450), c'est un second record absolu de clôture... et aujourd'hui, les 2 indices nous offrent en bonus un doublé 'intraday/clôture'.

Le S&P500 égale au centième de point près son record de clôture des 6.389,5 du 28 juillet, après avoir renoué en séance avec les 6.400.

Il n'en va pas de même pour le Dow Jones qui n'a progressé qu'à 3 reprises pour un gain cumulé de +1,5%, insuffisant pour effacer les lourdes pertes de la semaine passée.



C'est vraiment un marché à 2 vitesses, avec des 'industrielles' plombées par le ralentissement de l'activité, et les 'technos' tirées par une poignées de locomotives lancées à plein régime, et qui affichent chaque jour des valorisations toujours plus stratosphériques.





Parmi les 'titans' à plus de 3.000Mds$ de 'capi', Apple faisait figure de 'valeur oubliée'... ou plutôt, les investisseurs se méfiaient de l'impact des droits de douane pour des smartphones importés d'Inde ou de Chine.



Apple a bondi de 4,2% ce vendredi (après +3,5% la veille) et s'envole de +13,3% en hebdo, sa plus forte progression hebdomadaire depuis le 2ème trimestre 2020.

Tim Cook a annoncé depuis le bureau ovale qu'Apple investirait 100Mds$ supplémentaires aux États-Unis, en plus de 500 déjà programmés, soit 600Mds$ au cours des 4 prochaines années.

A noter que Micron s'est réveillé avec +6,3% et l'inévitable Palantir (+2,5%) a pulvérisé un nouveau record absolu.



Alors que les flux sont irrésistiblement aspirés à plus de 70% par les 10 'stars' de 'l'I.A' et des semiconducteurs, les commentateurs continuent de souligner l'optimisme des investisseurs concernant de 'potentielles baisses des taux d'intérêt'... argument qui nous a été servi à 100 reprises sur les 110 dernières séances de hausse.



Le retour de l'appétit pour le risque pèse sur les rendements obligataires qui se retendent : +3Pts sur le '10 ans' à 4,283%, +4Pts sur le '30 ans' à 4,852%, +2,5Pts sur le '2 ans' vers 3,7600%.





La semaine qui s'achève voit le rendement du '10 ans' US se retendre de +6Pts, ce qui n'a pas bénéficié au billet vert qui perd plus de -2% face à l'euro, dans un contexte d'anticipation des baisses de taux aux Etats-Unis.



D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'un assouplissement de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale le 17 septembre est désormais évaluée à plus de 91%.



Les marchés ont digéré avec célérité les rumeurs évoquant la nomination de Christopher Waller, un membre de la Fed favorable aux baisses de taux, pour succéder à Jerome Powell à la tête de l'institution en mai 2026.



'Peut-être parce qu'ils craignent une période de double présidence de la Fed avec des communications officielles de la Fed et de Jerome Powell qui seraient parasitées par Christopher Waller', expliquent les équipes d'IG France.



L'annonce de la nomination de Stephen Miran, le conseiller économique de Donald Trump, en remplacement de la gouverneure démissionnaire de la Fed Adriana Kugler a suscité peu de réactions.