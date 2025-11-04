Le malaise a commencé par de rares déclarations de la part des mages de Wall Street. Les dirigeants de Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti que les marchés semblaient mûrs pour une "correction". Leur diagnostic rejoint une suspicion croissante : la flambée de l'IA, nourrie d'une logique circulaire où les entreprises investissent dans l'IA dans l'espoir d'en vendre à d'autres qui font la même chose, s'est détachée de la réalité économique.
Palantir Technologies, longtemps chouchou des adeptes de la donnée, a chuté de plus de 7% malgré un chiffre d'affaires record. Inquiets d'une Réserve fédérale plus restrictive et déçus par des résultats jugés simplement "corrects" alors qu'ils espéraient un feu d'artifice, les investisseurs scrutent à nouveau les valorisations et les liens incestueux du secteur de l'IA. Nvidia, Alphabet et Amazon ont également reculé. Quand même les bonnes nouvelles ne parviennent plus à faire grimper les cours, les traders commencent à soupçonner que la fête a dépassé sa limite de crédit.
Pourtant, la santé des entreprises américaines reste solide. Environ 83% des sociétés du S&P 500 ont dépassé les prévisions des analystes ce trimestre, bien au-dessus de la moyenne historique. Mais cet enthousiasme repose sur une base étroite de valeurs technologiques, dont les valorisations dépendent de modèles économiques non éprouvés et d'efficacités encore imaginaires.
Un sentiment d'inquiétude s'installe néanmoins à Wall Street, et les marchés détestent l'incertitude. Or, Washington semble déterminé à en produire en masse. Si la paralysie budgétaire se prolonge au-delà de ce soir, elle établirait un nouveau record, ajoutant un insigne de dysfonctionnement à la plus grande économie du monde. Le Trésor a abaissé ses prévisions d'emprunt, conséquence d'une trésorerie plus fournie : un maigre réconfort alors que le Congrès échoue à voter un budget. Les élections locales à New York, au New Jersey et en Virginie offriront peut-être une diversion, mais peu de réconfort.
Ailleurs, les géants mondiaux des matières premières font preuve d'un pragmatisme plus mesuré. OPEC+ a suspendu son projet d'augmenter la production le trimestre prochain, admettant implicitement que l'offre dépasse déjà la demande. Les prix du pétrole se sont donc assouplis, tandis que l'or reculait alors que les investisseurs débattent d'une éventuelle baisse de taux par la Fed.
Côté entreprises, la saison des résultats touche à sa fin, mais les annonces continuent. BP plc a créé la surprise avec des bénéfices supérieurs aux attentes, tandis que Saudi Aramco a publié un nouveau trimestre de profits colossaux. Nintendo a relevé ses prévisions grâce au succès de sa nouvelle console.
Ce matin, les contrats à terme de Wall Street restaient orientés à la baisse : le Dow Jones cédait 0,6%, le S&P 500 reculait de 1% et le Nasdaq 100 menait la baisse avec un repli plus marqué. Le marché marque une pause, sans toutefois s'éloigner de ses récents sommets. Le Nasdaq 100 a progressé de 0,4% hier, flirtant à nouveau avec le seuil des 26 000 points, tiré vers le haut par un bond de 4% d'Amazon.
La journée est marquée par une nouvelle salve de résultats : AMD, Shopify, Uber, Arista Networks, Amgen et Pfizer.
Sur le front macroéconomique, la banque centrale australienne a maintenu son taux directeur à 3,60%, comme prévu après un regain de pressions inflationnistes. Le durcissement monétaire observé dans plusieurs pays envoie des signaux préoccupants quant aux prochaines décisions de la Fed. Les investisseurs redoutent de plus en plus un report des baisses de taux prévues en décembre. Les marchés à terme en témoignent, tout comme la remontée du rendement américain à dix ans.
Le rapport JOLTS sur l'emploi américain, initialement prévu pour aujourd'hui, ne sera pas publié en raison de la fermeture partielle du gouvernement.
Les cotations du jour:
- Dollar Index : 100,035
- Or: 3 981 USD
- Pétrole brut (BRENT): 63,99 USD (WTI) 60,11 USD
- États-Unis 10 ans: 4,09%
- BITCOIN: 104 070 USD
Actualités des entreprises :
Palantir a dépassé les prévisions de bénéfices, mais les actions ont chuté, les investisseurs estimant que cela ne justifie pas sa valorisation exceptionnelle.
