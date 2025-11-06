Derrière ces montagnes russes se cache un marché qui tente de prévoir l'avenir dans le brouillard. Le plus long "shutdown" de l'histoire américaine a gelé la publication des données officielles, laissant investisseurs et Réserve fédérale naviguer à vue. Faute d'indicateurs fiables sur l'emploi ou l'inflation, chaque rapport privé prend une importance démesurée. Pourtant les signaux sont contradictoires : l'estimation solide d'ADP a laissé entrevoir une économie robuste, tandis que le rapport Challenger signalait le pire mois d'octobre en matière de licenciements depuis vingt-deux ans.
La technologie demeure le cœur névralgique de cette volatilité. Les mêmes actions qui ont propulsé les indices vers des sommets records cette année (IA, semi-conducteurs, cloud) sont désormais celles qui tiennent les traders éveillés la nuit. Qualcomm a prévenu qu'un client clé, Samsung, pourrait réduire ses commandes l'an prochain : son titre a reculé malgré des ventes solides.
Pourtant, le "trade IA" résiste. Datadog a bondi après avoir relevé ses prévisions, Snap s'est envolé grâce à un partenariat avec Perplexity AI. Les investisseurs sont pris entre la peur d'une bulle et celle de passer à côté de la prochaine.
La saison des résultats s'avère plus clémente qu'attendu : sur les 379 sociétés du S&P 500 ayant publié, plus de 80% ont dépassé les prévisions, bien au-dessus de la moyenne historique. Cela ne s'est pourtant pas traduit par des gains durables : DoorDash a chuté après des bénéfices décevants, Elf Beauty s'est effondrée, et même les bons chiffres de Qualcomm ou Tesla n'ont guère fait bouger les cours.
Hors du secteur technologique, le tableau reste contrasté. Diageo, producteur de Johnnie Walker et Guinness, a revu ses prévisions à la baisse alors que les consommateurs américains et chinois resserrent leurs budgets. Pfizer poursuit sa quête de croissance, augmentant son offre pour la start-up de perte de poids Metsera, tandis que Novo Nordisk reste à l'affût. À l'inverse, Maersk a relevé ses prévisions de bénéfice, soutenue par la reprise de la demande asiatique en fret maritime.
Sur le marché obligataire, la nervosité domine. De grands gestionnaires comme Pictet et Jefferies restent sous-pondérés en bons du Trésor, estimant que les investisseurs comptent trop sur des baisses de taux. Le dollar, après un pic de cinq mois, s'est légèrement replié, tandis que l'or repart à la hausse : un réflexe classique en période de tension.
Ailleurs, les banques centrales avancent avec prudence. La Bank of England devrait maintenir ses taux cette semaine, tout en laissant entrevoir une possible baisse en décembre. La livre sterling s'affaiblit déjà face à cette perspective.
Les investisseurs suivent aussi de près une affaire cruciale devant la Cour suprême des États-Unis, portant sur la légalité des droits de douane imposés sous l'administration Trump. L'audience d'hier n'a guère tourné à l'avantage de l'exécutif, malgré une majorité conservatrice au sein de la Cour. En jeu : l'interprétation de l'International Emergency Economic Powers Act de 1977, censée répondre à des "menaces inhabituelles et extraordinaires". Plusieurs juges ont mis en doute la légitimité de l'usage qu'en fit Donald Trump, tandis que d'autres ont rappelé la latitude traditionnellement accordée aux présidents en matière commerciale, laissant entrevoir une décision partagée.
Un jugement défavorable pourrait avoir des répercussions majeures, notamment sur les restitutions financières. Le verdict est attendu d'ici décembre ou janvier.
Dans l'immédiat, plusieurs membres de la Fed (Williams, Barr, Waller, Hammack et Musalem) doivent s'exprimer aujourd'hui. La saison des résultats se poursuit avec Parker-Hannifin, ConocoPhillips, Airbnb, et bien d'autres.
Les cotations du jour :
- Dollar Index: 99,858
- Or: 4 008 USD
- Pétrole brut (BRENT): 63,52 USD (WTI) 59,93 USD
- États-Unis 10 ans: 4,15%
- BITCOIN: 102 682 USD
Dans l'actualité des entreprises :
- Johnson & Johnson a obtenu l'autorisation de la FDA pour Caplyta en tant que traitement d'appoint de la dépression majeure chez l'adulte.
