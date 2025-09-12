Wall Street : le Dow Jones cale, mais le Nasdaq inscrit de nouveaux records

Les marchés d'actions américains marquent une pause vendredi après leurs records de la veille, ce qui n'empêche pas le Nasdaq d'établir de nouveaux plus hauts historiques avec des investisseurs qui continuent de se tourner vers les valeurs technologiques en perspective des prochaines baisses de taux de la Fed.



Vers 11h30 (heure de New York), le Dow Jones recule de 0,4% à 5.910,9 points, le S&P 500 est stable à 6.587,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 22.132,9 points après avoir atteint un nouveau zénith au-delà de 22.150,4 points.



Après avoir traversé une période d'hésitation à la fin août et au début du mois de septembre, Wall Street a enchaîne les sommets dernièrement, les intervenants ayant quasi-systématiquement jugé bon d'opérer des rachats à bon compte lorsque le marché connaissant des accès de faiblesse.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow s'adjuge pour l'instant 1,1%, le S&P gagne 1,6% et le Nasdaq s'adjuge 1,9%.



Les valeurs les plus sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, technologiques en tête, restent particulièrement recherchées en vue de la reprise attendue du cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait réduire le loyer de l'argent mercredi prochain.



'Les perspectives de bénéfices restent solides, tandis que la volatilité et les niveaux des rendements obligataires se tassent. Cela crée un vrai moteur pour les actifs risqués', souligne Scott Chronert, le stratège vedette de Citi.



'L'essor de l'IA et son impact sur la productivité constituent également des facteurs essentiels pour soutenir les fondamentaux', ajoute-t-il.



En témoignant d'une chute de la confiance des consommateurs américains, le seul indicateur du jour est venu accréditer l'hypothèse de prochaines baisses de taux.



L'indice mesurant le moral des ménages de l'Université du Michigan est passé de 58,2 en août à 55,4 en septembre quand les économistes prévoyaient en moyenne un repli moins marqué à 58.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, met en évidence un pessimisme plus particulièrement marqué chez les ménages à revenus faibles et moyens, sur fond d'inquiétudes concernant le marché du travail et l'inflation.



Malgré ce coup de froid, le rendement des Treasuries à dix se tend de nouveau au-delà de 4,08%, tandis que le dollar rebondit, ce qui conduit l'euro à enfoncer le seuil de 1,1720.



Le pétrole se redresse après son vif repli de la veille, le WTI 1,4% à 63,3 dollars et se dirige vers des gains de 2,2% sur la semaine, marquée par un regain des tensions géopolitiques avec les incursions de drones russes sur le territoire polonais.