Hier encore, c'était la panique : aujourd'hui, c'est le soulagement. Après avoir fui les valeurs liées à l'intelligence artificielle, redoutant une correction imminente, les investisseurs reprennent soudain confiance. Les contrats à terme sur le Nasdaq progressent, les actions de l'IA rebondissent, et ceux qui avaient liquidé leurs chouchous technologiques se demandent déjà s'ils n'ont pas vendu trop tôt. L'humeur de Wall Street oscille sans répit entre euphorie et angoisse, au gré des gros titres.

Derrière ces montagnes russes se cache un marché qui tente de prévoir l'avenir dans le brouillard. Le plus long "shutdown" de l'histoire américaine a gelé la publication des données officielles, laissant investisseurs et Réserve fédérale naviguer à vue. Faute d'indicateurs fiables sur l'emploi ou l'inflation, chaque rapport privé prend une importance démesurée. Pourtant les signaux sont contradictoires : l'estimation solide d'ADP a laissé entrevoir une économie robuste, tandis que le rapport Challenger signalait le pire mois d'octobre en matière de licenciements depuis vingt-deux ans.

La technologie demeure le cœur névralgique de cette volatilité. Les mêmes actions qui ont propulsé les indices vers des sommets records cette année (IA, semi-conducteurs, cloud) sont désormais celles qui tiennent les traders éveillés la nuit. Qualcomm a prévenu qu'un client clé, Samsung, pourrait réduire ses commandes l'an prochain : son titre a reculé malgré des ventes solides.

Pourtant, le "trade IA" résiste. Datadog a bondi après avoir relevé ses prévisions, Snap s'est envolé grâce à un partenariat avec Perplexity AI. Les investisseurs sont pris entre la peur d'une bulle et celle de passer à côté de la prochaine.

La saison des résultats s'avère plus clémente qu'attendu : sur les 379 sociétés du S&P 500 ayant publié, plus de 80% ont dépassé les prévisions, bien au-dessus de la moyenne historique. Cela ne s'est pourtant pas traduit par des gains durables : DoorDash a chuté après des bénéfices décevants, Elf Beauty s'est effondrée, et même les bons chiffres de Qualcomm ou Tesla n'ont guère fait bouger les cours.

Hors du secteur technologique, le tableau reste contrasté. Diageo, producteur de Johnnie Walker et Guinness, a revu ses prévisions à la baisse alors que les consommateurs américains et chinois resserrent leurs budgets. Pfizer poursuit sa quête de croissance, augmentant son offre pour la start-up de perte de poids Metsera, tandis que Novo Nordisk reste à l'affût. À l'inverse, Maersk a relevé ses prévisions de bénéfice, soutenue par la reprise de la demande asiatique en fret maritime.

Sur le marché obligataire, la nervosité domine. De grands gestionnaires comme Pictet et Jefferies restent sous-pondérés en bons du Trésor, estimant que les investisseurs comptent trop sur des baisses de taux. Le dollar, après un pic de cinq mois, s'est légèrement replié, tandis que l'or repart à la hausse : un réflexe classique en période de tension.

Ailleurs, les banques centrales avancent avec prudence. La Bank of England devrait maintenir ses taux cette semaine, tout en laissant entrevoir une possible baisse en décembre. La livre sterling s'affaiblit déjà face à cette perspective.

Les investisseurs suivent aussi de près une affaire cruciale devant la Cour suprême des États-Unis, portant sur la légalité des droits de douane imposés sous l'administration Trump. L'audience d'hier n'a guère tourné à l'avantage de l'exécutif, malgré une majorité conservatrice au sein de la Cour. En jeu : l'interprétation de l'International Emergency Economic Powers Act de 1977, censée répondre à des "menaces inhabituelles et extraordinaires". Plusieurs juges ont mis en doute la légitimité de l'usage qu'en fit Donald Trump, tandis que d'autres ont rappelé la latitude traditionnellement accordée aux présidents en matière commerciale, laissant entrevoir une décision partagée.

Un jugement défavorable pourrait avoir des répercussions majeures, notamment sur les restitutions financières. Le verdict est attendu d'ici décembre ou janvier.

Dans l'immédiat, plusieurs membres de la Fed (Williams, Barr, Waller, Hammack et Musalem) doivent s'exprimer aujourd'hui. La saison des résultats se poursuit avec Parker-Hannifin, ConocoPhillips, Airbnb, et bien d'autres.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 99,858

: 99,858 Or: 4 008 USD

Pétrole brut (BRENT) : 63,52 USD (WTI) 59,93 USD

: 63,52 USD (WTI) 59,93 USD États-Unis 10 ans : 4,15%

4,15% BITCOIN: 102 682 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Recommandations des analystes :