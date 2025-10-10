Le mouvement de hausse des marchés ne s'est pas nourri que d'optimisme. Il résulte d'un mélange explosif de promesses technologiques, de générosité des banques centrales et d'une bonne dose de peur de rater le train en marche. Malgré les murmures sur une possible bulle, rares sont ceux qui osent descendre du manège. Le marché haussier, qui approche désormais de sa troisième année, se montre toujours réfractaire au scepticisme.
Un trait marquant de ce rallye est le rôle moteur joué par l'intelligence artificielle. Si les premiers gains ont surtout profité aux géants technologiques habituels, l'attention commence à se déplacer vers des secteurs moins glamour. L'énergie et la construction, par exemple, devraient bénéficier de l'expansion massive des centres de données nécessaires à la croissance de l'IA.
La prochaine saison des résultats d'entreprises mettra à l'épreuve cet optimisme. Les marchés parient sur une croissance fluide, des marges solides et une demande inépuisable. Les publications à venir confirmeront ou non cette confiance. Le récit est déjà écrit, mais les chiffres auront le dernier mot. Les données indirectes laissent entrevoir un marché du travail qui s'essouffle, fragilisé par les licenciements liés à l'impasse politique. Si les consommateurs deviennent plus prudents, certaines prévisions de chiffre d'affaires risquent soudain de paraître ambitieuses.
Sur le front géopolitique, un rare moment d'accalmie se dessine au Proche-Orient : les troupes israéliennes ont commencé à se retirer de certaines zones de Gaza dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu avec le Hamas, offrant un léger répit à un climat mondial souvent sous tension.
Côté entreprises, Intel progressait dans les échanges avant ouverture après une recommandation positive de courtier, tandis que Applied Digital bondissait de plus de 20% grâce à des résultats supérieurs aux attentes. À l'inverse, Levi Strauss chutait après avoir révisé à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, et Qualcomm reculait, visée par une enquête antitrust des autorités chinoises concernant son projet d'acquisition d'Autotalks.
Sur le plan politique, Démocrates et Républicains continuent de se rejeter la faute du shutdown qui paralyse les États-Unis depuis neuf jours.
Les cotations du jour :
- le Dollar Index: 99,348
- Or: 3 985 USD
- Pétrole brut (BRENT): 63.88 USD (WTI) 60,24 USD
- États-Unis 10 ans: 4,09%
- BITCOIN: 121 830 USD
Dans l'actualité des entreprises :
- CVS et UnitedHealth ont obtenu les meilleures notes de qualité dans le cadre du programme américain Medicare 2026, ce qui leur permettra de bénéficier de primes plus élevées, tandis qu'Elevance et Humana ont pris du retard.
- Bristol-Myers Squibb a accepté d'acquérir Orbital Therapeutics pour 1,5 MdUSD afin d'élargir son portefeuille de thérapies cellulaires, notamment une thérapie de nouvelle génération à base de cellules CAR-T.
- T. Rowe Price Group a déclaré 1 770 MdsUSD d'actifs sous gestion à la fin du mois de septembre 2025.
- Ford a nommé Jim Baumbick président de Ford Europe et a procédé à plusieurs remaniements au sein de sa direction.
- Biogen et Stoke Therapeutics ont publié des données à long terme confirmant le potentiel du zorevunersen dans le traitement du syndrome de Dravet.
- Johnson & Johnson a dévoilé 17 études neuropsychiatriques lors de l'ECNP, mettant en avant de nouvelles données sur les traitements de la dépression et de la schizophrénie.
- AIG, Allianz et Coface pourraient faire face à des réclamations liées à la faillite de First Brands Group en raison de leur exposition via l'assurance-crédit commercial.
- Intuitive Surgical a reçu l'autorisation de l'UE pour acquérir l'activité de distribution d'AB Medica dans le domaine des équipements chirurgicaux assistés par robot.
- Mosaic a annoncé une production de phosphate inférieure aux prévisions au troisième trimestre en raison de problèmes mécaniques, entraînant une baisse de plus de 8% du cours de ses actions.
- Apple, Google, YouTube et Snapchat font l'objet d'une enquête de l'UE sur la manière dont leurs plateformes protègent les mineurs dans le cadre de la loi sur les services numériques.
- Lennar a proposé une offre d'échange afin de céder sa participation restante de 20% dans Millrose Properties, à la suite d'une scission antérieure.
- S&P Global et CME ont finalisé la vente d'OSTTRA à KKR pour 3,1 MdsUSD.
- L'autorité britannique de la concurrence a rejeté la notification de fusion entre Fidelity National Information Services et Total System Services, retardant ainsi l'examen de l'opération.
- Carlyle et Qatar Investment Authority vont acquérir la division peintures automobiles de BASF pour 8,91 MdsUSD, BASF conservant une participation de 40%.
- La Chine a ouvert une enquête antitrust sur Qualcomm concernant son acquisition d'Autotalks, dans un contexte de tensions réglementaires croissantes avec les États-Unis.
- Infosys a lancé une nouvelle suite d'expérience client pour Salesforce afin d'améliorer les offres CRM des entreprises.
- UPS rejette les colis à destination des États-Unis en raison de problèmes liés aux documents douaniers, selon NBC News.
- BNY Mellon s'associe à des caisses d'épargne allemandes pour proposer des virements internationaux moins coûteux, les aidant ainsi à concurrencer des rivaux fintech tels que Wise et Revolut.
- Chevron et la société grecque Helleniq Energy ont pour objectif de finaliser un important contrat d'exploration gazière offshore d'ici la fin de l'année, le forage étant prévu au plus tôt en 2030.
