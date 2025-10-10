Après des semaines de hausse effrénée, Wall Street semble enfin se rappeler comment faire une pause. Le rallye brûlant qui a propulsé les actions américaines ces derniers mois marque un temps d'arrêt, les investisseurs attendant de nouveaux signaux sur la santé de l'économie. Hier, les principaux indices new-yorkais ont clôturé en léger repli, entre -0,1% et -0,5%. Ce matin, les projecteurs se tournent vers un indicateur qui passe souvent inaperçu : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Le voilà qui se retrouve soudain sur le devant de la scène, le "shutdown" du gouvernement américain ayant contraint les statistiques officielles à une trêve forcée.

Le mouvement de hausse des marchés ne s'est pas nourri que d'optimisme. Il résulte d'un mélange explosif de promesses technologiques, de générosité des banques centrales et d'une bonne dose de peur de rater le train en marche. Malgré les murmures sur une possible bulle, rares sont ceux qui osent descendre du manège. Le marché haussier, qui approche désormais de sa troisième année, se montre toujours réfractaire au scepticisme.

Un trait marquant de ce rallye est le rôle moteur joué par l'intelligence artificielle. Si les premiers gains ont surtout profité aux géants technologiques habituels, l'attention commence à se déplacer vers des secteurs moins glamour. L'énergie et la construction, par exemple, devraient bénéficier de l'expansion massive des centres de données nécessaires à la croissance de l'IA.

La prochaine saison des résultats d'entreprises mettra à l'épreuve cet optimisme. Les marchés parient sur une croissance fluide, des marges solides et une demande inépuisable. Les publications à venir confirmeront ou non cette confiance. Le récit est déjà écrit, mais les chiffres auront le dernier mot. Les données indirectes laissent entrevoir un marché du travail qui s'essouffle, fragilisé par les licenciements liés à l'impasse politique. Si les consommateurs deviennent plus prudents, certaines prévisions de chiffre d'affaires risquent soudain de paraître ambitieuses.

Sur le front géopolitique, un rare moment d'accalmie se dessine au Proche-Orient : les troupes israéliennes ont commencé à se retirer de certaines zones de Gaza dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu avec le Hamas, offrant un léger répit à un climat mondial souvent sous tension.

Côté entreprises, Intel progressait dans les échanges avant ouverture après une recommandation positive de courtier, tandis que Applied Digital bondissait de plus de 20% grâce à des résultats supérieurs aux attentes. À l'inverse, Levi Strauss chutait après avoir révisé à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, et Qualcomm reculait, visée par une enquête antitrust des autorités chinoises concernant son projet d'acquisition d'Autotalks.

Sur le plan politique, Démocrates et Républicains continuent de se rejeter la faute du shutdown qui paralyse les États-Unis depuis neuf jours.

Les cotations du jour :

le Dollar Index : 99,348

: 99,348 Or: 3 985 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 63.88 USD (WTI) 60,24 USD

BRENT : 63.88 USD (WTI) 60,24 USD États-Unis 10 ans: 4,09%

10 ans: 4,09% BITCOIN: 121 830 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Recommandations des analystes :