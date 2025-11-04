Palantir a dépassé les prévisions de bénéfices, mais les actions ont chuté, les investisseurs estimant que cela ne justifie pas sa valorisation exceptionnelle.

Merck a signé un accord de 150 millions de dollars avec Dr. Falk Pharma pour acquérir les droits de développement et de commercialisation du MK-8690, un anticorps anti-CD30.

Eaton n'a pas atteint ses estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse des segments des véhicules et de la mobilité électrique, mais a confirmé l'acquisition de Boyd Corporation pour 9,5 MdsUSD afin d'étendre ses activités dans le domaine des centres de données.

Pfizer a dépassé les estimations du troisième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, grâce aux excellentes performances de son portefeuille hors COVID.

TopBuild a dépassé les attentes pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions pour 2025, grâce à des acquisitions et à la demande en matière de toitures commerciales.

Marathon Petroleum n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre malgré de solides activités de raffinage et a annoncé une augmentation de 10% de son dividende.

Spotify a dépassé les prévisions d'utilisateurs et de revenus pour le troisième trimestre et s'attend à ce que les bénéfices et les utilisateurs mensuels actifs du quatrième trimestre dépassent les attentes des analystes.

Gartner a relevé ses prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les estimations de bénéfices au troisième trimestre, soutenu par les outils d'IA et les rachats d'actions.

Waters a relevé ses prévisions pour 2025 après une forte croissance au troisième trimestre dans les segments pharmaceutique et des instruments.

Ball Corporation a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et a réaffirmé ses prévisions de croissance à deux chiffres du BPA pour 2025.

Le comité de surveillance de Meta a annulé les suppressions de contenu pendant la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires et a appelé à une meilleure planification de l'application des mesures.

Amazon a signé un contrat de 38 MdsUSD avec OpenAI dans le domaine du cloud, marquant une avancée majeure dans sa stratégie en matière d'IA.

Bunge est en pourparlers pour acquérir une participation de 22% dans la société brésilienne Kepler Weber auprès de Trigono Capital.

Alphabet a déposé une demande d'émission d'obligations en plusieurs parties d'une valeur maximale de 17,5 MdsUSD.

Microsoft collabore avec Lambda sur une infrastructure d'IA utilisant des puces Nvidia.

Tesla fait face à l'opposition du fonds souverain norvégien concernant la rémunération d’Elon Musk, estimée à 1 000 MdsUSD, dans un contexte de difficultés opérationnelles.

Starbucks cède le contrôle majoritaire de ses activités en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'une transaction de 4 MdsUSD afin de renouer avec la croissance face à une concurrence locale croissante.

Kimberly-Clark a acquis Kenvue dans le cadre de son expansion stratégique.

Security Bancorp a enregistré une augmentation de 43% de son bénéfice net au troisième trimestre 2025, grâce à l'augmentation du volume des prêts et à la hausse des taux d'intérêt.

Martin Marietta a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de la forte demande en infrastructures, malgré des revenus inférieurs aux estimations pour le troisième trimestre.

Prelude Therapeutics a signé un accord exclusif avec Incyte, recevant 35 MUSD d'avance et des paiements futurs potentiels pouvant atteindre 775 MUSD pour le développement de médicaments contre le cancer.

Marriott a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, grâce à la forte demande dans le secteur des hôtels de luxe.

Zoetis a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande plus faible pour les traitements pour animaux de compagnie, malgré des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations.

Exelon a publié des résultats en hausse au troisième trimestre grâce à l'augmentation des tarifs de l'électricité et a réaffirmé ses prévisions pour 2025.

Global Payments a dépassé les estimations du troisième trimestre grâce aux solides performances de son unité de solutions marchandes et a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Broadridge Financial a plus que doublé son bénéfice trimestriel grâce à la forte croissance de son activité de communication avec les investisseurs.

Uber a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et prévoit une forte demande pendant les fêtes, soutenue par son programme d'adhésion Uber One.

Shopify prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à une demande soutenue pendant les fêtes de fin d'année, malgré les pressions tarifaires.

Stanley Black & Decker a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la hausse des coûts de production, mais a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

Philip Morris International a annoncé un nouveau modèle organisationnel et de nouveaux segments de reporting dans le cadre de sa transition vers un avenir sans tabac.

MPLX et Mara Holdings se sont associés pour construire des campus intégrés de centres de données et d'alimentation électrique dans l'ouest du Texas.

Apollo Global Management a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à de solides résultats provenant de la croissance des actifs et de la création de dette.

Wright Flood, filiale de Brown & Brown, a finalisé l'acquisition de Poulton Associates.

Le PDG de Goldman Sachs a rencontré le vice-Premier ministre chinois, signalant ainsi la poursuite de l'intérêt pour les investissements en Chine.