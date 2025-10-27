Wall Street : le commerce en soutien, en attendant la Fed et les résultats

Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin dans un climat qui demeure à l'optimisme au vu des dernières avancées dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale et d'une semaine chargée en résultats d'entreprises, dont ceux des géants du secteur technologique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 prennent entre 0,5% et 1,2%, annonçant une poursuite du mouvement haussier de la semaine passée.



Les principaux indices new-yorkais avaient fini la semaine écoulée sur un nouveau florilège de records et la tendance haussière pourrait être renforcée cette semaine si les commentaires de la Fed devaient conforter le sentiment selon laquelle la banque centrale devrait poursuivre son soutien à la croissance.



La perspective d'une politique plus accommodante de la part de la banque centrale américaine a très largement contribué au rally des marchés d'actions ces derniers mois.



A la suite des chiffres de l'inflation plutôt rassurants parus vendredi dernier, les investisseurs s'attendent avec une probabilité de quasiment 97% à ce que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base mercredi.



Les marchés attendent aussi de très nombreux résultats de sociétés, en particulier dans le compartiment de la 'tech', où Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta publieront leurs comptes cette semaine.



Au total, ce sont 175 composantes du S&P 500 - dont 11 sociétés appartenant au Dow 30 dont Boeing, Merck et Chevron - qui feront état de leurs performances de 3ème trimestre au cours des jours qui viennent.



Sur les 29% des entreprises du S&P qui ont publié leurs comptes avant ce lundi, 87% ont dégagé des profits supérieurs aux attentes, une chiffre très supérieur à la moyenne de long terme qui s'établit à 75%.



En attendant, l'optimisme entourant les questions commerciales pourraient bien porter la tendance.



A l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche, des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux première puissances économiques à quelques jours de la rencontre entre Trump et Xi, prévue jeudi.



Pour les analystes de SG, qui considèrent cette semaine comme la 'plus importante du 4ème trimestre', les événements de cette semaine devraient permettre d'éclaircir l'horizon des marchés d'actions, ce qui les conduit à envisager un indice S&P 500 à 7300 points dans le courant du premier semestre 2026, soit un potentiel d'appréciation de quelque 7,5%.