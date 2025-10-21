Après un élan d'optimisme en début de semaine, les contrats à terme sur les actions américaines se sont stabilisés mardi matin, signe que les investisseurs préfèrent reprendre leur souffle avant la prochaine salve de publications de résultats. Le timing n'a rien d'étonnant : la saison des résultats du troisième trimestre bat désormais son plein, et les grands noms (Tesla, Ibm, Procter & Gamble, Intel et Ford) s'apprêtent à dévoiler leurs chiffres. Les opérateurs de marché, eux, hésitent encore entre euphorie et prudence.

L'humeur des marchés semble plus changeante que jamais. Lundi, l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et l'apaisement des inquiétudes sur les banques régionales ont propulsé tous les grands indices américains de plus de 1%. Il y a à peine quatre jours, la panique dominait : craintes de tensions de crédit, inflation persistante et nervosité géopolitique poussaient les investisseurs vers les valeurs refuges. Puis, au fil du week-end, le goût du risque est revenu, nourri par les signaux rassurants venus de Washington et de Pékin.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a estimé que la fermeture partielle du gouvernement pourrait bientôt se terminer. Une perspective bienvenue, même si le mot "bientôt" reste plutôt vague. Dans le même temps, le président Trump a adopté un ton inhabituellement conciliant envers la Chine, exprimant sa confiance dans la conclusion d'un "accord équitable" avec Xi Jinping. Les marchés, toujours prompts à déceler la moindre lueur d'espoir, y ont vu une raison suffisante pour se repositionner à l'achat.

L'optimisme s'est propagé jusqu'en Asie. Les places asiatiques ont poursuivi leur progression, menées par le Kospi sud-coréen et le ChiNext chinois, riche en valeurs technologiques. L'Europe a suivi, plus timidement. Les rendements obligataires américains et européens ont légèrement reculé, les tensions géopolitiques s'étant apaisées, tandis que le dollar s'est raffermi dans ce que certains traders décrivent comme un "relief rally" (Rally de soulagement). L'or, lui, a cédé un peu de terrain depuis ses records : mais à 4 200 USD l'once, rares sont ceux qui manquent d'arguments pour en conserver.

Les prix du pétrole, en revanche, demeurent faibles. Malgré une légère hausse, le baril de brut se négocie toujours autour de 61 USD, alors que les signes d'un excédent mondial d'offre s'accumulent.

La saison des résultats, elle, reste un exercice de communication très sélectif. Les entreprises mettent en avant des bénéfices "ajustés" qui excluent souvent les déconvenues du trimestre, tandis que les analystes s'empressent de qualifier de "rassurantes" des performances parfois décevantes. Pourtant, cette semaine, les chiffres publiés auront un poids particulier. Les investisseurs ne se contenteront pas de juger les écarts par rapport aux prévisions : ils scruteront aussi la capacité des groupes à préserver leurs marges dans une économie encore marquée par les séquelles de l'inflation.

Les premiers résultats laissent entrevoir une certaine résilience. Les assureurs santé s'en sortent bien : le bon rapport d'Elevance a dopé Unitedhealth et Humana avant l'ouverture de Wall Street. General Motors a relevé ses prévisions annuelles, misant sur un allègement des tarifs douaniers, tandis que Coca-cola a affiché une demande stable pour ses sodas. Mais tout n'est pas rose : Northrop Grumman a revu à la baisse ses perspectives de ventes, et les banques régionales restent sous étroite surveillance pour d'éventuels signes de fragilité cachée.

Sur le front macroéconomique, peu d'annonces majeures sont attendues aux États-Unis, sinon un discours du banquier central Christopher Waller.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98 940

98 940 Or: 4 202 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 61,39 USD (WTI) 57,44 USD

BRENT : 61,39 USD (WTI) 57,44 USD États-Unis 10 ans: 3,97%

10 ans: 3,97% BITCOIN: 108 647 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Philip Morris a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour 2025 à 7,46-7,56 USD après une forte croissance au troisième trimestre, tirée par les produits sans fumée, avec un BPA en hausse de 17,3% et un chiffre d'affaires en hausse de 9,4%.

Eos Energy et Talen Energy ont annoncé une collaboration stratégique pour développer plusieurs projets de stockage d'énergie soutenant l'infrastructure d'intelligence artificielle en Pennsylvanie.

Galp est en pourparlers avancés pour vendre une participation de 40% dans son champ namibien de Mopane et prévoit de choisir un partenaire d'ici la fin de l'année afin d'accélérer le développement.

