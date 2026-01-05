Wall Street : le dossier vénézuélien sans effet, le Dow au plus haut

Wall Street prend le chemin de la hausse lundi, la bonne tenue des valeurs cycliques l'emportant largement sur l'incertitude liée à la situation au Venezuela suite au raid mené par les Etats-Unis contre le président Nicolas Maduro durant le week-end.

En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 1,5% à 49 134,5 points, après avoir établi un nouveau record absolu au-delà de 49 140,6 points, ce qui l'amène à environ 1,7% du seuil psychologique des 50 000 points.



Le S&P 500 prend quand à lui 0,6% à 6 916,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,8% à 23 432.6 points.



Pour l'instant, les marchés ne tiennent absolument pas compte de l'attaque conduite samedi par Washington contre le Venezuela, qui n'a strictement aucun impact sur les principaux indices boursiers new-yorkais.



"Il y a zéro retombée des événements du week-end", constate un trader. "Au final, les risques géopolitiques, même d'importance, font souvent long feu, sauf lorsqu'ils ont des répercussions sur le pétrole, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui", ajoute-t-il.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,8% à 58,3 dollars suite à ces développements.



Les analystes font remarquer que le pays possède, certes, les plus grandes réserves de pétrole brut au monde, mais n'anticipent pas pour autant d'augmentation rapide de ses capacités, de ses niveaux de production ou de son offre au vu de l'état dégradé de ses infrastructures énergétiques.



"On voit que même lors du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui dure pourtant depuis longtemps et qui n'est toujours pas réglé, l'impact au niveau des marchés avait été beaucoup plus court que ce que l'on pouvait imaginer", rappelle le trader.



Signe de cet effet neutre ou presque, l'indice de volatilité VIX du CBOE se tend à peine de 1,5% à 14,7.



Le début de séance a également été marqué par la publication d'indicateurs qui dont la teneur n'a pas marqué non plus les esprits.



A 47,9, l'indice ISM manufacturier américain s'inscrit en effet en léger recul par rapport à son niveau de 48,2 observé le mois précédent. A titre de comparaison, les économistes de Jefferies indiquait l'attendre à 48,0 pour le mois écoulé.



Au niveau sectoriel, les valeurs les plus recherchées sont les financières (+2,8%), l'énergie (+2,5%) et la consommation non-essentielle (+2,4%), les investisseurs cherchant visiblement à se focaliser sur des titres présentant des fondamentaux solides et des valorisations attractives.



Du côté des valeurs, le spécialiste des puces mobiles Qualcomm s'illustre tout particulièrement (+2%) suite à la présentation lors du CES de Las Vegas d'une nouvelle gamme de processeurs devant servir de véritable "cerveau" pour les robots domestiques ou humanoïdes.

