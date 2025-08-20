J'ai déjà écrit, plus d'une fois cette semaine, sur le consommateur américain. Trop peut-être, au risque d'épuiser la patience de mes lecteurs. Mais impossible d'échapper à ce thème. Il est le fil conducteur des soubresauts de Wall Street, des hésitations de la Réserve fédérale et même des intrigues géopolitiques européennes. Qu'il s'agisse de rouge à lèvres, de bois de construction ou de cartes graphiques dernier cri, le consommateur reste le pivot central. Et aujourd'hui, son humeur oscille entre ambivalence et lassitude.

Mercredi matin, les marchés à terme new-yorkais évoluaient dans un calme révélateur, à la veille du symposium annuel de la Réserve fédérale à Jackson Hole. Les investisseurs dissèquent les résultats des géants du commerce de détail avec une minutie presque obsessionnelle. Target, dont la santé dépend directement des caprices de la classe moyenne, a confirmé ses prévisions abaissées et a aussitôt été sanctionnée par une chute en préouverture. Estée Lauder, fragilisée par les droits de douane et la demande mondiale, a annoncé des bénéfices inférieurs aux attentes. Seule éclaircie : Lowe's, qui a relevé ses prévisions et frappé un grand coup avec l'acquisition d'un fournisseur de matériaux de construction pour près de 9 milliards de dollars.

Dans ce contexte, les résultats du commerce de détail tiennent moins de l'actualité d'entreprise que de l'oracle public. Ce que les Américains achètent, ou n'achètent pas, envoie le signal le plus clair aux traders, aux décideurs politiques et même aux investisseurs étrangers.

Sur le front géopolitique, de nouveaux développements se dessinent. La simple évocation d'un possible accord négocié en Ukraine, à la suite d'une rencontre entre des dirigeants européens et Donald Trump, a suffi à faire chuter les valeurs de défense européennes, les investisseurs pariant désormais sur une issue proche du conflit.

A Wall Street, les valeurs technologiques ont du plomb dans l'aile. Le Nasdaq a fortement reculé hier, lesté par ses dix plus grandes valeurs technologiques. Nvidia, ancien totem de l'engouement pour l'intelligence artificielle, a perdu 3,5%. Palantir, autre chouchou de l'IA, a plongé de 9%. Le S&P 500 a reculé de 0,6%, un repli concentré sur quelques poids lourds. Le Dow Jones, lui, a sauvé de justesse une petite hausse grâce au bond des actions Home Depot.

Dans ce climat, entre en scène Jerome Powell, président de la Fed. Les responsables des banques centrales se retrouvent chaque mois d'août à Jackson Hole pour un rituel d'augures économiques. Le marché, avide de déchiffrer les intentions de Powell, table désormais sur une baisse des taux en septembre. Mais, en toile de fond, la menace d'une inflation alimentée par les droits de douane laisse à la Fed toute latitude pour adopter un ton restrictif.

Selon les données de LSEG, le marché anticipe une baisse de 0,25 point en septembre avec une probabilité de 85%. Pourtant, les mots de Powell, son ton, son rythme et ses silences, compteront autant que la décision elle-même. Un seul propos plus ferme suffirait à rappeler aux investisseurs que l'inflation et les droits de douane planent toujours, tels des épées de Damoclès.

La politique, inévitablement, s'est immiscée. Sur Truth Social, Donald Trump a accusé Powell d'être "nuisible" et affirmé qu'"il n'y a pas d'inflation".

En arrière-plan, l'industrie des semi-conducteurs, longtemps moteur désigné de la reprise, traverse sa propre turbulence. Des informations selon lesquelles l'administration envisagerait de prendre des participations dans des fabricants de puces en échange de subventions ont ébranlé le marché. Nvidia, AMD et Intel ont reculé en début de séance, freinées par la perspective d'une intervention de l'État.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 97,970

: 97,970 Or: 3 340 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,41 USD (WTI) 62,45 USD

BRENT : 66,41 USD (WTI) 62,45 USD États-Unis 10 ans: 4,27%

10 ans: 4,27% BITCOIN: 113 700 USD

Actualités des entreprises :

Analog Devices a annoncé une hausse de 30% de son bénéfice par action ajusté au troisième trimestre, à 2,05 dollars, grâce à une croissance de 25% de son chiffre d'affaires, soutenue par des gains à deux chiffres sur tous les marchés finaux et des marges plus élevées.

Target a nommé Michael Fiddelke au poste de PDG. Il succédera à Brian Cornell en février 2026, dans le cadre des efforts continus visant à inverser une baisse prolongée des ventes.

Lowe's a annoncé l'acquisition de Foundation Building Materials pour 8,8 MdsUSD, dans le but d'élargir son offre aux clients professionnels et de renforcer sa stratégie " Total Home ".

Alaska Airlines et Bank of America ont lancé une nouvelle carte de crédit haut de gamme, l'Atmos Rewards Summit Visa Infinite, destinée aux voyageurs internationaux.

Hertz s'est associé à Amazon Autos pour vendre des véhicules d'occasion en ligne, élargissant ainsi sa présence dans le commerce de détail numérique.

Estée Lauder a publié des résultats mitigés pour l'exercice 2025 et des prévisions de bénéfices inférieures aux attentes pour l'exercice 2026, invoquant des efforts de restructuration et une perte de 100 MUSD due aux droits de douane.

TJX a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la vigueur de la demande dans le secteur de la vente au détail à prix réduits, avec un BPA et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations au deuxième trimestre.

InCommodities, soutenu par Goldman Sachs, a nommé Rich Brockmeyer au poste de PDG pour l'Amérique du Nord afin de mener une expansion agressive aux États-Unis dans le domaine du négoce d'énergie.

Dayforce est en pourparlers avancés pour être racheté par Thoma Bravo pour 70 dollars par action, dans le cadre d'une transaction évaluée à 11,2 MdsUSD.

Baidu a annoncé une baisse de 3,6% de son chiffre d'affaires en raison d'une baisse de 15% de ses revenus publicitaires, mais la croissance du cloud AI et une augmentation de 33% de ses bénéfices ont permis de compenser en partie cette faiblesse.

JPMorgan et MUFG sont sur le point de conclure un accord de prêt de 22 MdsUSD pour financer un campus Vantage Data Centers au Texas, soutenu par Silver Lake et DigitalBridge.

TinyFish, une start-up spécialisée dans les agents IA, a levé 47 MUSD lors d'un tour de table de série A mené par ICONIQ Capital afin de développer sa technologie d'automatisation web pour les entreprises.

Amazon prévoit de faire passer ses tablettes Fire au système d'exploitation Android dans le cadre d'un changement stratégique majeur visant à améliorer la compatibilité et à attirer davantage de consommateurs et de développeurs.

McDonald's va réduire le prix de huit menus combinés et lancer de nouvelles offres à 5 et 8 dollars après avoir conclu des accords avec ses franchisés.

Les actions de The Home Depot ont fluctué après avoir annoncé une croissance de ses ventes tirée par la demande dans le secteur immobilier, mais inférieure aux estimations trimestrielles.

CSX subit la pression d'Ancora Holdings pour une fusion ou un changement de PDG dans un contexte de bouleversements dans le secteur.