Mastercard investira 250 millions d'euros dans trois centres de données français et lancera de nouveaux programmes pour soutenir les PME et les start-ups européennes.

La société 3M a relevé ses prévisions de bénéfices et de marges pour 2025 après un troisième trimestre solide, soulignant l'amélioration de ses performances opérationnelles et un BPA de 2,19 dollars.

Halliburton a dépassé les prévisions de bénéfices ajustés pour le troisième trimestre avec un BPA de 0,58 USD, malgré une baisse de 2% de son chiffre d'affaires, grâce à une activité stable en Amérique du Nord et à des efforts de réduction des coûts.

Lockheed Martin a remporté un contrat de 233 MUSD pour fournir des systèmes infrarouges IRST21 Block II à l'armée de l'air américaine et à la garde nationale aérienne.

Coca-cola a annoncé une hausse de 6% de son BPA au troisième trimestre et une croissance de 5% de son chiffre d'affaires, grâce à une tarification solide et à des ventes organiques sur les principaux marchés mondiaux.

Equifax a enregistré une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la demande de services de vérification de crédit et de revenus ayant augmenté avec l'intensification des activités de prêt.

Lockheed Martin a relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année à 22,15-22,35 dollars, grâce à de solides résultats au troisième trimestre et à une demande robuste dans la plupart des segments d'activité.

General Motors a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année malgré une baisse de 56,6 % de son bénéfice net au troisième trimestre, invoquant un impact des droits de douane inférieur aux prévisions et la résilience des ventes de voitures aux États-Unis.

RTX a revu à la hausse ses prévisions pour 2025, la forte demande dans ses divisions défense et aérospatiale ayant compensé les pressions tarifaires persistantes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 12% au troisième trimestre.

Genuine Parts a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année en raison des coûts de restructuration et de la faiblesse de la demande, mais a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à la hausse des ventes.

Atlassian a finalisé l'acquisition de The Browser Company of New York.

PACCAR a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, avec 6,67 MdsUSD, grâce aux excellentes performances de ses divisions pièces détachées et services financiers.

Elevance Health a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre avec un BPA ajusté de 6,03 dollars, grâce à la maîtrise des coûts médicaux, et a réaffirmé ses perspectives pour 2025.

GE Aerospace a relevé ses prévisions de bénéfice par action pour 2025 à 6,00-6,20 dollars après des résultats solides au troisième trimestre, tirés par la demande de moteurs et de services commerciaux.

Accenture et AWS ont élargi leur collaboration afin d'accélérer la modernisation de l'IA et du cloud pour les organismes de service public.

Quest Diagnostics a relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour 2025 après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre grâce à une forte demande de tests diagnostiques.

Mueller Industries a annoncé une hausse de ses ventes au troisième trimestre grâce à la hausse des prix de vente, malgré la pression exercée par le ralentissement du marché résidentiel et l'afflux d'importations.

Pentair a dépassé les estimations du troisième trimestre et a relevé ses prévisions annuelles, soutenu par une forte demande dans les segments industriel et des piscines.

Northrop Grumman a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, mais a revu à la baisse ses prévisions de ventes en raison de la demande continue dans le secteur de la défense et des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement.

CenterPoint Energy vend sa division gaz naturel de l'Ohio à National Fuel Gas pour 2,62 MdsUSD afin de se concentrer sur ses activités réglementées dans d'autres États.

Danaher a dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre grâce à la demande soutenue dans les domaines du diagnostic et du biotraitement, réaffirmant ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année.

Shawbrook prévoit une introduction en bourse à Londres en novembre, avec une valorisation potentielle pouvant atteindre 2 milliards de livres sterling, afin de soutenir ses projets de croissance dans le domaine de la banque numérique.

Coinbase a acquis Echo, une plateforme de levée de fonds en chaîne, pour environ 375 MUSD afin d'étendre ses capacités en matière de crypto-finance.

KKR et Quadrantis Capital vont acquérir des participations minoritaires dans Peak Re, Prudential Financial se retirant de la réassurance.

ASE Technology et Analog Devices ont annoncé une collaboration stratégique, comprenant l'acquisition de l'usine malaisienne d'ADI afin de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Goldman Sachs a lancé une équipe de gestion de patrimoine privé onshore en Arabie saoudite afin d'étendre sa présence dans la région.

Recommandations des analystes :