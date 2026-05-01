Wall Street : le mois de mai démarre par un triplé record

Le mois de mai démarre sur un "gap" haussier des principaux indices US (exception faite du Dow Jones) qui alignent un nouveau triplé de records absolus. Le Nasdaq Composite inscrit son 10ème record absolu en 13 séances et signe sa 5ème semaine de hausse consécutive (+1,1% en hebdo).

Publié le 01/05/2026 à 23:59 Partager



Même exploit pour le S&P500 (+0,3% à 7.230Pts et +0,9% hebdo) qui a inscrit un plus haut absolu à à 7.272 : notons que le "S&P" progresse pour la 5ème fois consécutive avec plus de baisses que de hausses... et des volumes nettement inférieurs à la moyenne annuelle, parfois même moitié moins étoffés comme mardi.

Le marché monte sans véritable "participation" et dans le sillage d'une vingtaine de locomotives, toutes reliées à l'IA.



Le Nasdaq-100 grimpe de +0,95% vers 27.710 après avoir culminé vers 18H à 27.780 (soit +21% depuis le 30 mars, du jamais vu en 23 séances), le Russell-2000 gagne 0,4% à 2.817Pts... et la meilleure performance du jour revient au "Russell Microcaps" avec un tonitruant +2,9% à 1.132Pts, preuve que des investisseurs cherchent à diversifier leurs mises dans l'I.A via de "jeunes pousses", alors que les titans (GAFAM +Nvidia et Broadcom) qui ont flambé de +30% en moyenne en 1 mois.



Et une fois de plus, le secteur des semiconducteurs figure aux avant-postes et le "SOXX" (+0,95%) s'offre un nouveau record absolu à 466,9Pts, repasse la barre des 50% de hausse depuis le 30 mars, dans le sillage d'Atlassian avec +29,5%, Seagate +7,9% et Datadog +6,3% : les "semi" pèsent désormais 14% de la capitalisation de Wall Street quand les "dot-.com" ne dépassaient pas les 7%, mais monopolisaient toute l'attention, avec des IPO en cascade.

Mais la totalité de ces "IPO" n'ont jamais atteint 1Mds$ en cumulé, alors celle de Space-X ou d'Anthropic devraient porter sur 3.000Mds$.



La séance a été ultra calme sur le front obligataire avec un "2 ans" inchangé à 3,883%, -1,8Pt sur le "10 ans" à 4,3720% et -2,5Pts sur le "30 ans" à 4,9610%.



La croissance américaine a été annoncée à +2% (après +0,5% au 4ème trimestre) et l'IA représente 75% de cette croissance (par le biais des investissements massifs des GAFAM) tandis que la consommation cale, et ne repose que sur les dépenses des 10% les plus fortunés (qui représentent 50% des sommes dépensées, du jamais vu dans l'histoire des Etats Unis.



Le mois de mai démarre en mode "full risk-on" avec le Bitcoin qui grimpe de +2,5% vers 78.200$, l'argent métal progresse de +2% à 75,6$.