- Ralph Lauren a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, grâce à la forte demande de vêtements haut de gamme et à son pouvoir de fixation des prix.
- Air Products a dépassé les estimations de bénéfices grâce à ses ventes soutenues en Europe et en Asie et prévoit des bénéfices supérieurs aux prévisions pour 2026.
- Parker-Hannifin a enregistré un chiffre d'affaires record de 5,1 MdsUSD au premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026 grâce à la croissance des secteurs aérospatial et industriel.
- Cummins a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et a augmenté son dividende pour la 16e année consécutive, malgré une baisse du bénéfice par action due à des charges liées à l'hydrogène.
- Nova a annoncé une hausse de 25 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant les attentes grâce à la forte demande de solutions de métrologie pour les puces mémoire et logiques.
- D-Wave Quantum a doublé son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, soutenu par la demande croissante en informatique quantique et son expansion internationale.
- Vistra n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, mais a dépassé les attentes en matière d'EBITDA, réduisant ses prévisions pour 2025 et lançant un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.
- Rockwell Automation a dépassé les estimations de ventes et de bénéfices pour le quatrième trimestre, annonçant la dissolution de sa coentreprise Sensia au cours de l'exercice 2026.
- Eli Lilly va commencer les essais de phase 3 de son médicament contre l'obésité à base d'amyline, l'eloralintide, après que les essais de phase intermédiaire aient montré une perte de poids pouvant atteindre 20 %.
- CyberArk a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre avec une croissance de 43 %, alimentée par la demande en matière de sécurité des identités et les récentes acquisitions.
- Datadog a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice par action pour le troisième trimestre, grâce à la croissance de sa clientèle importante et au lancement de nouveaux produits d'intelligence artificielle et de sécurité.
- SharkNinja a répondu aux attentes en matière de ventes au troisième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, bénéficiant du lancement de nouveaux produits et de sa croissance internationale.
- Warner Bros. Discovery a terminé le troisième trimestre avec 128 millions d'abonnés au streaming, maintenant ses prévisions de bénéfices malgré la baisse des revenus publicitaires.
- Palantir et Stagwell ont annoncé un partenariat visant à créer une plateforme basée sur l'IA pour les spécialistes du marketing.
- ConocoPhillips a dépassé les estimations de bénéfices au troisième trimestre et a relevé ses prévisions de dividendes et de production suite à l'augmentation de sa production.
- DuPont a dépassé les estimations pour le troisième trimestre, mais prévoit des résultats faibles pour le quatrième trimestre en raison de cessions et de scissions d'activités.
- NRG a dépassé les estimations de BPA au troisième trimestre et a annoncé un programme de rachat d'actions de 3 MdsUSD jusqu'en 2028.
- Insulet a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices au troisième trimestre grâce à la forte demande pour ses pompes à insuline Omnipod et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
- Charles Schwab va acquérir Forge Global pour 660 MUSD afin d'élargir son accès aux marchés privés.
- Advanced Drainage Systems a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, grâce à des acquisitions et à la croissance de la demande de produits.
- Somnigroup a dépassé les prévisions de ventes pour le troisième trimestre et a relevé ses prévisions pour 2025, invoquant les synergies résultant de l'acquisition de Mattress Firm.
- EchoStar a accepté de vendre l'intégralité de son portefeuille de licences de spectre AWS-3 à SpaceX pour 2,6 MdsUSD en actions, tout en créant une nouvelle division et en nommant Charles Ergen au poste de PDG.
- Coinbase a été condamnée à une amende de 21,5 millions d'euros par la banque centrale irlandaise pour des défaillances dans ses systèmes de surveillance des transactions liées à des activités criminelles potentielles.
- Tapestry a relevé ses objectifs annuels de bénéfices et de ventes, les sacs à main Tabby de Coach ayant connu une forte demande, en particulier auprès des consommateurs de la génération Z.
- Vast Data, soutenu par Nvidia, a signé un accord de 1,17 milliard de dollars avec CoreWeave pour alimenter l'infrastructure d'intelligence artificielle.
- Exxon Mobil a signé un accord pour explorer le gaz offshore en Grèce, marquant ainsi une présence énergétique américaine plus importante en Méditerranée orientale.
- Apple est sur le point de conclure un accord d'un milliard de dollars par an avec Google pour intégrer l'IA Gemini à Siri.