- Lockheed Martin a augmenté son dividende trimestriel de 5% pour le porter à 3,45 dollars par action, marquant ainsi sa 23e augmentation annuelle consécutive.
- Hilbert Group a nommé Jonathan Morris, ancien cadre de Blackstone, au poste de président.
- Intel a dévoilé sa première architecture de puce IA de classe 2 nm, " Panther Lake ", dont la production devrait démarrer fin 2025 et la commercialisation début 2026.
- La Chine intensifie les contrôles douaniers sur les puces IA de Nvidia, y compris celles conçues pour le marché chinois, dans un contexte de tensions commerciales et technologiques croissantes avec les États-Unis.
- Alibaba Group a déposé une demande d'émission d'obligations d'une valeur de 2,64 MdsUSD à Singapour, ce qui a entraîné une chute de près de 4% du cours de son action.
- Amcor a réaffirmé ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 2026 et a nommé Stephen Scherger au poste de directeur financier.
- BP plc a remporté un procès en arbitrage contre Venture Global, qui pourrait lui rapporter plus d'un milliard de dollars de dommages et intérêts pour des cargaisons de GNL non livrées.
- Le PDG de Tesla, Elon Musk, devrait gagner des dizaines de milliards grâce à un nouveau package salarial, même s'il n'atteint pas ses objectifs les plus ambitieux, notamment le développement de robotaxis et de robots humanoïdes.
- Ford et General Motors ont enregistré une baisse de leur projet de continuer à réclamer des crédits d'impôt expirés pour la location de véhicules électriques, renversant ainsi leurs stratégies précédentes face à la pression politique et réglementaire.
- OpenAI soulève des préoccupations en matière de concurrence auprès des régulateurs européens.
- Microsoft est confronté à une panne de Microsoft 365 qui touche des milliers d'utilisateurs.
- Levi Strauss & Co. publie des résultats financiers solides pour le troisième trimestre 2025 et revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
- Applied Digital Corp dépasse les estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2026 grâce à la demande en IA et aux gains liés à l'hébergement HPC.
Recommandations des analystes :
- Align Technology, Inc. : Jefferies abaisse sa recommandation de " acheter " à " conserver " et réduit son objectif de cours de 215 USD à 140 USD.
- Celsius Holdings, Inc. : William O'Neil & Co Incorporated initie la couverture avec une recommandation d'achat.
- Comerica Incorporated: Keefe Bruyette & Woods abaisse sa recommandation de " surperformance " à " performance du marché " et relève son objectif de cours de 73 USD à 93 USD.
- Littelfuse, Inc. : Baird relève sa recommandation de " neutre " à " surperformance " et augmente son objectif de cours de 290 USD à 310 USD.
- Newmont Corporation: CIBC Capital Markets relève sa recommandation de " neutre " à " surperformance " et augmente son objectif de cours de 78 USD à 112 USD.
- Synchrony Financial: HSBC relève sa recommandation de " Hold " à " Buy " et augmente son objectif de cours de 73 USD à 81 USD.
- Abbvie Inc. : Piper Sandler & Co maintient sa recommandation " surpondérer " et relève l'objectif de cours de 231 USD à 284 USD.
- Aerovironment, Inc. : Goldman Sachs maintient sa recommandation " acheter " et relève son objectif de cours de 333 USD à 486 USD.
- AMD (Advanced Micro Devices) : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 195 USD à 270 USD.
- Americold Realty Trust, Inc. : Wolfe Research maintient sa recommandation " surperformance " et réduit le prix cible de 23 USD à 17 USD.
- Applied Materials, Inc. : B Riley Securities Inc. maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 200 USD à 265 USD.
- Applovin Corporation: Loop Capital Markets maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 650 USD à 825 USD.
- Borgwarner Inc. : Barclays maintient sa recommandation " surpondérer " et relève son objectif de cours de 45 USD à 55 USD.
- Coherent Corp.: Morgan Stanley maintient sa recommandation " neutre " et relève son objectif de cours de 89 USD à 120 USD.
- Corning Incorporated: Morgan Stanley maintient sa recommandation " neutre " et relève son objectif de cours de 56 USD à 75 USD.
- Elf Beauty: JP Morgan maintient sa recommandation " surpondérer " et relève son objectif de cours de 130 USD à 168 USD.
- General Motors Company: RBC Capital maintient sa recommandation " surpondérer " et relève son objectif de cours de 63 USD à 77 USD.
- Intel Corporation: TD Cowen maintient sa recommandation " Hold " et relève son objectif de cours de 20 USD à 35 USD.
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc. : Goldman Sachs maintient sa recommandation " acheter " et relève son objectif de cours de 71 USD à 102 USD.
- Lattice Semiconductor Corporation: TD Cowen maintient sa recommandation " acheter " et relève son objectif de cours de 57 USD à 85 USD.
- Lumentum Holdings Inc. : Morgan Stanley maintient sa recommandation " neutre " et relève son objectif de cours de 100 USD à 145 USD.
- Marvell Technology Group Ltd : Oppenheimer maintient sa recommandation " surperformance " et relève son objectif de cours de 95 USD à 115 USD.
- Monolithic Power Systems, Inc. : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 840 USD à 1 100 USD.
- Robinhood Markets, Inc. : Citizens maintient sa recommandation " surperformance du marché " et relève son objectif de cours de 130 USD à 170 USD.
- Rocket Lab Corporation: Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève son objectif de cours de 32 USD à 51 USD.
- Tesla, Inc. : RBC Capital maintient sa recommandation " surperformance " et relève son objectif de cours de 325 USD à 500 USD.
- United Therapeutics Corporation: Morgan Stanley maintient sa recommandation neutre et relève son objectif de cours de 328 USD à 435 USD.