Merck a signé un accord de 150 millions de dollars avec Dr. Falk Pharma pour acquérir les droits de développement et de commercialisation du MK-8690, un anticorps anti-CD30.
Eaton n'a pas atteint ses estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse des segments des véhicules et de la mobilité électrique, mais a confirmé l'acquisition de Boyd Corporation pour 9,5 MdsUSD afin d'étendre ses activités dans le domaine des centres de données.
Pfizer a dépassé les estimations du troisième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, grâce aux excellentes performances de son portefeuille hors COVID.
TopBuild a dépassé les attentes pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions pour 2025, grâce à des acquisitions et à la demande en matière de toitures commerciales.
Marathon Petroleum n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre malgré de solides activités de raffinage et a annoncé une augmentation de 10% de son dividende.
Spotify a dépassé les prévisions d'utilisateurs et de revenus pour le troisième trimestre et s'attend à ce que les bénéfices et les utilisateurs mensuels actifs du quatrième trimestre dépassent les attentes des analystes.
Gartner a relevé ses prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les estimations de bénéfices au troisième trimestre, soutenu par les outils d'IA et les rachats d'actions.
Waters a relevé ses prévisions pour 2025 après une forte croissance au troisième trimestre dans les segments pharmaceutique et des instruments.
Ball Corporation a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et a réaffirmé ses prévisions de croissance à deux chiffres du BPA pour 2025.
Le comité de surveillance de Meta a annulé les suppressions de contenu pendant la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires et a appelé à une meilleure planification de l'application des mesures.
Amazon a signé un contrat de 38 MdsUSD avec OpenAI dans le domaine du cloud, marquant une avancée majeure dans sa stratégie en matière d'IA.
Bunge est en pourparlers pour acquérir une participation de 22% dans la société brésilienne Kepler Weber auprès de Trigono Capital.
Alphabet a déposé une demande d'émission d'obligations en plusieurs parties d'une valeur maximale de 17,5 MdsUSD.
Microsoft collabore avec Lambda sur une infrastructure d'IA utilisant des puces Nvidia.
Tesla fait face à l'opposition du fonds souverain norvégien concernant la rémunération d’Elon Musk, estimée à 1 000 MdsUSD, dans un contexte de difficultés opérationnelles.
Starbucks cède le contrôle majoritaire de ses activités en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'une transaction de 4 MdsUSD afin de renouer avec la croissance face à une concurrence locale croissante.
Kimberly-Clark a acquis Kenvue dans le cadre de son expansion stratégique.
Security Bancorp a enregistré une augmentation de 43% de son bénéfice net au troisième trimestre 2025, grâce à l'augmentation du volume des prêts et à la hausse des taux d'intérêt.
Martin Marietta a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de la forte demande en infrastructures, malgré des revenus inférieurs aux estimations pour le troisième trimestre.
Prelude Therapeutics a signé un accord exclusif avec Incyte, recevant 35 MUSD d'avance et des paiements futurs potentiels pouvant atteindre 775 MUSD pour le développement de médicaments contre le cancer.
Marriott a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, grâce à la forte demande dans le secteur des hôtels de luxe.
Zoetis a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande plus faible pour les traitements pour animaux de compagnie, malgré des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations.
Exelon a publié des résultats en hausse au troisième trimestre grâce à l'augmentation des tarifs de l'électricité et a réaffirmé ses prévisions pour 2025.
Global Payments a dépassé les estimations du troisième trimestre grâce aux solides performances de son unité de solutions marchandes et a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
Broadridge Financial a plus que doublé son bénéfice trimestriel grâce à la forte croissance de son activité de communication avec les investisseurs.
Uber a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et prévoit une forte demande pendant les fêtes, soutenue par son programme d'adhésion Uber One.
Shopify prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à une demande soutenue pendant les fêtes de fin d'année, malgré les pressions tarifaires.
Stanley Black & Decker a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la hausse des coûts de production, mais a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.