- Google est en pourparlers pour augmenter son investissement dans Anthropic, ce qui pourrait valoriser la start-up à plus de 350 MdsUSD.
- Snap a bondi de 18 % après avoir intégré Perplexity AI et dépassé les estimations de revenus du troisième trimestre.
- OpenAI serait à la recherche d'une garantie de dette du gouvernement américain pour financer son expansion, ce qui pourrait donner un coup de pouce à ses fournisseurs et partenaires.
- Celsius Holdings a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre avec une croissance de 173 %, malgré une perte nette liée aux coûts de transition des distributeurs avec PepsiCo.
- Lamar Advertising a enregistré un léger dépassement de ses prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre et prévoit une forte demande publicitaire pendant les fêtes et une dynamique positive jusqu'en 2026.
- Meta gagnerait jusqu'à 16 MdsUSD par an grâce à des publicités frauduleuses et interdites, selon des documents internes examinés par Reuters.
- Les actions de DoorDash ont subi une baisse de près de 9 % après l'annonce de son intention d'augmenter ses investissements en 2026, malgré des résultats inférieurs aux prévisions au troisième trimestre en raison de la hausse des coûts.
- Les actions de Smith & Nephew ont chuté de 9 %, les faibles ventes d'implants de genou aux États-Unis ayant pesé sur le chiffre d'affaires, bien que les prévisions annuelles aient été maintenues.
- JPMorgan a été condamné à une amende de 45 millions d'euros par l'autorité de régulation allemande BaFin pour avoir tardé à signaler des cas de blanchiment d'argent, la plus lourde sanction jamais infligée en Allemagne.
- Google prévoit d'annoncer la semaine prochaine son plus gros investissement jamais réalisé en Allemagne, qui concernera des infrastructures, des centres de données et des projets d'énergie renouvelable.
- Amazon s'est remis d'une panne majeure de ses services qui a touché plus de 6 000 utilisateurs, AWS confirmant que les systèmes fonctionnent désormais normalement.
- Qualcomm a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, mais ses actions ont chuté en raison d'une baisse prévue de son activité liée à Samsung.
- Pfizer prévoit de relever son offre pour le fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera après avoir perdu son procès visant à bloquer l'offre de 10 MdsUSD de Novo Nordisk, alors que la FTC exprime ses inquiétudes.
- Aeromexico, soutenue par Apollo, a levé 223 MUSD lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, marquant son retour sur les marchés publics après sa faillite.
- Turkish Airlines a signé un accord avec GE Aerospace pour la fourniture de moteurs et de services de maintenance pour 75 Boeing 787.
- Exxon Mobil prévoit de commencer la production de gaz dans le cadre de son projet offshore grec au début des années 2030, avec un investissement pouvant atteindre 100 MUSD.
Recommandations des analystes :
- Biogen Inc. : Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 144 à 202 USD.
- Biomarin Pharmaceutical Inc. : Stifel abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 73 USD à 61 USD.
- Caterpillar Inc. : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 405 USD à 660 USD.
- Charles River Laboratories International, Inc. : CLSA abaisse sa recommandation de "accumuler" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 195 USD à 178 USD.
- Doordash, Inc. : Stifel abaisse sa recommandation de "conserver" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 255 USD à 253 USD.
- Duolingo, Inc. : KeyBanc Capital Markets abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération sectorielle".
- Edwards Lifesciences Corporation : Daiwa Securities relève sa recommandation de "surpondérer" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 89 USD à 99 USD.
- GXO Logistics, Inc. : Deutsche Bank relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 52 USD à 64 USD.
- Jack Henry & Associates, Inc. : Compass Point Research & Trading relève sa recommandation de "neutre" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 179 USD à 187 USD.
- Lineage, Inc. : Piper Sandler & Co abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 55 USD à 41 USD.
- Perrigo Company Plc : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 32 USD à 20 USD.
- Public Service Enterprise Group, Inc. : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 89 USD à 90 USD.
- Southern Company : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 106 USD à 98 USD.
- The Scotts Miracle-Gro Company : Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours de 70 USD.
- UMB Financial Corporation : RBC Capital relève sa recommandation de "sector perform" à "outperform" avec un objectif de cours de 128 USD.
- Zimmer Biomet Holdings, Inc. : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 115 USD à 100 USD.