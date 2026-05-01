Même exploit pour le S&P500 (+0,3% à 7.230Pts et +0,9% hebdo) qui a inscrit un plus haut absolu à à 7.272 : notons que le "S&P" progresse pour la 5ème fois consécutive avec plus de baisses que de hausses... et des volumes nettement inférieurs à la moyenne annuelle, parfois même moitié moins étoffés comme mardi.
Le marché monte sans véritable "participation" et dans le sillage d'une vingtaine de locomotives, toutes reliées à l'IA.

Le Nasdaq-100 grimpe de +0,95% vers 27.710 après avoir culminé vers 18H à 27.780 (soit +21% depuis le 30 mars, du jamais vu en 23 séances), le Russell-2000 gagne 0,4% à 2.817Pts... et la meilleure performance du jour revient au "Russell Microcaps" avec un tonitruant +2,9% à 1.132Pts, preuve que des investisseurs cherchent à diversifier leurs mises dans l'I.A via de "jeunes pousses", alors que les titans (GAFAM +Nvidia et Broadcom) qui ont flambé de +30% en moyenne en 1 mois.

Et une fois de plus, le secteur des semiconducteurs figure aux avant-postes et le "SOXX" (+0,95%) s'offre un nouveau record absolu à 466,9Pts, repasse la barre des 50% de hausse depuis le 30 mars, dans le sillage d'Atlassian avec +29,5%, Seagate +7,9% et Datadog +6,3% : les "semi" pèsent désormais 14% de la capitalisation de Wall Street quand les "dot-.com" ne dépassaient pas les 7%, mais monopolisaient toute l'attention, avec des IPO en cascade.
Mais la totalité de ces "IPO" n'ont jamais atteint 1Mds$ en cumulé, alors celle de Space-X ou d'Anthropic devraient porter sur 3.000Mds$.

La séance a été ultra calme sur le front obligataire avec un "2 ans" inchangé à 3,883%, -1,8Pt sur le "10 ans" à 4,3720% et -2,5Pts sur le "30 ans" à 4,9610%.

La croissance américaine a été annoncée à +2% (après +0,5% au 4ème trimestre) et l'IA représente 75% de cette croissance (par le biais des investissements massifs des GAFAM) tandis que la consommation cale, et ne repose que sur les dépenses des 10% les plus fortunés (qui représentent 50% des sommes dépensées, du jamais vu dans l'histoire des Etats Unis.

Le mois de mai démarre en mode "full risk-on" avec le Bitcoin qui grimpe de +2,5% vers 78.200$, l'argent métal progresse de +2% à 75,6$.