Philip Morris International a annoncé un nouveau modèle organisationnel et de nouveaux segments de reporting dans le cadre de sa transition vers un avenir sans tabac.
MPLX et Mara Holdings se sont associés pour construire des campus intégrés de centres de données et d'alimentation électrique dans l'ouest du Texas.
Apollo Global Management a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à de solides résultats provenant de la croissance des actifs et de la création de dette.
Wright Flood, filiale de Brown & Brown, a finalisé l'acquisition de Poulton Associates.
Le PDG de Goldman Sachs a rencontré le vice-Premier ministre chinois, signalant ainsi la poursuite de l'intérêt pour les investissements en Chine.
Recommandations des analystes :
- Apple Inc. : DZ Bank AG Research relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 230 à 300 USD.
Avantor, Inc. : Raymond James a abaissé sa recommandation de "surperformance" à "performance conforme au marché".
- Bruker Corporation : Nephron Research LLC relève sa recommandation de "vendre" à "conserver" et augmente son objectif de cours de 28 à 36 dollars américains.
- Caesars Entertainment, Inc. : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 39 USD à 22 USD.
- Chemed Corporation : Zacks relève sa recommandation de "sous-performant" à "neutre" et augmente son objectif de cours de 413 USD à 457 USD.
- Comcast Corporation : BNP Paribas relève sa recommandation de "sous-performer" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 32 USD à 28 USD.
- Crocs, Inc. : Zacks relève sa recommandation de "sous-performer" à "neutre" et augmente son objectif de cours de 72 USD à 87 USD.
- Cyberark Software Ltd. : Citi abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre" et relève son objectif de cours de 465 USD à 524 USD.
- Eli Lilly And Company : William O'Neil & Co Incorporated initie la couverture avec une recommandation d'achat.
- Inspire Medical Systems, Inc. : Wells Fargo relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer" et réduit son objectif de cours de 101 USD à 90 USD.
- Qorvo, Inc. : JP Morgan relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "neutre" et augmente son objectif de cours de 92 USD à 105 USD.
- Sterling Infrastructure, Inc. : Texas Capital relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 348 USD à 450 USD.
- Abercrombie & Fitch Co. : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit son objectif de cours de 105 USD à 79 USD.
- Amazon.com, Inc. : CITIC Securities Co Ltd maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 240 USD à 300 USD.
- Cardinal Health, Inc. : Mizuho Securities maintient sa note "surperformance" et relève son objectif de cours de 170 USD à 210 USD.
- Centene Corporation : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève le prix cible de 30 USD à 38 USD.
- Charter Communications, Inc. : BNP Paribas maintient sa recommandation "sous-performant" et réduit le prix cible de 255 USD à 200 USD.
- Crispr Therapeutics Ag : Evercore ISI maintient sa recommandation "surperformance" et réduit son objectif de cours de 99 USD à 62 USD.
- Exact Sciences Corporation : Baird maintient sa recommandation "surperformance" et relève son objectif de cours de 72 USD à 88 USD.
- First Solar, Inc. : Seaport Global maintient sa recommandation "acheter" et relève son objectif de cours de 217 USD à 305 USD.
- Grab Holdings Limited : Huatai Research maintient sa recommandation d'achat et relève le prix cible de 5,30 USD à 6,70 USD.
- Incyte Corporation : Piper Sandler & Co maintient sa recommandation "surpondérer" et relève son objectif de cours de 82 USD à 102 USD.
- Lattice Semiconductor Corporation : Baird maintient sa recommandation "surperformance" et relève son objectif de cours de 60 USD à 75 USD.
- Mongodb, Inc. : Rosenblatt Securities Inc. maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 305 USD à 385 USD.
- On Holding Ag : Jefferies maintient sa recommandation "sous-pondérer" et abaisse son objectif de cours de 40 USD à 31 USD.
- Palantir Technologies Inc. : Cantor Fitzgerald maintient sa recommandation neutre et relève son objectif de cours de 155 USD à 198 USD.
- Paramount Skydance Corporation : JP Morgan maintient sa recommandation "sous-pondérer" et relève le prix cible de 10 USD à 14 USD.
- Twilio Inc. : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève le prix cible de 118 USD à 142 USD.